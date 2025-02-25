«Мы переживем две ядерные войны»: ясновидящая Кажетта Ахметжанова предрекла конец света

Шаманка предсказала даты ядерной войны и перехода в цифровой мир Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Сколько бы лет ни жило человечество, а нам всегда интересно узнать, будет ли конец света. Футурологи неоднократно предсказывали, что он наступит в 21 веке, обращая внимание на то, что к нему ведут рост населения, индустрии, потребление невозобновляемых ресурсов, таяние ледников, ухудшение экологии и другие факторы. Но апокалипсиса пока так и не наступило. Тем временем ясновидящая и финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов» (16+) Кажетта Ахметжанова говорит, что конец света точно наступит. Правда, не так быстро, как все этого ожидают. До этого нас ждет еще много событий. Их ясновидящая тоже упомянула.

Что нас ждет в 2025 году

Кажетта Ахметжанова уверена, что 2025 год для многих станет прибыльным и удачным. Это время, когда меняется поле Земли, так что можно закрыть все хвосты, которые тянутся не один год, и позаботиться о себе в будущем.

— 2025 год — время золотой эпохи, это год других денег и других возможностей, — рассказала ясновидящая. — Советую заняться бизнесом, он будет процветать. Рекомендую сажать деревья, покупать скворечники и ставить их в лесу. Если птицы совьют там гнездо, то ваши желания непременно сбудутся. У вас появятся квартиры и машины, так как именно сейчас природа будет отдавать.

В погоне за деньгами не стоит забывать о внимательности, чтобы не потерять всё в одночасье. Включая самого себя.

— В течение пяти лет все хорошо поднимутся. Но в 2025 году будет много трагедий — из мира люди будут улетать на небеса, — предупреждает Кажетта.

Люди станут жить дольше

По словам Кажетты Ахметжановой, через три года начнется переход к цифровому государству с новыми жестокими правилами, вплоть до тотального чипирования.

В то же время ясновидящая подмечает, что в будущем увеличится продолжительность жизни. Это произойдет из-за того, что Земля с каждым годом вращается быстрее.

— Люди в будущем будут жить до 120 лет, потому что Земля быстро крутится, — утверждает ясновидящая. — Посмотрите, как выглядели наши бабушки в 60 лет, тогда и время медленно шло.

Казалось бы, слова ясновидящей подтверждаются научными исследованиями. Еще в 18 веке ученые говорили, что Земля вращается неравномерно. Одни связывали это с приливами, другие — с извержениями вулканов, землетрясениями и ветрами, третьи говорили, что всё дело в меняющемся расстоянии до Луны. Современные ученые даже доказали, что скорость вращения нашей планеты непостоянна, и добавили к некоторым годам по одной «високосной» секунде, чтобы астрономическое время не отличалось от того, что мы видим на часах.

Но позже исследователи пришли к выводу, что колебания несущественны, так что кардинальных изменений из-за ускорения вращения Земли не произойдет. И если мы вдруг начнем жить дольше, то явно по другой причине.

Когда будет конец света

Увидела Кажетта в будущем не только долгую жизнь людей, но и дату конца света. И мы его не застанем. Как бы долго ни жили. Потому что произойдет он точно не в этом тысячелетии, а в 5625 году. Зато катиться в сторону апокалипсиса нам точно будет нескучно.

— Перед концом света человечество загрязнит реки, отвернется от природы, и тогда быстро Земля закружится, — говорит Ахметжанова. — Наша планета будет жить 3600 лет, мы переживем две ядерные войны. В Сибири какой-то будет всплеск страшный, проснется вулкан. Это будет в 2044–2046 годах.

Вот только действующих вулканов в Сибири совсем немного, да и активность их не так велика, чтобы вызвать «всплеск страшный».

— Активность вулканов в Сибири и Якутии состоит в излиянии относительно небольших объемов базальтовой лавы. Взрывной активности у таких вулканов быть не может, — утверждает доктор геолого-минералогических наук Иван Кулаков. — По этой причине не факт, что если в какой-то момент один из таких вулканов, расположенный в труднодоступной местности, начнет извергаться, это сразу станет известно.

Иван Кулаков — заместитель директора Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, заведующий лабораторией сейсмической томографии, член-корреспондент РАН.

Впрочем, Кажетта Ахметжанова говорит, что если и не извержение вулкана, то что-то другое произойдет в Сибири. Например, там начнется ядерная война.

— Мне почему-то кажется, ядерная война будет и там, по Сибири нас бомбанут. И вот тогда разлом земли получится, — считает Кажетта. — Почему? Потому что Сибирь для России — сильная зона. Если туда попадут две ядерные точки даже маленькие, то всё. В Сибири в древние времена шаманы заложили духов под землю. Если их разбудить, то придет мрак.

И вот наличие или отсутствие подземных духов наука подтвердить не может.