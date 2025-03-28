Какие люди в Голливуде! Эти 5 российских актеров зажгли за границей — почему в России о них ничего не слышно?

Перед вами вампир, злой волшебник мира Гарри Поттера и предводитель одичалых — угадаете кто есть кто? Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Увидеть российского актера или актрису в зарубежном фильме — явление нечастое, а если еще и откинуть все ленты с «клюквой», то событие попадет в разряд редчайших. В этом году на весь мир прогремели имена Юры Борисова и Марка Эйдельштейна, а после мы во всей красе увидели в «Белом лотосе» (18+) Юрия Колокольникова. После этого мы решили узнать, кто еще из наших зажигает к Голливуде.

Юрий Колокольников

Юрий мечтал покорить Голливуд еще с 20 лет, когда окончил Щукинское театральное училище. После первых неудачных попыток он не стал отчаиваться и начал делать себе имя в российском шоу-бизнесе.

Источник: yurikolokolnikovofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











К 2014 году его график был забит съемками, в фильмографии насчитывалось три десятка работ, а среди знакомых была голливудский кастинг-директор Нина Голд. Именно она рассказала Юрию, что в популярный сериал «Игра престолов» (18+) ищут новые лица. Актер отправил заявку, успешно прошел пробы и получил роль людоеда, предводителя одичалых — Стира. Съемки в Лондоне Юрию пришлось совмещать с работой в Санкт-Петербурге.

— Особенно тяжелым был переход к интеллигенту на съемках в Питере, — поделился Юрий. — Вот я играл Маяковского, а в международный проект меня пригласили на роль каннибала. Конечно, это мрачный герой, у него внутри черная пустота, и это надо как-то передавать. Но в то же время он игривый и обаятельный. Так что чувствовать себя каннибалом было классно!

Дополнительные очки образу Стира добавлял двухметровый рост актера Источник: кадр из сериала «Игра престолов» (18+), реж. Дэвид Наттер, HBO, 2011–2019 год











На этом история Юрия на международной арене не закончилось. Он снялся в нескольких боевиках, которые российский зритель не оценил, как когда-то фэнтезийный сериал. В 2024 году стало известно, что Колокольников снова попал в сериал от HBO, на этот раз в третий сезон «Белого лотоса».

Появление Юрия в новом сезоне фанаты сравнили с типичной сценой «русские на отдыхе» Источник: yurikolokolnikovofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Юрий сыграл эпизодическую роль русского парня, который показывает главным героям, как нужно отдыхать в Таиланде. Юрий комментирует свою роль просто: «Слабонервным не смотреть!» А мы ответим: «Юра, и не такое видали!»

Александр Кузнецов

Ключиком к сердцу зарубежного зрителя (а главное, режиссеров) стал не известный сериал «Содержанки» (18+) или другие крупные работы Александра, а короткометражка «Собачатина» (18+). Фильм о гопниках с огромным количеством мата очень понравился во Франции. Александра, как исполнителя главной роли, пригласили сняться во французской картине «Мой легионер» (18+).

В 2019 году Кузнецов попал на европейский кинофестиваль Subtitle, на нем актер познакомился с кастинг-директором Фионой Уир. На тот момент он еще не знал, что она станет его проводником в мир чародейства и волшебства.

— Я там встречался с какими-то кастинг-директорами, и там я познакомился с Фионой Уир, это кастинг-директор всей франшизы о Гарри Поттере. Я не знал, как она выглядит, и никто мне не сказал, кто она. И это очень хорошо, потому что иначе я бы вел себя как идиот от волнения, — шутит Александр.

Источник: _aleksandrkuznetsov / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











После фестиваля Александр забыл о знакомстве и все дни проводил в Перми на съемках «Сердца Пармы» (18+). Каково же было его удивление, когда в один из съемочных дней ему пришло предложение попробоваться на роль злого волшебника Хельмута в «Фантастических тварях» (12+). Отправив пробы, Кузнецов начал ждать. Прошел день, два, месяц — ответа нет. Режиссер утвердил Александра на роль только через год, и актер, не медля ни минуты, рванул в Лондон.

Актер понимал, что для всех он неизвестный парень, которого могут вышвырнуть в любую минуту. Когда оказалось, что он заболел коронавирусом, Александр попрощался с мечтой попасть в любимую вселенную.

Источник: _aleksandrkuznetsov / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Я еду в карантинную квартиру, которую мне предоставила студия Warner Bros. И мне говорят: «Жди, завтра с тобой свяжутся». Вот это были сутки! Я был уверен, что меня заменят. Так должно было быть, это простой бизнес, менеджмент. Неизвестный актер, который для продакшена не ценен. Ценен только режиссеру, который почему-то захотел, чтобы эту роль сыграл я, — вспоминает те волнительные часы Александр.

После выхода фильма Кузнецов обосновался за границей. Он продолжил сниматься, но уже в менее известных в России картинах, и не теряет надежду поставить собственный спектакль в Лондоне.

Саша Лусс

С самого детства мама Александры была уверена, что место красивой белокурой дочке на мировых подиумах. Близкая подруга семьи — топ-модель из 90-х Ирина Григорьева посоветовала отдать Лусс в модельное агентство и не прогадала.

В 16 лет Александра участвовала в столичных показах и привлекала внимание мировых брендов. В 20 лет русская модель получила приглашение от Карла Лагерфельда выступать на неделе моды.

Источник: sashaluss / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Фотографии с модного события увидел режиссер Люк Бессон и влюбился в инопланетную внешность Александры. Он позвал ее сняться в эпизодической роли в фильме «Валериан и город тысячи планет» (18+).

Лусс как родная вписалась в образ инопланетной принцессы Лихо-Мины Источник: sashaluss / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











После работы в кадре Александра задумалась о том, что хочет оставить модельный бизнес и податься в актрисы. Бессон поддержал ее и предложил главную роль в своем новом боевике «Анна» (18+) о русской шпионке.

— Люк очень любит Россию. Он периодически говорит: «Я, конечно, француз, но вообще-то я русский. Я же люблю блины — это русская еда», — вспоминает Саша Лусс один из разговоров с Бессоном.

Не исключено, что после знакомства с Александрой Бессон еще больше полюбил Россию Источник: sashaluss / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Премьера не сделала ее востребованной актрисой, поэтому Саша Лусс не спешит прощаться с модельным прошлым и наравне с прослушиваниями в кино продолжает участвовать в модных съемках. В 2024 году модель стала лицом известного бренда Love Republic.

Данила Козловский

Кто бы мог подумать, что в России есть свой Эдвард Каллен, и это Данила Козловский. В 2014 году актер снялся в подростковом фэнтези «Академия вампиров» (12+) в роли Дмитрия Беликова и имел все шансы стать любимым персонажем молодежи. Сам Данила считает, что попытка прославиться в США провалилась.

Козловский и Зоя Дойч так убедительно сыграли любовь на экране, что фанаты заподозрили актеров в романе Источник: кадр из фильма «Академия вампиров» (12+), реж. Марк Уотерс, The Weinstein Company, 2014 год











— Вообще никогда не знаешь, что именно откроет тебе новые двери. Я могу говорить об опыте, который я получил: он был для меня непростой. Мне было интересно. Результатом, не буду скрывать, я разочарован, — честно признался Данила.

В 2016 году Козловский принял участие в кинофестивале Subtitle, который впервые проходил в Москве. Там он познакомился с кастинг-директором сериала «Викинги» (18+) Фрэнком Моиселлом. На тот момент команда искала претендента на роль Вещего Олега в шестой сезон, но рассматривала только американских и английских актеров.

Фрэнк увидел именно в Даниле идеального претендента на роль и пригласил на пробы. Процесс отбора шел не один месяц, но, когда режиссер созвонился с Данилой по видеосвязи и увидел, как он играет, он на следующий же день утвердил его.

Тот случай, когда Козловский играл антагониста, но все зрители всё равно болели за него Источник: кадр из сериала «Викинги» (18+), реж. Киаран Доннелли, Amazon, 2020 год











Работа в крупном сериале не сильно повлияла на дальнейшую карьеру Козловского. Роли в зарубежных картинах пока не предвидятся, и Козловскому приходится довольствоваться образом Бабы-яги в сказке «Летучий корабль» (6+).

Стася Милославская

Стася и не мечтала попасть в американский кинематограф. Она снималась в российских фильмах, играла в театре и была абсолютно довольна своей жизнью. То, что Милославская попала в проект Netflix «С холода» (18+), оказалось удачным стечением обстоятельств.

Источник: кадр из сериала «С холода» (18+), реж. Пако Кабесас, Netflix, 2022 год











В проекте уже работала актриса российского происхождения Маргарита Левиева. Она убедила режиссеров, что в образе ее героини в молодости должна играть тоже русская девушка. Во время поисков всё сводилось к Милославской: ее предложил знакомый режиссер Игорь Волошин, о ней вспомнила невестка Левиевой, которая училась со Стасей, да и внешне они с Левиевой оказались очень похожи. Стасю утвердили, и она на пять месяцев уехала за границу на съемки.

Съемки в другой стране не помешали отношениям Стаси с Александром Петровым Источник: milostasii / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Чувствовала ли я двойную ответственность? В какой-то степени, потому что нужно было реализовать режиссерские задачи, поставленные передо мной, на чужом языке. Поначалу я очень боялась не понять, но чуть позже расслабилась, осознала, что никто не требует от меня идеального английского, и всё пошло намного легче, — вспоминает о трудностях Милославская.

В России сериал не стал популярным. После ярких ролей в «Ладе Голд» (18+) или «Челюскине» (18+) уже только преданные фанаты вспомнят, что актриса вообще снималась в низкорейтинговом проекте от Netflix.