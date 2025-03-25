«Белый медведь пришел к нам и играет»: фотограф-анималист сидит по 12 часов в засаде ради единственного кадра

Хорошо, что камера осталась цела после этих хищников Источник: Михаил Вершинин











Михаил Вершинин — столбист, многократный чемпион страны по скалолазанию, последние двадцать с лишним лет фотографирует дикую природу. Уезжает в длительные экспедиции на Крайний Север, неделями просиживает в засаде, поджидая снежного барса. Ходит на тримаране по рекам Таймыра, выживает в штормах в море Лаптевых. Его снимки побеждают в российских и международных конкурсах, а фотоальбомы сразу раскупаются. Наши красноярские коллеги из NGS24.RU Алексей Тайганавт и Маша Ленц поймали момент, когда он дома, и отправились к нему в гости.

Фотограф возле своей засидки Источник: Михаил Вершинин











Большой кирпичный дом, откроешь окно, а там за участком большой настоящий лес. Слышно, как под весенним солнцем тают сугробы, ручьем текут на фундамент. В нескольких километрах отсюда начинается территория нацпарка «Столбы» в Красноярском крае.

Михаил Вершинин встречает гостей босиком и в теплом флисе. Привычка человека, который в экспедициях проводит едва ли не больше времени, чем дома: когда долго идешь по пересеченке в трекинговых ботинках, и на привале надо дать отдохнуть ногам.

Фотограф Михаил Вершинин Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Он ведет нас на второй этаж, в свой рабочий кабинет. Крепкий основательный стол с большим монитором, на полках десятки книг и фотоальбомов, в том числе его авторства. Дипломы и награды за первые места в конкурсах на лучшее фото дикой природы.

Миграция диких северных оленей, река Хатанга, Таймырский Долгано-Ненецкий район Источник: Михаил Вершинин











Десятки медалей — это из его далекого прошлого, где он мастер спорта по скалолазанию, многократный победитель советских и российских чемпионатов в этом виде.

Медали за победы в скалолазании, его и супруги Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Почти не различим в ландшафте Источник: Михаил Вершинин











— Я до 18 лет практически никаким спортом не занимался: в алтайской деревне вырос, там не до того. В Барнауле поступил на агронома и в университете записался в секцию альпинизма со скалолазанием. Втянулся быстро. Начал на соревнованиях выступать союзных, международных, — рассказывает Михаил Вершинин. — Для меня авторитетов не было, всегда сам по себе, я индивидуален. В общем, смотришь: этот спортсмен лучше по физподготовке, другой по скорости и т. д. — и берешь это от них. Поэтому я семикратный чемпион СССР по скалолазанию. Спорт — это же тоже творчество. Тут тоже нужен нетривиальный подход к своей тренировке. Я большое удовольствие получал от процесса… Вот, смотрите, медали, тут не все мои: на двоих с женой, потому что она круче, она первый мастер спорта международного класса среди женщин.

Работа или хобби? Источник: Михаил Вершинин











Маленький шаг олененка. Река Котуй, Таймырский Долгано-Ненецкий район Источник: Михаил Вершинин











— Дальше — стать тренером, как это обычно происходит.

— Да. Я и хотел тренировать, потому что это моя настоящая профессия, 15 лет отдал скалолазанию. Хотя по образованию я агроном. Но потом у меня произошел конфликт с моим тренером-наставником. Денег стали платить всё меньше, а с развалом Советского Союза финансирование практически прекратилось. В общем, сказал: «Я без вас проживу». Ну и остался: ни кола ни двора. Думаю: «А что же делать-то?» Слышу, что народ начал ездить в Китай, Турцию, еще куда-то.

— Челночить.

— Да, за товарами. Стал тоже в Китай ездить за одеждой. Так, наверное, лет пять проездил.

Черный дятел, или желна — самый крупный дятел России Источник: Михаил Вершинин

— Кто торговал?

— Да сам. На Центральном рынке стоял. Поначалу было не по себе, конечно. Ну, а с другой стороны, куда деваться? Кушать-то хочется, ребенка учить надо, квартирный вопрос решать. Потом уже магазин продуктовый открыли. Ну, опять же, опыт: на китайских рынках научился торговаться как следует, вплоть до 10 юаней. Потом глядишь, в месяц прилично выходит, по 800–900 долларов. Это пригодилось впоследствии, когда начал свои фотоальбомы выпускать: везде приходится разбираться, чтобы лишнее не платить… Где-то в 2003-м уже начал заниматься фотографией. Это было когда-то мечтой, в детстве в деревне у меня была самая дешевая «Смена», как мог на нее фотографировал… Пошел на курсы, учился у профессионалов. Помню, выполнял домашнее задание и сделал несколько снимков животных в «Роевом ручье». Один из преподавателей посмотрел и сказал: «Ты их как чучела наснимал». Ну ладно. Через год отправил эти снимки на конкурс, который проводил российский журнал от National Geographic. Они победили.

Первые фотографии, победившие в конкурсе Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Он прерывается, отворяет окно, за ним большой ухоженный участок. Еще немного весны, и земля распахнется теплом под посадки.

Окно в мир природы, тут еще не дикой Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Материнская забота. Лаптевские моржи, мыс Цветкова, Хатангский залив, Таймыр Источник: Михаил Вершинин











— Сейчас свиристели прилетают, я тут их снимаю иногда, — говорит Михаил. — Нет, огородом жена занимается, мне некогда, я по полгода в экспедициях.

Абстракции в засаде и объектив за два миллиона

В центре его кабинета притягивает взгляд огромный камуфлированный объектив. С прикрученным к нему фотоаппаратом. Трубу, начиненную оптикой, страшно брать в руки, и не потому что тяжелая: цена у нее как у подержанной машины. Этот объектив еще не самый большой в его экспедиционном оборудовании, он достает из шкафа тяжелый рюкзак с еще одним супертелеобъективом.

Тяжелый и мощный Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Лебединое озеро. Советский район, Алтайский край Источник: Михаил Вершинин











— Здесь вот такой аппарат теперь у меня, 600 мм фокусное расстояние. Весит килограммов семь. В прошлом году купил.

— Стоит тысяч восемьсот?

— Почти два миллиона. Но я взял намного дешевле, нашел через знакомых на японском сайте, мне привезли. Этот для засидки (укрытие для наблюдения за животными и птицами. — Прим. ред.), обычно для такой беру с собой две камеры и два объектива. Самая долгая засидка у меня была в Саяно-Шушенском заповеднике на снежного барса — 20 дней.

На треке с оборудованием Источник: Михаил Вершинин

— Как это происходит?

— Заходишь в пять утра и часов двенадцать-тринадцать сидишь там. Неподвижно. И потом выбираешься оттуда как инвалид: ни руками, ни ногами не пошевелить…

— Один?

— Ну, в сам заповедник я приезжаю с научной группой дирекции. Селимся в избе. Они своими делами занимаются, я ухожу километра за четыре на точку и там весь день провожу, получается. В палатке со специальным окном под объектив.

И так по 13 часов каждый день ради нескольких крутых кадров Источник: Михаил Вершинин











Белый медведь и правильный свет Источник: Михаил Вершинин











— Что с собой, кроме аппаратуры?

— Обычно беру горячую воду, потому что все эти кофе, чай… Это нам кажется, что снежный барс ничего не чует. На самом деле, всё он чует. Из еды у меня только сухофрукты, никакого мяса, естественно. Сел, сидишь и ждешь. Не отводишь взгляда. Ждешь почему? Потому что объектив настроен на так называемую мочевую точку (место, в котором снежный барс метит территорию. — Прим. ред.). Там, конечно, у заповедника есть фотоловушки, но они в основном видео снимают. А мне как фотографу интересен сюжет, экшен, и в этой точке можно поймать кадр.

Поединок. Тетерева во время токования, Кислухинский заказник, Алтайский край Источник: Михаил Вершинин











Кто сильней и хитрей? Молодые лисята во время игр, Енисейский район, Красноярский край Источник: Михаил Вершинин











— Выйти тихо, размяться?

— Нет, никаких вообще движений не должно быть. Ты сидишь, сидишь, но самое сложное, когда непрерывно смотришь в место, где он должен появиться. И спустя время мозг словно отключается, хотя глаза видят, потому что одна и та же картинка: смотришь, смотришь 12 часов в одно и то же окно, и начинаются не то что глюки, а какие-то абстракции непонятные. Как будто во сне в каком-то с открытыми глазами… После того выезда я через неделю снова приехал, еще 15 дней сидел.

В поисках добычи. Снежный барс, Монголия Источник: Михаил Вершинин











Все были в шоке: такое раз в жизни бывает

— И так постоянно, много лет.

— Да, приезжаю в город и здесь восстанавливаюсь. Каждый день хожу на Столбы, поддерживаю форму. Кстати, с той долгой засидки я так ничего и не снял. Затем был на севере Монголии, там уже получилось: снежный барс два раза приходил. А в позапрошлом году меня снова позвали съездить на три дня с научной группой в Саяно-Шушенский заповедник. Ну, я думаю: «Блин, тогда так долго просидел — и ничего, какой смысл на несколько дней ехать?» Сомневался, короче. Но ладно, поехал. Сходили, проверили ловушки, вот видно, что здесь прошел. Вечером долго еще обсуждали, высчитывали, спорили, где в итоге подкараулить. В общем, в четыре утра встали на другое место.

Жарками зажигая лето. Природный парк Ергаки, Красноярский край Источник: Михаил Вершинин











Михаил показывает на мониторе снимок — редчайший кадр, снятый не на фотоловушку, а на камеру.

Уникальный кадр в Саяно-Шушенском заповеднике Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











— Ну, короче, все были в шоке: такое раз в жизни бывает! В моей точно: увидеть четырех барсов вместе. Это мать с детьми. Хотя, тут такие дети, что мало от нее отличаются.

— Какие мысли, когда увидели их?

— Только как снимать и какую композицию делать.

— Сколько снимков удалось сделать?

— Где-то кадров пятьсот. Так, сейчас посчитаем за сколько… Семь минут они в поле нашего зрения были. Получается, потом эти трое ушли, и один остался, всё крутился там. Похоже, это самочка была. И вот слышу только «мяу-мяу», думаю: «Ни фига себе, прямо, блин, как настоящий кот мяукает!»

Всматриваясь вдаль. Белый медведь, полуостров Таймыр, море Лаптевых, Северный Ледовитый океан Источник: Михаил Вершинин











Белый медведь стоит на двух лапах во весь рост, вглядывается в даль то ли с удовлетворением, то ли с легким удивлением. В снимках Вершинина незаметно и сразу начинаешь очеловечивать диких зверей, наделять их эмоциями, которые вряд ли они там в своих просторах испытывают.

— Всегда хочется показывать животных, раскрывая их характер. Через какой-то образ это делать, а не просто фиксировать в их привычной среде, — рассказывает Михаил Вершинин.

Материнская нежность. Кирзинский заказник, Новосибирская область Источник: Михаил Вершинин











Белый медведь пришел и играет

Он объездил Сибирь, Алтай, Камчатку, Байкал, Урал, Забайкальский край, Монголию. Часто бывает в любимых Ергаках и много времени отдает Арктике. Она отнимает больше всего ресурсов из-за сложных условий. Ходит на тримаране по северным рекам и морям.

Арктический пляж. Бухта Прончищевой, море Лаптевых, Северный Ледовитый океан Источник: Михаил Вершинин











— Это было в 2016 году, мы зашли на небольшой остров Преображения (остров в Хатангском заливе моря Лаптевых, Якутия. — Прим. ред.), и нас на неделю заперло льдом. Просто приперло, и оттуда не выйти никак. У нас троса были натянуты, и как-то рано утром капитан слышит, что на них, как на струнах, играет кто-то. Выходит, а там белый медведь. Пришел к нам и играет. Спугнули его. В следующий раз к нам медведица пыталась залезть, переполох устроила, отпугнули ее выстрелами. Народ из спальников выскакивал и одевался за три секунды. Ну и всё, потом мы уже поняли, что надо дежурить. Стояли по полтора часа, пять мужиков всю ночь дежурили. И уже в третий раз приходил медведь, тоже отгоняли. Они голодные в это время, уходят от берега и на любой запах реагируют за 30 километров.

На страже. Белый медведь, полуостров Таймыр, море Лаптевых, Северный Ледовитый океан Источник: Михаил Вершинин

— Опаснее бурых медведей?

— Например, когда стреляешь в воздух, он просто не реагирует. Потому что привык к резким звукам, когда лед трескается. Ему что щелчок, что там этот выстрел. Быстрый зверь, он 25 метров в несколько секунд может преодолеть.

Михаил рассказывает буднично, отстранено. Нормальное явление для тех, кто подолгу живет в диких условиях: часть тебя, даже, может быть, главная, остается в тех местах навсегда. Оживает только, когда возвращаешься к ним. Как будто домой.

Каре. Овцебыки выстроились в охранном порядке, Таймыр Источник: Михаил Вершинин











Просто страшно было

— В августе 2015-го мы на тримаране полтора месяца не могли выйти из Хатангского залива. Было много льда, никак не пробиться. И, короче, попали в конкретный шторм. И так нас там расколбасило! Вся команда сидела в каюте. Всех там рвало. Мы вдвоем с капитаном по 10 минут, не дольше, дежурили у руля. Просто страшно было. Думаю: «Блин, всё, я больше никогда в жизни не пойду в это ваше море». Ну и как только благополучно вернулись, я стал планировать поездку туда на следующий год, — говорит Михаил Вершинин.

Мама и малыш. Полуостров Таймыр, море Лаптевых, Северный Ледовитый океан Источник: Михаил Вершинин

— И как часто туда, на Север?

— Раза два-три в год езжу. В этом году тоже собираюсь, в августе, на несколько недель.

Шторм в море Лаптевых. Мыс Челюскин, Таймыр Источник: Михаил Вершинин











Запакованные в целлофан, у стены стоят десятки фотографий в рамках. Коллекция дикой природы.

— Это на выставку?

— Нет, выставки слишком дорого проводить, всё за свой счет. Последнюю проводил пять лет назад, она обошлась мне в сто пятьдесят тысяч рублей. Сейчас будет еще дороже. Сами по себе фото денег не приносят: у нас такого нет, что ты продал редкое изображение и заработал на этом. Только фотоальбомы. Вот я Ергаки на протяжении восьми лет снимал — сделал. Они уже закончились в продаже. Сейчас у меня суперзадача — издать свой фотоальбом «Дикий мир: от Монголии до Северной земли». Над этим проектом работаю.

«Каменный страж». Полуостров Таймыр, море Лаптевых, Северный Ледовитый океан Источник: Михаил Вершинин









