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Развлечения обзор Порномодель, переспавшая с 1000 мужчин за 12 часов, намекнула на беременность

Порномодель, переспавшая с 1000 мужчин за 12 часов, намекнула на беременность

Фото довольной, но неуверенной обольстительницы

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5 комментариев
К 25 годам у нее был сексуальный контакт больше чем с 1700 мужчинами | Источник: schoolies_xo / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)К 25 годам у нее был сексуальный контакт больше чем с 1700 мужчинами | Источник: schoolies_xo / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

К 25 годам у нее был сексуальный контакт больше чем с 1700 мужчинами

Источник:

Иногда люди, пытаясь отметиться в жизни, готовы проявить все свои навыки и таланты, чтобы установить какой-нибудь рекорд. У британской модели Бонни Блю суперспособностью стало искусство обольщения. К своим 25 годам она повидала столько мужчин, что многим и не снилось. Ее последнее достижение — 1057 сопостельников за 12 часов. Казалось бы, что может пойти не так?

Бонни Блю, в простонародье известная как Тиа Биллинджер, долгое время жила обычной жизнью офисного клерка, но довольно быстро поняла, что ее призвание совсем в другом, и открыла для себя удивительный мир OnlyFans.

Источник: bonnie_blue_xox / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: bonnie_blue_xox / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

Дела быстро пошли в гору, и уже за первую неделю Бонни заработала приличную сумму — больше 250 тысяч рублей в пересчете на российские деньги. Но заработок не так сильно привлекал женщину — ей хотелось славы. И тогда она придумала челлендж: 100 мужчин за три недели.

Источник: bonnie_blue_xox / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: bonnie_blue_xox / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

Выполнить план оказалось плевым делом. Бонни так увлеклась, что не заметила, как перевыполнила план.

Источник: bonnie_blue_xox / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: bonnie_blue_xox / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

Следующие марафоны не заставили себя долго ждать, и женщина подняла ставки до 1000 мужчин за 12 часов, чтобы тем самым побить мировой рекорд в 919 мужчин.

Поучаствовать мог кто угодно, главное — принести документ о совершеннолетии и справку об отсутствии заболеваний, которые передаются половым путем.

Желающих принять участие в установлении рекорда оказалось несколько больше, чем планировала Бонни, но гостеприимная хозяйка не стала никого разочаровывать и довернула достижение до 1057 мужчин.

— Более 1000 мужчин за день! Спасибо всем едва достигшим совершеннолетия, едва дышащим и мужьям, — поблагодарила участников Бонни.

Источник: schoolies_xo / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: schoolies_xo / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

Спустя несколько дней женщина добавила перчинки в и без того необычное мероприятие. Она заявила, что «номер один из 1057 пошел в сыром виде».

Источник: bonnie_blue_xox / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: bonnie_blue_xox / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

После этого на женщину обрушилась волна критики за то, что она не подумала о безопасности мужчин, которые пришли к ней дальше. Задумываться о потенциальной беременности даже никто не стал, ведь по подсчетам каждый мужчина с ней был всего около 41 секунды.

Источник: bonnie_blue_xox / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: bonnie_blue_xox / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

В последнее время Бонни разнообразила свой откровенный контент фотографиями с огурцами в шоколадном соусе и сладкой посыпке, беременными смайликами, а завершила весь этот карнавал видео, в котором намекнула на беременность.

— Моего ребенка не будут буллить в школе, потому что у него 1057 отцов, — заявила она, добавив, что через 8 месяцев планирует вести «самую масштабную в мире прямую трансляцию родов».

Источник: bonnie_blue_xox / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: bonnie_blue_xox / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

Спустя сутки и тысячу негативных комментариев в свой адрес Бонни снова вышла на связь и рассказала, что никакая она не беременная, а все эти ее выкрутасы — лишь повод привлечь внимание общественности к проблеме рождаемости. Рекордсменка также пообещала, что пожертвует все заработанные в последние дни деньги на ЭКО нуждающимся женщинам.

Источник: bonnie_blue_xox / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: bonnie_blue_xox / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

— Можете сидеть там, обсуждать меня и ненавидеть, но благодаря этому я помогу кому-то завести ребенка, — заявила Бонни.

Как вам такой «Робин Гуд»?

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Комментарии
5
Гость
36 минут
У нас в Педе такая же училась
Гость
29 минут
Сказочница , мы таких же по зомбоящику видим, скажу как медик она бы не выжила, лапша всё это
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