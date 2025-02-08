Такие приблуды можно найти на кухне у настоящих хозяек: попробуйте угадать, для чего нужны эти вещицы

А вы знаете, для чего нужны эти предметы? Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











У настоящих хозяек на кухне найдется пара-тройка штуковин, которые помогают в готовке и сервировке. Они упрощают процесс и делают подачу эффектнее. Вот только тем, кто «не в теме», предметы покажутся странными.

Наша читательница Ольга прислала в редакцию несколько таких приспособлений из своего кулинарного арсенала. А вы знаете, для чего используют эти штуковины? Предлагаем вам попробовать угадать.

ТЕСТ Пройден 32 раза Угадай кухонный девайс 1 / 7 Начнем с простого. Данный девайс есть дома у многих. Как говорится, такая штука в хозяйстве точно пригодится. Что же это? Модернизированный рыболовный крючок

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