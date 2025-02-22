Это что вообще такое? Угадайте, как пользоваться необычными вещами на кухне

Те, кто стоит у плиты каждый день, знают, что готовка — дело не простое. Вот бы взять какой-нибудь супердевайс, который и нарежет, и пожарит, и подать красиво поможет... Оказывается, такие уже продаются! Осталось понять, как они работают. А вы сможете разобраться?
Как думаете, для чего нужна эта штука?
- Лепить пельмени
- Выжимать сок из мандаринов
- Для ловли яиц из кипятка
А как это использовать на кухне?
- Снимать кожуру с сосисок
- Резать огурцы и морковь
- Определять количество макарон для варки
Сразу 3 в 1! Для чего нужно это изобретение?
- Для яиц
- Для авокадо
- Для огурцов
Для чего вы использовали бы это в готовке?
- Для варки яиц
- Для заморозки льда
- Для снятия жира с бульона
А как можно использовать этот инструмент?
- Добавить приправы в соус
- Заварить чай
- Слепить одинаковые тефтели
То, что это пульверизатор, понятно, но для чего он?
- Распылять лимонный сок
- Смазывать сковородку маслом
- Обрабатывать руки во время готовки
А вот это уже сложнее... зачем такой прибор на кухне?
- Открывать кокосы
- Вырезать сердцевину у клубники
- Закупоривать бутылку вина
Вы увидели такое приспособление на кухне, ваши действия?
- Разобью им яйцо
- Использую как колокольчик, чтобы позвать всех к столу
- Засыплю туда нужные специи и перемешаю в нем
Похоже, что это нужно куда-то вкрутить... но куда?
- В овощи: огурцы, морковь. Получатся красивые спирали
- В рыбу, чтобы очистить от внутренностей
- В выпечку, чтобы освободить место для начинки
Резиновые полоски с зубчиками — зачем?
- Проделать отверстия в мясе для попадания маринада
- Зафиксировать рулет для выпечки
- Декоративно разрезать вареное яйцо
Ранее мы также показывали утварь, которая найдется на кухне у настоящей хозяйки. Вы знаете, как этим пользоваться?