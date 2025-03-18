Подарят три миллиона: в Ярославле будут искать самую красивую офисную сотрудницу

Источник: предоставлено организаторами конкурса «Мисс Офис»











В Ярославле будут искать самых красивых офисных сотрудниц. 5 апреля в городе пройдет кастинг на международный конкурс красоты «Мисс Офис — 2025».

«К участию приглашаются офисные сотрудницы местных компаний, а также те, кто управляет собственным бизнесом. Возраст участниц — от 20 до 35 лет. Семейное положение претенденток не имеет значения», — говорят организаторы.

Участие в конкурсе бесплатное, а главным призом станет солидная сумма в три миллиона рублей. Кроме того, победительница получит рекламный контракт с тремя российскими брендами.

Все, кто хочет попытать удачу, должны до 4 апреля заполнить анкету на сайте конкурса.

«В проекте оценивается не только красота участниц, но и деловые качества, сообразительность, умение презентовать себя и свою компанию», — отметили организаторы.