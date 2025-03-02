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Развлечения подробности «Лучшую пару откровенно засудили»: зрители не в восторге от победителей шоу «Народный ледниковый»

«Лучшую пару откровенно засудили»: зрители не в восторге от победителей шоу «Народный ледниковый»

На пьедестале оказалось сразу шесть пар, но зрительские фавориты на него не попали

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Зрители уверены: жюри либо просчиталось, либо засудило лучших | Источник: пресс-служба Первого каналаЗрители уверены: жюри либо просчиталось, либо засудило лучших | Источник: пресс-служба Первого канала

Зрители уверены: жюри либо просчиталось, либо засудило лучших

Источник:

На Первом канале завершилось популярное шоу «Народный ледниковый» (12+). Зрители ожидали увидеть, кто поднимется на пьедестал и займет первое место, и здесь их ждало несколько сюрпризов. В том числе не самых приятных.

Стать участником шоу мог кто угодно. Главное — твердо стоять на коньках и быть старше 21 года. Из всех заявок жюри выбрало 14 человек, среди которых оказались и преподаватель радиофака из Екатеринбурга, которая в 66 лет встала на коньки и покорила Авербуха, и 59-летний диагност автомобилей из Нижнего Новгорода, который встал на коньки и прославился на всю Россию. Все они встали в пары с профессиональными фигуристами, чтобы растопить телевизионный лед.

Были среди «народников» и артисты с блогерами. Например, Валя Карнавал встала в пару с Никитой Кацалаповым, а T-Кillah — с Татьяной Тотьмяниной. Но ни тем ни другим так и не удалось выбиться в лидеры. Карнавал и Кацалапов так и вовсе заняли последнее место. Правда, члены жюри, которые весь сезон то и дело тыкали пару носом в их недостатки, в финале проекта сменили гнев на милость. Если раньше паре говорили, что она прикладывает недостаточно усилий для того, чтобы всё изменить, то в заключительном эпизоде немного похвалили.

Источник: пресс-служба Первого каналаИсточник: пресс-служба Первого канала
Источник:

— Твой прогресс, наверное, один из самых больших на этом проекте, потому что ну совсем, извини, ты не стояла на ножках, на коньках, а сейчас вскрываешь какие-то невероятные образы, и драматические, и комедийные, и всё у тебя здорово получается, — обратился к Карнавал Максим Траньков.

Тотьмянина и T-Кillah в финальном выпуске тоже ничего сверхъестественного не сделали (да к тому же и артистизм рэпера, а точнее полное его отсутствие, подвел пару), но жюри отметило их общий прогресс.

Источник: пресс-служба Первого каналаИсточник: пресс-служба Первого канала
Источник:

— Мы теперь сидим спокойно, не дергаемся при каждом подъеме Танюши вверх, так что вы большой молодец, выдержали этот проект достойно, и у вас хорошие оценки сегодня, — похвалила Татьяна Навка.

Зато удивила и впечатлила жюри пара Натальи Саблиной и Алексея Ягудина. Они продолжили историю, показанную еще в первом выпуске «Народного ледникового» и первыми в истории проекта выполнили каскад из трех прыжков.

Источник: пресс-служба Первого каналаИсточник: пресс-служба Первого канала
Источник:

— Я вновь хочу выразить восхищение Наталье и извиниться за мое поведение во время всего проекта. Наташа, прости меня за те неудобства, которые доставлял тебе, — разоткровенничался в финале шоу фигурист.

Ягудин и Саблина весь сезон были в лидерах проекта, завоевав сердца и жюри, и огромного количества зрителей, но в результате стали только вторыми.

Третье место заняли сразу три пары: Арина Аверина с Владимиром Морозовым, Ангелина Стречина с Александром Энбертом и Азиза Минекаева с Максимом Ковтуном.

Источник: пресс-служба Первого каналаИсточник: пресс-служба Первого канала
Источник:

А вот на первом месте пьедестала оказались сразу две пары: Татьяна Волосожар с Борисом Крестиным и Дина Аверина с Дмитрием Соловьевым.

— Дина Аверина с Димой Соловьевым потрясающе и гармонично смотрятся на льду. У них очень интересные элементы получаются, — отзывалась ранее Татьяна Волосожар о своих коллегах. — Конечно, Дина — профессионал в своем виде спорта. Растяжка — это безумно красиво. Те, кто не причастен к спорту, как Наталья Саблина, мой Борис, как Олег с Женей Тарасовой, люди из народа, которые любят фигурное катание, пришли покорять сердца, не понимая, каково быть участником проекта на телевидении, они для меня, наверное, самые главные герои.

Источник: пресс-служба Первого каналаИсточник: пресс-служба Первого канала
Источник:

К слову, победа в шоу не главная награда для Авериной и Соловьева. Во время проекта они настолько сблизились, что сейчас пара готовится к свадьбе. И зрители считают, что с таким развитием событий призовых им дали явно маловато.

— Ой как мало дали победителям. Дине и Дмитрию нужно готовиться к свадьбе и домом обживаться. Было бы классно им выделить отдельный приз посущественнее, — считает одна из телезрительниц.

Но некоторые зрители настроены не так дружелюбно и недовольны тем, что на пьедестале не оказалось Виктории Синициной и Кирилла Чернышенко.

— Вика и Кирилл без места? Я не сплю? То есть, когда на Олимпиаде наших засуживают, это плохо, а, когда в шоу лучшую пару откровенно засудили, это нормально? Жюри, интересно, ничего не хочет сказать по этому поводу? — задается вопросами телезрительница Наталья. — Правда, что ли, победитель — не катающаяся совсем девочка, а Кирилл не попал в тройку призеров из-за подковерной борьбы?

— Позор, что Вика и Кирилл не на пьедестале! — согласен Евгений Румкин.

Источник: пресс-служба Первого каналаИсточник: пресс-служба Первого канала
Источник:

Некоторые телезрители, оказывается, подсчитывали результаты после каждого выпуска, и они не сошлись с объявленными результатами.

— Почему баллы участников не сошлись с результатами?! Если суммировать, то на первом месте Ягудин. А на третьем вместо Ковтуна должна быть Синицына. Почему неправильно посчитали? — удивляется телезрительница Анастасия.

— Получается, оценки ничего не значат при определении победителей, — разочарована Ольга Исаева. — Странно, конечно. Синицына за бортом оказалась, хотя по оценкам — третье место. Как несправедливо.

Вы согласны с результатами «Народного ледникового»?

Да, всё как надо
Вообще непонятно, как считали
Первое место абсолютно заслуженно, остальные неважны
Да какая разница — это же шоу
Негодую по поводу результатов
Кто вообще это смотрит?
ПО ТЕМЕ
Шоу Телевидение Ледниковый период Татьяна Волосожар Фигурное катание Дина Аверина Роман Костомаров Татьяна Навка Татьяна Тарасова Жюри
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