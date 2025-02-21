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Развлечения обзор Вышли на сцену и дали жару: самые яркие участники слепых прослушиваний 13-го сезона шоу «Голос»

Вышли на сцену и дали жару: самые яркие участники слепых прослушиваний 13-го сезона шоу «Голос»

От их выступлений бегут мурашки по коже

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Возможно, вы уже смотрите на будущего победителя шоу «Голос» (12+) | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаВозможно, вы уже смотрите на будущего победителя шоу «Голос» (12+) | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Возможно, вы уже смотрите на будущего победителя шоу «Голос» (12+)

Источник:

Наставники 13-го сезона шоу «Голос» (12+) вовсю набирают участников в свои команды. Прошло всего три слепых прослушивания, и с каждым из них битва за молодых исполнителей становится только жестче. Слезы участников, споры между наставниками, нервные срывы Полины Гагариной — всего этого хватает уже на старте шоу. Еще немного, и мы узнаем полный список участников команд, а пока можно подвести предварительные итоги и посмотреть, кто из артистов больше всего запал в души наставников и зрителей.

Валентина Яньшина, Московская область

Валентина стала первой участницей на слепых прослушиваниях в 13-м сезоне. В интервью-знакомстве она рассказала, что с самого детства пела везде, где только могла: в магазине, лифте, поликлинике.

— В старшей школе я поняла, что не вижу себя нигде, кроме как на сцене в вокале, и пошла учиться в музыкальное отделение учителем музыки, — вспоминает Валентина.

Валентина работает педагогом по вокалу, но до сих пор мечтает о большой сцене, где она сможет исполнять рок-песни | Источник: Валентина Яньшина / vk.comВалентина работает педагогом по вокалу, но до сих пор мечтает о большой сцене, где она сможет исполнять рок-песни | Источник: Валентина Яньшина / vk.com

Валентина работает педагогом по вокалу, но до сих пор мечтает о большой сцене, где она сможет исполнять рок-песни

Источник:

Участница спела песню «Небо славян» группы «Алиса». Полина Гагарина и Баста почувствовали харизму и энергию певицы, даже сидя спиной к ней, и пригласили в свою команду.

Источник:

— Идите ко мне, Валентина, мы с вами устроим настоящий пожар, — пообещала Гагарина перед тем, как участница выбрала ее.

Наталья Сергиенко, Ростовская область

Скучным детство Натальи точно не назовешь: музыкальная школа, уроки танцев, игра на барабане, но настоящая любовь у нее случилась именно с пением. После школы она не пошла в медицинский институт, как планировала первоначально, а уехала покорять Москву.

Наталья была бэк-вокалисткой у певицы Аниты Цой | Источник: кадр из шоу «Голос» (12+), Первый канал, 2025 годНаталья была бэк-вокалисткой у певицы Аниты Цой | Источник: кадр из шоу «Голос» (12+), Первый канал, 2025 год

Наталья была бэк-вокалисткой у певицы Аниты Цой

Источник:

— Я сказала маме, что, если вы меня не отпустите в Москву, я буду жить на вокзале, заработаю денег и всё равно уеду, — вспоминает Наталья.

Столица России поддалась начинающей певице не сразу, и Наталья смогла поступить в ГИТИС только со второго раза.

Первой на выступление певицы и ее аккомпаниатора повернулась Хибла Герзмава, но за ней быстро подтянулись и все остальные.

— Вы замечательная, чудесная, стильная, легкая. А самое главное — в вас есть очень правильная энергетика, поэтому я и повернулась, — объяснила свое решение оперная примадонна.

Источник:

Как бы каждый из наставников ни уговаривал Наталью присоединиться именно к его команде, девушка выбрала Басту.

Илья Алтухов, Хабаровский край

Илья не планировал быть певцом, его больше привлекала карьера актера или режиссера, но судьба сложилась иначе.

— К нам в город приехал оперный бас. Он меня услышал и сказал, что в моем голосе большой потенциал и меня нужно отдавать в музыкальную школу, — вспоминает певец.

Илья принимал участие в детском «Евровидении» и попал в десятку лучших исполнителей России. Повзрослев, он два года пел в оперном театре в Цюрихе, но потом вернулся в Россию и сотрудничал с группой «Эпидемия».

Илья любит рок и оперу&nbsp;— оба этих направления соединились в «Орфее» | Источник: Илья Алтухов || Официальная страница / vk.comИлья любит рок и оперу&nbsp;— оба этих направления соединились в «Орфее» | Источник: Илья Алтухов || Официальная страница / vk.com

Илья любит рок и оперу — оба этих направления соединились в «Орфее»

Источник:

С годами Илья настолько прокачал свои вокальные данные, что у него появилась суперспособность, он даже собаку может научить петь, не прилагая никаких усилий.

— У моей жены есть собака, ее зовут Несси. Однажды я распевался, и собака начала петь вместе со мной. С тех пор, если кто-то начинает петь, собака начинает подпевать, теперь это ее фишка, — поделился участник.

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Магия голоса Ильи подействовала на всех членов жюри, кроме Полины Гагариной. Участник пошел в команду к Басте.

Эльвина Бархитдинова, Свердловская область

Эльвина по образованию психолог, но вся ее жизнь связана с музыкой. Она поет, преподает вокал детям с ограниченными возможностями и проводит сеансы звукотерапии.

Эльвина может петь в любых жанрах, начиная от оперы, заканчивая роком | Источник: Вокал со смыслом| Студия Эльвины Бархитдиновой / vk.comЭльвина может петь в любых жанрах, начиная от оперы, заканчивая роком | Источник: Вокал со смыслом| Студия Эльвины Бархитдиновой / vk.com

Эльвина может петь в любых жанрах, начиная от оперы, заканчивая роком

Источник:

Эльвина открыла второй день слепых прослушиваний своим этническим номером в образе шаманки с барабаном.

— Мое имя переводится как «белая принцесса». Мой образ и мое имя — это мягкое дополнение моей личности. Моя миссия — быть здесь, чтобы зажечь огонь в сердцах людей, — уверена Эльвина.

Источник:

У нее это отлично получилось. Певица спела песню Yma Sumac «Gopher Mambo» и под ликующие крики публики «Обалдеть» к ней повернулись все четверо наставников. Эльвира выбрала команду Хиблы Герзмавы.

Анна Перевозкина, Тюменская область

Анна родилась в семье каменщика-строителя и бухгалтера. Певица с детства выступала на сцене в костюмах, которые для нее шила мама. Она закончила музыкальную школу в родном поселке, а после поступила на народное отделение в государственный музыкальный институт Тюмени. Анна играет на музыкальных инструментах, исполняет песни, а также проводит музыкальные практики.

— На своих практиках с людьми разных возрастов мы раскрываем то, что нам дано природой, и люди уже на первой или второй практике начинают звучать, — поделилась Анна в интервью.

По имиджу Анны и не скажешь, но она три года занимается моржеванием. Ее рекорд&nbsp;— три раза проплыть прорубь и только после этого идти в баню отогреваться | Источник: Анна Перевозкина / vk.comПо имиджу Анны и не скажешь, но она три года занимается моржеванием. Ее рекорд&nbsp;— три раза проплыть прорубь и только после этого идти в баню отогреваться | Источник: Анна Перевозкина / vk.com

По имиджу Анны и не скажешь, но она три года занимается моржеванием. Ее рекорд — три раза проплыть прорубь и только после этого идти в баню отогреваться

Источник:

На шоу «Голос» Анна пришла в образе лесной феи: босая, в летящем нежно-голубом платье и в диадеме на голове. Композицию она выбрала под стать своему образу — на мелодию Nothing Else Matters группы Metallica она переложила песню «Ой, там на горе».

Источник:

— Как замечательно, что вы такая трогательная. Вы правильно здесь и в правильном стиле музыки. Прекрасно, когда человек знает, что хочет сделать. У вас душа поет, — прокомментировала выступление Хибла Герзмава.

Эмили Курие, Московская область

Одной из самых молодых участниц — Эмили — всего 17 лет. Она родилась в интернациональной семье, ее мама — русская, а отец — ассириец. Любовь к музыке у участницы с шести лет. Эмили закончила музыкальную школу с красным дипломом и решила не останавливаться на достигнутом. Она поступила в музыкальное училище эстрадного и джазового вокала при Российской академии музыки имени Гнесиных. Певица не стала скрывать талант в одних лишь стенах учебного заведения и подала заявку на «Голос». К своему удивлению, Эмили прошла.

— Я с самого детства собиралась с семьей и смотрела проект «Голос». Шестилетняя я еще не подозревала, что когда-то я буду здесь, — с волнением рассказала Эмили.

В 2024 году Эмили стала лауреатом 1-й степени конкурса «Лучший голос Земли» | Источник: Эмили Курие / vk.comВ 2024 году Эмили стала лауреатом 1-й степени конкурса «Лучший голос Земли» | Источник: Эмили Курие / vk.com

В 2024 году Эмили стала лауреатом 1-й степени конкурса «Лучший голос Земли»

Источник:

Чего точно не могла предвидеть Эмили — что после ее выступления разгорится спор в коллегии жюри. К участнице повернулись все наставники, но Антон Беляев сразу воспользовался новой возможностью шоу и заблокировал Хиблу Герзмаву, чтобы она не смогла забрать Эмили в команду.

— Почему, когда я хочу взять к себе в команду талантливую девочку, такое происходит? — расстроилась певица.

Источник:

После долгих раздумий Эмили выбрала пойти в команду к Беляеву. Полина Гагарина не смогла сдержать эмоций и ушла с площадки.

Кто больше всего впечатлил вас?

Валентина Яньшина покорила своей харизмой
Сергиенко Наталья
Илья Алтухов своим голос попал в самое сердце
Эльвина Бархитдинова — огонь, буду болеть за нее
Очень понравилась Анна Перевозкина
Оценил выступление Эмили Курие
Мне больше понравились другие участники
ПО ТЕМЕ
Шоу Голос Голос Пение Артисты Рэпер Баста Полина Гагарина Хибла Герзмава Антон Беляев Шоу Телевидение Развлечение
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