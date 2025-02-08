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Мой дом тест Такие приблуды можно найти на кухне у настоящих хозяек: попробуйте угадать, для чего нужны эти вещицы

Такие приблуды можно найти на кухне у настоящих хозяек: попробуйте угадать, для чего нужны эти вещицы

Публикуем тест для знатоков

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А вы знаете, для чего нужны эти предметы? | Источник: Полина Авдошина / Городские порталыА вы знаете, для чего нужны эти предметы? | Источник: Полина Авдошина / Городские порталы

А вы знаете, для чего нужны эти предметы?

Источник:

У настоящих хозяек на кухне найдется пара-тройка штуковин, которые помогают в готовке и сервировке. Они упрощают процесс и делают подачу эффектнее. Вот только тем, кто «не в теме», предметы покажутся странными.

Наша читательница Ольга прислала в редакцию несколько таких приспособлений из своего кулинарного арсенала. А вы знаете, для чего используют эти штуковины? Предлагаем вам попробовать угадать.

ТЕСТПройден 32 раза
Угадай кухонный девайс
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Начнем с простого. Данный девайс есть дома у многих. Как говорится, такая штука в хозяйстве точно пригодится. Что же это?

  • Модернизированный рыболовный крючок

  • Безмен

  • Таймер для выпечки

Кстати, мы ведем регулярную рубрику «Угадай предмет из СССР», где просим вас распознать атрибуты из прошлого века. У нас для вас также есть тесты на интуицию и вопросы для настоящих эрудитов.

ПО ТЕМЕ
Кухонный нож Приспособления Кухня Заготовки Хозяйка Приготовление еды
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