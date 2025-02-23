«Конфликт с Западом только начался»: астролог Константин Дараган рассказал, что нас ждет в ближайшие годы

2025 год обещает быть одним из самых важных за весь XXI век Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Пока мы только строим планы на будущее, некоторые люди уже знают, что способно их скорректировать. Вот и астролог Константин Дараган говорит, что в ближайшее время всем нам придется выбрать, на какой из двух стульев сесть: впасть в тотальное безумие или вернуться к спокойной и размеренной жизни.

Кто такой Константин Дараган

Константин называет себя астрологом первого постсоветского поколения. Он начал изучать, как планеты могут влиять на жизнь людей, еще в 1991 году. С 1995 года Константин начал проводить консультации. Среди его клиентов были представители бизнеса и известные чиновники.

Константин смотрит в светлое будущее, но оно пока не смотрит на нас в ответ Источник: Константин Дараган. Комментарии астролога / t.me











Константин относит себя к астрологам «здравого смысла» и в своих предсказаниях опирается на науку.

— В основе лежит хороший баланс между историческими методами, астрономической логикой, личным опытом и обязательной компетентностью астролога в смежных областях — в моем случае это высшее образование в авиакосмической сфере, ученая степень в области философии и ученое звание в области культурологии, — рассказывает о себе Константин.

Международные конфликты

В последнее время все активно обсуждают переговоры России и США и вероятность окончания украинского конфликта, но Константин говорит, что радоваться пока нечему и обнадеживать себя не стоит. Ядерной войны, конечно, не случится, но и вернуть нам 2007-й не получится.

— Я не рассчитываю, что будут серьезные положительные изменения, потому что угрозы могут, в том числе до мая, даже еще расти. Я бы сказал, нам, обывателям, не надо расслабляться лет десять, потому что у нас конфликт с Западом только начался, он длинный, это не короткая процедура, всё нервно, опасно, — уверен Константин.

При этом Константин считает, что в российско-американском диалоге именно Россия займет лидирующую позицию. Потому что США сдает позиции супердержавы.

— Их государство до 1905 года шло в одну сторону, потом до 2025 года в другую сторону. Сейчас вновь происходит разворот. Эпохе, когда США были супергосударством, пришел конец, — считает Константин. — Идея быть супердержавой мирового класса, которая всем диктует финансовые, политические, военные правила, должна уйти в прошлое. Поскольку такие процессы стареют не быстрее, чем авианосцы. 10, 15, 20 лет — здесь даже без астрологии можно прогнозировать уверенно.

Будут ли новые эпидемии

2020, 2025 и середина 2030 года — три важные точки, по мнению Константина, когда на мир может обрушиться новая эпидемия, а всё это из-за карликовой планеты Седны, которая повлияла на каждую пандемию.

— Я ее ассоциирую с разного рода мутациями и биологическими организмами, эндемиками или чем-то принципиально чужеродным. Нечто очень старое, которое вдруг проснулось. Условно говоря, сибирская язва. Какие-то такие вирусы, — поделился астролог.

Вместе с вирусами придут и новые лекарства, первые прототипы которых буду открыты уже в 2025 году.

— Появится лечение аутоиммунных расстройств, в том числе сейчас возникла история про то, что СПИД тоже излечим в течение периода, который происходит, ближайшие 17−20 лет ориентировочно. Это станет новой нормой. Кроме прочего, у нас станет нормой дистанционная диагностика и ДНК-диагностика, — предрекает астролог.

Процесс рождения и зачатия детей тоже начнет меняться уже начиная с 2025 года.

— Скорее всего, мы начнем привыкать к идее искусственной матки и подобного рода вещей за ближайшие полтора-два десятилетия, — подметил Константин.

Добро пожаловать в Средневековье

Обрадовать тех, кто уже представлял, как переложит все обязанности на искусственный интеллект Константин, тоже не может. Придется повременить с шагами в светлое технологическое будущее.

— С одной стороны, мы будем иметь взрывоподобное развитие и дальше этих технологий, а с другой стороны, оно закончится, если я прав, разочарованием примерно через 15−20 лет, — отмечает астролог. — Эти технологии будут развиваться стремительно, мы получим в ближайшие годы их массовое использование в военном деле, в медицине, в быту в том числе. И за ближайший период у нас поисковые машины в старом варианте практически перестанут существовать.

Еще один бич, который ждет общество, — эпоха мракобесия и массового недоверия к науке.

— Середина XXI века — темные века. Это не новое средневековье, конечно, но захлестывающий общество период мракобесия. Насколько я могу судить, мы подойдем к бунтам против науки, университетов, ученых людей, — перечисляет Константин.

Несмотря на такой неутешительный прогноз для науки, 2025 год должен стать прорывным для технического прогресса.

— Начиная с конца весны это один из главных годов XXI века, на самом деле, по тематике конструктива и внедрения нового в широком смысле. В первую очередь будет идти речь про новые технологии. За год с копейками увидим очередной рывок и по медицине, и по нейросетям, и по IT, и по многим другим вопросам, по космосу, к слову сказать, тоже, — подытоживает астролог.

Чего ждать в ближайшее время

Если с далеким будущим определились, то какие прогнозы ждут нас уже сейчас? С начала года и вплоть до конца весны на Землю будет воздействовать ретроградный Марс. Людям в это время не стоит назначать операции, а государствам начинать войны — победителем из них агрессор выйти не сможет.

— Был известный американский астролог, который собрал статистику по мировым конфликтам чуть ли не со времен Фермопил, то есть с древней Греции. Большой процент, под 70−80%, реально соответствует правилу, что начавшие войну на ретроградном Марсе будут иметь с этого проблемы больше, чем достижения, — предупреждает астролог.

При этом Константин советует не переживать ни о марсианском влиянии, ни о меркурианском: если событие не относится к вашей астрологической карте, то оно на вас никак не повлияет.

— Вы будете смотреть чьи-то события, новости читать о таких событиях, вы как бы в фоне и в контексте, но это вас лично не касается, — уверен Константин.