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Развлечения Подарят три миллиона: в Ярославле будут искать самую красивую офисную сотрудницу

Подарят три миллиона: в Ярославле будут искать самую красивую офисную сотрудницу

5 апреля в городе пройдет кастинг на конкурс «Мисс Офис — 2025».

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23 комментария
Подарят три миллиона: в Ярославле будут искать самую красивую офисную сотрудницу | Источник: предоставлено организаторами конкурса «Мисс Офис»Подарят три миллиона: в Ярославле будут искать самую красивую офисную сотрудницу | Источник: предоставлено организаторами конкурса «Мисс Офис»
Источник:

В Ярославле будут искать самых красивых офисных сотрудниц. 5 апреля в городе пройдет кастинг на международный конкурс красоты «Мисс Офис — 2025».

«К участию приглашаются офисные сотрудницы местных компаний, а также те, кто управляет собственным бизнесом. Возраст участниц — от 20 до 35 лет. Семейное положение претенденток не имеет значения», — говорят организаторы.

Участие в конкурсе бесплатное, а главным призом станет солидная сумма в три миллиона рублей. Кроме того, победительница получит рекламный контракт с тремя российскими брендами.

Все, кто хочет попытать удачу, должны до 4 апреля заполнить анкету на сайте конкурса.

«В проекте оценивается не только красота участниц, но и деловые качества, сообразительность, умение презентовать себя и свою компанию», — отметили организаторы.

Девушки, чьи анкеты заинтересуют оргкомитет, получат приглашение на кастинг. Там они должны будут рассказать о себе и своей компании, показать творческие номера. После этого жюри назовет полуфиналисток — они примут участие в интернет-голосовании за выход в финал. Победительницу конкурса определят на финальном шоу в Москве.

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Мисс Офис Кастинг Конкурс
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Комментарии
23
Гость
18 марта, 19:38
Кому интересны эти оттопырки из офисов? В тренде сейчас другие темы "в Ярославле будут искать самого красивого электрика с 5 группой допуска на электробезопасность".
Гость
18 марта, 20:11
Лучше бы три миллиона подарили больным детям.
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