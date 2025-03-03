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Развлечения обзор Гороскоп на март для всех знаков зодиака: кого ждет прибыль, а кому придется затянуть ремни

Гороскоп на март для всех знаков зодиака: кого ждет прибыль, а кому придется затянуть ремни

Астролог Ольга Якубовская рассказала, чего ждать разным знакам зодиака

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В ближайший месяц перемены ждут представителей всех знаков зодиака | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаВ ближайший месяц перемены ждут представителей всех знаков зодиака | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

В ближайший месяц перемены ждут представителей всех знаков зодиака

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Март 2025 года приготовил нам несколько интересных астрологических событий. Начался месяц с ретроградной Венеры, а стоит ей успокоиться, как на смену придет такой же ретроградный Меркурий. Обычно из-за ретроградности планет нам приходится то и дело пересматривать свою жизнь, оглядываться в прошлое и делать своеобразную работу над ошибками, но это не единственное, чем предстоит заняться в марте представителям разных знаков зодиака. Что принесет нам первый месяц весны, рассказала астролог Ольга Якубовская.

  1. Овен
  2. Телец
  3. Близнецы
  4. Рак
  5. Лев
  6. Дева
  7. Весы
  8. Скорпион
  9. Стрелец
  10. Козерог
  11. Водолей
  12. Рыбы
1

Овен

Овны в марте будут погружены в свое эмоциональное состояние. Появится желание уединиться, погрузиться в свои мысли и мечты, избегать большого скопления людей, выбирая более уединенные места.

Может возникнуть внезапный импульс поменять свой внешний вид, однако с этим нужно быть аккуратнее, чтобы впоследствии не пожалеть о содеянном.

Можно использовать различные виды искусства как способ выражать свое состояние вовне.

2

Телец

Тельцы в марте могут рассчитывать на поддержку друзей или единомышленников. Не стоит всё взваливать на себя, попробуйте объединиться с людьми и увидите, что идти иногда проще не в гордом одиночестве, а в надежной компании.

Появляются неожиданные возможности для личностного роста. Гениальные идеи и задумки могут дать отличный старт к самопродвижению, однако стоит всё точно рассчитать и продумать.

3

Близнецы

У Близнецов в марте возникает желание иметь всё и побольше. Но с этим азартом нужно быть аккуратнее.

Вместе с весной пробуждается и вера в свои силы. Прибавляются оптимизм и возможность изменить многое к лучшему.

По большей части энергия Близнецов будет направлена на доход и улучшение именно финансового положения. Не стоит зацикливаться на этом, но и упускать возможность заработать не нужно. Постарайтесь найти баланс между расточительством и рвением усидеть на всех стульях сразу.

4

Рак

Раки в марте почувствуют прилив сил и энергии, которые могут повлечь за собой не только толчок к развитию, но и необдуманные поступки.

Ощущение, что есть возможность свернуть горы, может привести к неприятностям и даже травмам.

Некоторым представителям знака захочется вернуться на прежнее место работы, вернув себе определенный социальный статус.

5

Лев

Львов март вынуждает направить фокус внимания на внутренние перемены и значительные трансформации. На поверхность могут выходить старые страхи, нерешенные проблемы и подавленные эмоции.

Март будет месяцем, когда Львы смогут преодолеть сложные и даже кризисные ситуации.

Повышение квалификации или получение дополнительного образования пойдут на пользу. Кроме того, не стоит бояться экспериментировать в профессиональном плане.

6

Дева

В марте к Девам приходит осознание важности партнерства. Стоит попробовать создать более доверительный диалог с другими людьми. Это поможет создать больше ярких и интересных моментов в первый месяц весны.

Внутренние переживания и фобии могут стать более явными. Стоит переосмыслить свои глубинные желания и потребности.

7

Весы

Весы в марте становятся максимально организованными и дисциплинированными. Появляется потребность в систематизации и упорядочения всего вокруг. Самоанализ и грамотное распределение времени поможет более эффективному и быстрому достижению целей и задач.

Также следует быть внимательнее к деталям, в том числе звоночкам со стороны здоровья. Обратите внимание на режим дня, питания, а также чаще присматривайтесь к здоровым привычкам — не стоит ли обзавестись парочкой из них?

8

Скорпион

В марте у Скорпионов появляется стремление получать больше удовольствия и радости от жизни. Хочется быть в центре внимания, притягивая восхищенные взгляды окружающих.

Есть отличная возможность использовать первый весенний месяц для выражения себя через искусство. Можно направить свои любопытство и активность на посещение развлекательных мероприятий — выставок, музеев, кино и прочих увеселительных заведений.

Будьте аккуратнее с пробуждением азарта. Вам захочется придумать хитрую схему для выигрыша, но не факт, что это сработает вам на руку.

9

Стрелец

В марте у Стрельцов могут пробудиться старые конфликты и недопонимания в семье. Нерешенные споры могут вспыхнуть с новой силой, принося новые недопонимания и разногласия.

Может тянуть в места, где вы родились и провели свое детство.

Резкие изменения в рабочей обстановке также могут быть связаны с ссорами и спорами внутри коллектива, вплоть до смены места работы.

10

Козерог

У Козерогов в марте будет наблюдаться подъем энергии. Возможен запуск нового собственного проекта, монетизация хобби, запуск нового и интересного бизнеса.

Возможно неожиданное знакомство романтического характера, в том числе с высокой вероятностью знакомства через интернет.

В целом в марте у Козерогов повышаются активность в общении, желание доносить свои мысли до собеседников и просто разговаривать, даже ни о чем серьезном.

Попробуйте направить свою активность на ведение заброшенных соцсетей, если таковые имеются.

11

Водолей

Водолеев в марте ждет долгожданное улучшение финансового положения. Могут появиться неожиданные возможности для заработка, что позволит укрепить финансовую подушку безопасности и обрести уверенность в завтрашнем дне в материальном плане.

Но всё-таки стоит пересмотреть приоритеты в расходах и более разумно использовать ресурсы, чтобы избежать просадки.

Появится отличный шанс наладить отношения с сестрами и братьями, если по какой-то причине у вас случился разлад.

Ну и заброшенное в дальний угол обучение можно поднять и закрыть все хвосты.

12

Рыбы

Рыб в марте ожидает изменчивое финансовое состояние. Возможны периоды как увеличения, так и спада доходов.

Не стоит совершать покупки на эмоциях, импульсивные траты постарайтесь утихомирить рациональным, взвешенным и обдуманным диалогом с самим собой.

Энергии значительно прибавится, благодаря чему появится уверенность в своих силах и более четкая цель.

Акцент в марте у Рыб будет в основном на внешнем виде и собственных личных потребностях, а также на самовыражении.

Март — отличное время для нового проекта, который сможет раскрыть личность и индивидуальность.

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