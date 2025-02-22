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Развлечения тест Это что вообще такое? Угадайте, как пользоваться необычными вещами на кухне

Это что вообще такое? Угадайте, как пользоваться необычными вещами на кухне

Не каждая хозяйка ответит хотя бы на 5 вопросов из 10

4 000
5 комментариев
Мало кто догадается, как использовать это по назначению | Источник: Виталий Калистратов / Городские порталыМало кто догадается, как использовать это по назначению | Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы
Мало кто догадается, как использовать это по назначению
Источник:

Те, кто стоит у плиты каждый день, знают, что готовка — дело не простое. Вот бы взять какой-нибудь супердевайс, который и нарежет, и пожарит, и подать красиво поможет... Оказывается, такие уже продаются! Осталось понять, как они работают. А вы сможете разобраться?

ТЕСТПройден 38 раз
1 / 10
Как думаете, для чего нужна эта штука?
  • Лепить пельмени
  • Выжимать сок из мандаринов
  • Для ловли яиц из кипятка
2 / 10
А как это использовать на кухне?
  • Снимать кожуру с сосисок
  • Резать огурцы и морковь
  • Определять количество макарон для варки
3 / 10
Сразу 3 в 1! Для чего нужно это изобретение?
  • Для яиц
  • Для авокадо
  • Для огурцов
4 / 10
Для чего вы использовали бы это в готовке?
  • Для варки яиц
  • Для заморозки льда
  • Для снятия жира с бульона
5 / 10
А как можно использовать этот инструмент?
  • Добавить приправы в соус
  • Заварить чай
  • Слепить одинаковые тефтели
6 / 10
То, что это пульверизатор, понятно, но для чего он?
  • Распылять лимонный сок
  • Смазывать сковородку маслом
  • Обрабатывать руки во время готовки
7 / 10
А вот это уже сложнее... зачем такой прибор на кухне?
  • Открывать кокосы
  • Вырезать сердцевину у клубники
  • Закупоривать бутылку вина
8 / 10
Вы увидели такое приспособление на кухне, ваши действия?
  • Разобью им яйцо
  • Использую как колокольчик, чтобы позвать всех к столу
  • Засыплю туда нужные специи и перемешаю в нем
9 / 10
Похоже, что это нужно куда-то вкрутить... но куда?
  • В овощи: огурцы, морковь. Получатся красивые спирали
  • В рыбу, чтобы очистить от внутренностей
  • В выпечку, чтобы освободить место для начинки
10 / 10
Резиновые полоски с зубчиками — зачем?
  • Проделать отверстия в мясе для попадания маринада
  • Зафиксировать рулет для выпечки
  • Декоративно разрезать вареное яйцо

Ранее мы также показывали утварь, которая найдется на кухне у настоящей хозяйки. Вы знаете, как этим пользоваться?

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Комментарии
5
Гость
23 октября 2023, 15:29
Странный аппарат для пельменей
Гость
22 октября 2023, 16:31
6/10 век живи век учись 👏 Спасибо 76ру Михаил
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