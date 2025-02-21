Вышли на сцену и дали жару: самые яркие участники слепых прослушиваний 13-го сезона шоу «Голос»

Возможно, вы уже смотрите на будущего победителя шоу «Голос» (12+) Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Наставники 13-го сезона шоу «Голос» (12+) вовсю набирают участников в свои команды. Прошло всего три слепых прослушивания, и с каждым из них битва за молодых исполнителей становится только жестче. Слезы участников, споры между наставниками, нервные срывы Полины Гагариной — всего этого хватает уже на старте шоу. Еще немного, и мы узнаем полный список участников команд, а пока можно подвести предварительные итоги и посмотреть, кто из артистов больше всего запал в души наставников и зрителей.

Валентина Яньшина, Московская область

Валентина стала первой участницей на слепых прослушиваниях в 13-м сезоне. В интервью-знакомстве она рассказала, что с самого детства пела везде, где только могла: в магазине, лифте, поликлинике.

— В старшей школе я поняла, что не вижу себя нигде, кроме как на сцене в вокале, и пошла учиться в музыкальное отделение учителем музыки, — вспоминает Валентина.

Валентина работает педагогом по вокалу, но до сих пор мечтает о большой сцене, где она сможет исполнять рок-песни Источник: Валентина Яньшина / vk.com











Участница спела песню «Небо славян» группы «Алиса». Полина Гагарина и Баста почувствовали харизму и энергию певицы, даже сидя спиной к ней, и пригласили в свою команду.

Источник: шоу «Голос» (12+), Первый канал, 2025 год

— Идите ко мне, Валентина, мы с вами устроим настоящий пожар, — пообещала Гагарина перед тем, как участница выбрала ее.

Наталья Сергиенко, Ростовская область

Скучным детство Натальи точно не назовешь: музыкальная школа, уроки танцев, игра на барабане, но настоящая любовь у нее случилась именно с пением. После школы она не пошла в медицинский институт, как планировала первоначально, а уехала покорять Москву.

Наталья была бэк-вокалисткой у певицы Аниты Цой Источник: кадр из шоу «Голос» (12+), Первый канал, 2025 год











— Я сказала маме, что, если вы меня не отпустите в Москву, я буду жить на вокзале, заработаю денег и всё равно уеду, — вспоминает Наталья.

Столица России поддалась начинающей певице не сразу, и Наталья смогла поступить в ГИТИС только со второго раза.

Первой на выступление певицы и ее аккомпаниатора повернулась Хибла Герзмава, но за ней быстро подтянулись и все остальные.

— Вы замечательная, чудесная, стильная, легкая. А самое главное — в вас есть очень правильная энергетика, поэтому я и повернулась, — объяснила свое решение оперная примадонна.

Источник: шоу «Голос» (12+), Первый канал, 2025 год

Как бы каждый из наставников ни уговаривал Наталью присоединиться именно к его команде, девушка выбрала Басту.

Илья Алтухов, Хабаровский край

Илья не планировал быть певцом, его больше привлекала карьера актера или режиссера, но судьба сложилась иначе.

— К нам в город приехал оперный бас. Он меня услышал и сказал, что в моем голосе большой потенциал и меня нужно отдавать в музыкальную школу, — вспоминает певец.

Илья принимал участие в детском «Евровидении» и попал в десятку лучших исполнителей России. Повзрослев, он два года пел в оперном театре в Цюрихе, но потом вернулся в Россию и сотрудничал с группой «Эпидемия».

Илья любит рок и оперу — оба этих направления соединились в «Орфее» Источник: Илья Алтухов || Официальная страница / vk.com











С годами Илья настолько прокачал свои вокальные данные, что у него появилась суперспособность, он даже собаку может научить петь, не прилагая никаких усилий.

— У моей жены есть собака, ее зовут Несси. Однажды я распевался, и собака начала петь вместе со мной. С тех пор, если кто-то начинает петь, собака начинает подпевать, теперь это ее фишка, — поделился участник.

Источник: шоу «Голос» (12+), Первый канал, 2025 год

Магия голоса Ильи подействовала на всех членов жюри, кроме Полины Гагариной. Участник пошел в команду к Басте.

Эльвина Бархитдинова, Свердловская область

Эльвина по образованию психолог, но вся ее жизнь связана с музыкой. Она поет, преподает вокал детям с ограниченными возможностями и проводит сеансы звукотерапии.

Эльвина может петь в любых жанрах, начиная от оперы, заканчивая роком Источник: Вокал со смыслом| Студия Эльвины Бархитдиновой / vk.com











Эльвина открыла второй день слепых прослушиваний своим этническим номером в образе шаманки с барабаном.

— Мое имя переводится как «белая принцесса». Мой образ и мое имя — это мягкое дополнение моей личности. Моя миссия — быть здесь, чтобы зажечь огонь в сердцах людей, — уверена Эльвина.

Источник: шоу «Голос» (12+), Первый канал, 2025 год

У нее это отлично получилось. Певица спела песню Yma Sumac «Gopher Mambo» и под ликующие крики публики «Обалдеть» к ней повернулись все четверо наставников. Эльвира выбрала команду Хиблы Герзмавы.

Анна Перевозкина, Тюменская область

Анна родилась в семье каменщика-строителя и бухгалтера. Певица с детства выступала на сцене в костюмах, которые для нее шила мама. Она закончила музыкальную школу в родном поселке, а после поступила на народное отделение в государственный музыкальный институт Тюмени. Анна играет на музыкальных инструментах, исполняет песни, а также проводит музыкальные практики.

— На своих практиках с людьми разных возрастов мы раскрываем то, что нам дано природой, и люди уже на первой или второй практике начинают звучать, — поделилась Анна в интервью.

По имиджу Анны и не скажешь, но она три года занимается моржеванием. Ее рекорд — три раза проплыть прорубь и только после этого идти в баню отогреваться Источник: Анна Перевозкина / vk.com











На шоу «Голос» Анна пришла в образе лесной феи: босая, в летящем нежно-голубом платье и в диадеме на голове. Композицию она выбрала под стать своему образу — на мелодию Nothing Else Matters группы Metallica она переложила песню «Ой, там на горе».

Источник: шоу «Голос» (12+), Первый канал, 2025 год

— Как замечательно, что вы такая трогательная. Вы правильно здесь и в правильном стиле музыки. Прекрасно, когда человек знает, что хочет сделать. У вас душа поет, — прокомментировала выступление Хибла Герзмава.

Эмили Курие, Московская область

Одной из самых молодых участниц — Эмили — всего 17 лет. Она родилась в интернациональной семье, ее мама — русская, а отец — ассириец. Любовь к музыке у участницы с шести лет. Эмили закончила музыкальную школу с красным дипломом и решила не останавливаться на достигнутом. Она поступила в музыкальное училище эстрадного и джазового вокала при Российской академии музыки имени Гнесиных. Певица не стала скрывать талант в одних лишь стенах учебного заведения и подала заявку на «Голос». К своему удивлению, Эмили прошла.

— Я с самого детства собиралась с семьей и смотрела проект «Голос». Шестилетняя я еще не подозревала, что когда-то я буду здесь, — с волнением рассказала Эмили.

В 2024 году Эмили стала лауреатом 1-й степени конкурса «Лучший голос Земли» Источник: Эмили Курие / vk.com











Чего точно не могла предвидеть Эмили — что после ее выступления разгорится спор в коллегии жюри. К участнице повернулись все наставники, но Антон Беляев сразу воспользовался новой возможностью шоу и заблокировал Хиблу Герзмаву, чтобы она не смогла забрать Эмили в команду.

— Почему, когда я хочу взять к себе в команду талантливую девочку, такое происходит? — расстроилась певица.

Источник: шоу «Голос» (12+), Первый канал, 2025 год

После долгих раздумий Эмили выбрала пойти в команду к Беляеву. Полина Гагарина не смогла сдержать эмоций и ушла с площадки.