Такие приблуды можно найти на кухне у настоящих хозяек: попробуйте угадать, для чего нужны эти вещицы

У настоящих хозяек на кухне найдется пара-тройка штуковин, которые помогают в готовке и сервировке. Они упрощают процесс и делают подачу эффектнее. Вот только тем, кто «не в теме», предметы покажутся странными.
Наша читательница Ольга прислала в редакцию несколько таких приспособлений из своего кулинарного арсенала. А вы знаете, для чего используют эти штуковины? Предлагаем вам попробовать угадать.
Начнем с простого. Данный девайс есть дома у многих. Как говорится, такая штука в хозяйстве точно пригодится. Что же это?
Модернизированный рыболовный крючок
Безмен
Таймер для выпечки
Кстати, мы ведем регулярную рубрику «Угадай предмет из СССР», где просим вас распознать атрибуты из прошлого века. У нас для вас также есть тесты на интуицию и вопросы для настоящих эрудитов.