Что ждет Россию в ближайшем будущем: загадочный прорицатель Андрей Гиперборей дал прогноз на 2025 год

Многие предсказания, которые пророк публиковал в Сети, уже сбылись Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











В ряды к предсказательнице Ванге, математику Сидику Афгану и ученому Григорию Кваше встал еще один прорицатель. Андрей Гиперборей уже не первый год ведет собственный блог с предсказаниями. Он увидел теракт в Крокусе, падение метеорита в Челябинске, авиакатастрофу в США, которая произошла 29 января 2025 года, и многие другие громкие случаи. Одесский пророк рассказал, какие еще события произойдут уже в этом году.

Кто такой Андрей Гиперборей

Андрея Гиперборея называют одесским пророком. Мужчина с 2004 года живет в Эквадоре и получает видения будущих событий, которые посылает ему Бог. Особый дар появился у него с детства. Сначала все образы и сцены, которые появлялись в его голове, он делал сюжетами для своих стихов, пока не понял, что они сами по себе уже имеют большую ценность.

Источник: Андрей Гиперборей / Vk.com











Долгое время Гиперборей не решался поделиться своими видениями с другими. Он записывал прогнозы в обычную тетрадь и проверял, насколько часто они сбываются. Когда он увидел, что его слова не похожи на обычные совпадения, он пошел со своими предсказаниями к людям и начал вести социальные сети. Каждый из своих постов он оформляет в стихотворном стиле. По его словам, даже если какой-то из них не сбылся, он никогда не удаляет их.

Гиперборей выпускает собственные сборники стихов и с 2005 года также снимает мистические предсказательные фильмы.

Международные отношения

Большая часть предсказаний Гиперборея посвящена Америке, России и Украине. Несколькими годами ранее одесский пророк уже предсказал покушения на Трампа и его приход к власти, сейчас Гиперборей уверен, что американский президент продолжает находиться в опасности.

— Видел протесты в США очень сильные, вероятное покушение на Трампа у извилистой змеиной дороги, — рассказал Андрей Гиперборей.

Пророк предупреждает Трампа, что ему стоит остерегаться и собственного окружения, которое в какой-то момент подведет его.

— Если Трамп позволит влиятельным глобалистам укусить себя хотя бы за палец, они его просто сожрут, как это уже было во время его первого срока. Будет разруха, я уже видел, после Трампа приходит женщина, — сказал пророк в интервью на канале НТВ.

О событиях на Украине Гиперборей в своем блоге говорит очень подробно и делает особый упор на ноябрь 2025 года. Пророк уверен, что именно в этом месяце закончатся военные действия.

— Осень 2025-го, не то чтобы там уже некому будет воевать, просто сдаваться и бежать их будет гораздо больше, — дал предсказание Гиперборей.

По словам пророка, к моменту окончания боевых действий Владимир Зеленский будет уже на Западе, а ему на смену придет новый человек, но не Порошенко и Тимошенко, как гадают некоторые.

— Он будет ходить уже в костюме, не в этой футболке. Он будет и Россию слушать, и США. Политик средних лет, очень гибкий и очень мудрый, — описал портрет будущего президента Гиперборей.

Что ждет Россию в 2025 году

Еще в прошлом году Гиперборей предупредил россиян, чтобы они были аккуратными с тем, чтобы вступать в какие-то сообщества: это могут быть опасные секты.

— В 2025 году будьте осторожны с разными сектами, которые под лозунгами добра начнут морочить головы. Сомневайтесь, думайте, не позволяйте себе выключить логику разного рода эмоциональными картинками и словами, — сообщил пророк.

Кроме этого, среди последних предсказаний Гиперборея появилась новость о возможном теракте в одном из вузов страны.

— Видел, как в скором времени упало большое здание в России, связано оно было с образованием и вузом, — написал пятого апреля Гиперборей.

По большей части для России у Гиперборея прогнозы позитивные. Он уверен, что страну ждет расцвет и ряд побед уже в ближайшее время как на международной арене, так и внутри самого государства.