Фурри, «Ну, погоди!» для взрослых и $1500 за рисунок: сколько зарабатывают на пушистой эротике

Источник: Художница Аня











Фурри-культура — это не только походы, нацепив пушистые уши и хвосты, на тематические фестивали, но и бизнес на монетизации любви к антропоморфным животным. Стоимость рисунка, на котором изображен персонаж в стиле фурри со всеми анатомическими подробностями, может доходить до $ 1500. «Фонтанка» поговорила о подобных произведениях искусства с художницей, юристом и психологом.

Художница, создающая подобный 18+ фурри-контент, рассказала нам, сколько он стоит, и почему «пушистая эротика» так популярна.

Стоимость фурри-рисунка может доходить до $ 1500 (но наша собеседница-художница пока зарабатывает меньше).

За $ 1500 покупатель получит арт с одним или несколькими персонажами. У них будут прорисованы все анатомические подробности, которые природа обычно скрывает под шерстью. Количество одежды на фурри-героях, разнообразие поз и гибкость ограничиваются лишь фантазией автора и количеством денег у заказчика.

Юрист рассказал о том, попадают ли подобные изображения под закон о порнографии, а у психолога мы узнали, не граничит ли такое увлечение животными с зоофилией.

Как зарабатывать на фурри-эротике

Источник: Художница Аня

Художница Аня из Петербурга работает в этой сфере с 2020 года. Субкультура фурри по духу ей не очень близка, пока дело не доходит до монетизации творчества. Основным и единственным источником дохода, который позволяет комфортно жить, для Ани стало рисование на заказ эротического контента с фурри.

— История меня смешит. Пробовала я себя и на всяких сайтах по фрилансу (не вышло ничего особо). Потом начала рисовать обложки для музыкальных групп, портреты для русскоязычной аудитории на заказ. И я бы сказала, что была довольно успешна в этом, но скилл (навыки. — Прим. ред.) был слабый и аудитория маленьких девочек в основном, — рассказывает Аня.

Заработать в музыкальной сфере не вышло: там не платили больших денег, а стиль и личность художницы не имели значения.

И Аня, пока искала работу получше, нашла в интернете статью, посвященную тому, как можно заработать на диджитал-творчестве. Там же нашлись и фурри-сайты. После нескольких разговоров с уже публикующимися там художниками Аня решила попробовать себя в «пушистой сфере»:

— Первые работы были тестовыми, я рисовала их без одежды или в купальниках, но назвать это NSFW (эротический контент. — Прим. ред.) не поворачивается язык, потому что грудь, интимные места были прикрыты. Однако девушка, которая объяснила мне, как работает сайт, была не против коллаба. Мы нарисовали Джуди Хопс из «Зверополиса» (12+), и эта работа уже была NSFW. Потом рисунки стали более откровенными.

«Зверополис» и «Ну, погоди!» (0+) для взрослых

Источник: Художница Аня

Художница рассказывает, что значительная часть фурри-контента — это изображения животных из детских мультиков. Популярны эротические арты с кроликом Джуди Хопс и Ником Уайлдом из «Зверополиса». Часто публикуются изображения лошадок разной степени обнаженности из мультсериала «Мой маленький пони: дружба — это чудо» (12+).

Кстати, представители фурри-сообщества утверждают, что Волк и Заяц из знакомого всем мультика «Ну, погоди!» — тоже фурри, потому что обладают антропоморфными признаками и ведут себя как люди. С этой парочкой в интернете находится множество фанатских артов. Эротических среди них редакция, к счастью, пока не нашла.

Сколько зарабатывают фурри-художники

Источник: Художница Аня











По словам Ани, на подобном творчестве можно заработать весьма приличные деньги: популярность фурри-артов в отдельных интернет-сообществах колоссальная. Этот рынок в значительной степени обособлен от других сфер диджитал-творчества, а рейтинговые работы чаще всего размещаются на специально предназначенных для этого сайтах. Хотя некоторые художники выставляют рисунки и в соцсети — с небольшими цензурными правками или вовсе без них.

— Около $ 1000 за персонажа или $ 1500 за заказ — такие цены я видела у очень популярных фурри-художников. У меня спустя пять лет прайс-лист от $ 50 до $ 200 за заказ. Персонажи в среднем продаются у меня за $ 50–80, — рассказывает Аня.

Один такой рисунок может занимать до 10 часов работы, все зависит от сложности. За сутки полноценную работу закончить удается не всегда, поэтому процесс удобно делить на несколько дней. Доплату до $ 15 художница берет за детальные изображения или «сложные фетиши»: иногда ее просят нарисовать беременных фурри, тентакли (щупальца. — Прим. ред.) или гиперболизированные гениталии.

По словам Ани, с поиском заказчиков практически не бывает проблем: желающих получить фурри-персонажа в обнаженном виде предостаточно. Покупатели обычно щедры и готовы доплачивать за правки в работе. Для Ани они — «обычные люди с вот таким хобби».

— Меня немного расстраивает, когда люди сравнивают их с зоофилами, потому что это совсем разные вещи. Фурри для меня — мифические персонажи наравне с эльфами и гоблинами. У моих заказчиков есть работа, у кого-то семья с детьми, и я не воспринимаю их негативно, скорее наоборот. Я рада, что могу воплощать их идеи в жизнь, при этом получая удовольствие от рисования, — считает Аня.

Сюжеты таких картинок действительно могут быть вполне безобидными. Нередко люди видят фурри-персонажа своим пушистым альтер эго и просят нарисовать его на работе, дома или как занимается любимым хобби.

А что с законом

Источник: Художница Аня

На территории России с 1996 года действует 242-я статья Уголовного кодекса «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов», по второй части которой максимальный срок лишения свободы может достигать 15 лет.

«Фонтанка» спросила адвоката Яну Корзинину, не нарушают ли подобные фурри-арты законодательство Российской Федерации:

— Изготовление и распространение порнографии в России попадает под ответственность. Порнография — это демонстрация половых органов, мужских и женских. При этом женская обнаженная грудь или ягодицы порнографией считаться не будут, это классифицируется как эротика. За такой контент уголовная ответственность не предусмотрена.

Помимо прочего, порнографией будет являться детальное изображение полового акта. При этом изображения, имеющие историческую, художественную или культурную ценность или использующиеся в медицинских или образовательных целях, под действие закона попадать не будут. Самым известным примером является статуя Давида работы Микеланджело, копии и изображения которой можно встретить и в музеях, и в качестве принта на одежде, и на обложках тетрадей.

По словам адвоката, огромное количество подобных фурри-артов «свободно существует в Сети ровно до того момента, пока на них не обратят внимание правоохранительные органы».

Фурри с точки зрения психолога

Источник: Художница Аня

За комментарием мы обратились к психологу Алене Бондаревской. Где у такого творчества граница нормальности, не попахивает ли тут зоофилией?

— Мы знаем, что дети даже сказки с персонажами животных лучше воспринимают. И в ходе своего развития человечество создавало тотемы животных-покровителей. В древнегреческих мифах боги часто становились зверями, тот же Зевс в разных трактовках занимался сексом в образах лебедя, быка и так далее. Это важный этап познания мира, сопровождаемый страхом. В частности, страхом смерти. А где танатос, там и либидо — жажда жизни. Сексуальность — сила жизни, противостоящая смерти, — говорит Алена Бондаревская.

По мнению психолога, любые субкультуры, всегда вызывающие тревогу и отторжение общества, чаще всего выполняют функцию семьи для тех личностей, которых то самое общество не принимало или отвергало. Они не выдерживали реальность — и находили ту компанию, которая всегда готова их принять. Тем не менее картина не такая идеальная, как может показаться на первый взгляд:

— Опасность кроется в том, что любое избегание, отказ от реальности влечет за собой рано или поздно расплату в виде потери авторства жизни, иногда даже личности. Человек постепенно теряет ориентиры границ: своего тела, мировоззрения, допустимого и недопустимого. Теряет самоидентификацию, нравственные и личностные опоры. Может меняться сама структура мозга. В частности, отделы, отвечающие за сексуальное возбуждение, что в дальнейшем может приводить к сложностям в семейной жизни, импотенции и так далее.

Так, подобные эротические изображения могут приводить к социальной изоляции и расчеловечиванию, стимуляции гипервозбуждения, размытию понятия «норма». Но это — худший из вариантов.

Алена Бондаревская говорит, что такое творчество может помочь человеку справиться с травматическими событиями в жизни, которые он не в силах пережить самостоятельно: