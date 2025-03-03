Гороскоп на март для всех знаков зодиака: кого ждет прибыль, а кому придется затянуть ремни

Овны в марте будут погружены в свое эмоциональное состояние. Появится желание уединиться, погрузиться в свои мысли и мечты, избегать большого скопления людей, выбирая более уединенные места.

Может возникнуть внезапный импульс поменять свой внешний вид, однако с этим нужно быть аккуратнее, чтобы впоследствии не пожалеть о содеянном.

Можно использовать различные виды искусства как способ выражать свое состояние вовне.