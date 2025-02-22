Это что вообще такое? Угадайте, как пользоваться необычными вещами на кухне

Те, кто стоит у плиты каждый день, знают, что готовка — дело не простое. Вот бы взять какой-нибудь супердевайс, который и нарежет, и пожарит, и подать красиво поможет... Оказывается, такие уже продаются! Осталось понять, как они работают. А вы сможете разобраться?