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Развлечения обзор Сестра Бьянки Цензори выросла ее точной копией и примерила откровенные наряды — вы только посмотрите на нее

Сестра Бьянки Цензори выросла ее точной копией и примерила откровенные наряды — вы только посмотрите на нее

Кажется, этому миру уже достаточно сестер Цензори

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2 комментария
В западных медиа сестер уже нарекли «близняшками» | Источник: angelinacensori / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)В западных медиа сестер уже нарекли «близняшками» | Источник: angelinacensori / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В западных медиа сестер уже нарекли «близняшками»

Источник:

Наделав шума в начале февраля, Канье Уэст пропал с радаров, а вместе с ним из общего поля зрения исчезла и Бьянка Цензори. Но свято место пусто не бывает, и на авансцену вышла сестра любительницы откровенных нарядов Анджелина. Пока ее родственница сторонится общественности, девушка показала, что сама не лыком шита и предстала во всей красе. Говоря откровенно, у нее есть все шансы переплюнуть сестру.

Пока все гадали, заставляет ли Канье Уэст свою благоверную выходить в люди в «голых» нарядах, выяснилось, что это в принципе традиция семейки Цензори.

Источник: angelinacensori / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: angelinacensori / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

В гардеробе сестры Бьянки Анджелины тоже оказалось предостаточно откровенных костюмов.

Источник: angelinacensori / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: angelinacensori / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

Боди с игривыми вырезами, колготки, шубы на голое тело, платья с завидным декольте — в запасе Анджелины достаточно костюмов, которые могут наповал сразить любого.

Как оказалось, любовь к выходу в свет в одних колготках у них семейное | Источник: angelinacensori / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Как оказалось, любовь к выходу в свет в одних колготках у них семейное | Источник: angelinacensori / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Как оказалось, любовь к выходу в свет в одних колготках у них семейное

Источник:

Анджелина — младшая из трех сестер Цензори. Пример она решила брать именно с Бьянки. Например, в октябре прошлого года она отстригла волосы и начала их зализывать. Тогда девушки стали похожи как две капли воды. К схожей прическе добавился и стиль.

Источник: angelinacensori / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: angelinacensori / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

При этом средняя сестра Алисия Цензори — полная противоположность родственниц. Ее не привлекают модные тусовки и светская жизнь. Она отучилась на медика в родном городе, стала медсестрой и ведет тихую семейную жизнь.

Алисия практически не ведет свой блог и ограничивается парочкой фотографий | Источник: alyssia.censori / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Алисия практически не ведет свой блог и ограничивается парочкой фотографий | Источник: alyssia.censori / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Алисия практически не ведет свой блог и ограничивается парочкой фотографий

Источник:

Склонность к тихой уединенной жизни средней Цензори можно понять. Отец девушек Элия «Лео» Цензори — настоящий гангстер. Как и два его брата, он встал на скользкую криминальную дорожку. Но если те убивали людей, нападали на полицию и промышляли кражами, то Лео специализировался на нелегальных азартных играх и контролировал значительную часть прибыльной индустрии в Мельбурне. Впрочем, посадили его совсем не за это, а за хранение оружия.

По Лео Цензори и не скажешь, что у него темное прошлое | Источник: leocensori / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)По Лео Цензори и не скажешь, что у него темное прошлое | Источник: leocensori / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

По Лео Цензори и не скажешь, что у него темное прошлое

Источник:

Выйдя из тюрьмы, Лео познакомился со своей будущей женой Александрой. Все вокруг отговаривали ее от отношений с гангстером, но она никого не стала слушать и вышла за него замуж. В этом браке-то и появились на свет сестры Цензори.

Можно подумать, что на фотографии подружки, но нет, это Александра со своими дочерьми | Источник: alexandra.censori / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Можно подумать, что на фотографии подружки, но нет, это Александра со своими дочерьми | Источник: alexandra.censori / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Можно подумать, что на фотографии подружки, но нет, это Александра со своими дочерьми

Источник:

Что же до Анджелины, то она живет в Австралии и активно поддерживает модные эксперименты своей родственницы. Хоть ее известность и не сравнится с популярностью Бьянки, но девушка тоже постепенно идет к успеху. Она работала моделью в соцсетях, продвигает бренд Йе, часто появляется на мероприятиях, связанных с рэпером, и во всём поддерживает свою сестру.

Источник: angelinacensori / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: angelinacensori / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

Неизвестно, намеренно ли Анджелина идет по стопам Бьянки или это семейное, но нельзя отрицать, что и та, и другая определенно нашли свой стиль.

Как вам Анджелина?

Как же они похожи с Бьянкой!
Красивая, но образы ее — жуть
Совсем не впечатлила
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