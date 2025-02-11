Что означают ваши сны и как их правильно толковать — объясняет звезда Виктория Райдос

Проснувшись, попробуйте вспомнить, что видели во сне, — возможно, этому уже есть объяснение Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











Иногда нам могут сниться такие сюжетные сны, что просыпаться не хочется, а как проснешься — хоть кино снимай. Но это, к сожалению, редкость. Чаще всего нам не снится вообще ничего либо что-то более-менее стандартное: родственники и знакомые (живые и ушедшие), сны, чертовски похожие на реальность, кошмары. Что значат наши сновидения и как правильно их толковать, рассказала звезда «Битвы экстрасенсов» (16+) Виктория Райдос.

Почему сны похожи на реальность

Если вам снятся дневные дела (например, ситуации, связанные с работой, личными отношениями, запланированными поездками), то это влияние накопившейся психической энергии, вызванной нервными перегрузками.

— Придавать значение таким снам не стоит, а вот своему организму очень даже нужно, — говорит Виктория Райдос. — Абстрагируйтесь от ваших проблем и непременно дайте себе отдых.

К чему снятся живые

Сон с участием знакомых людей, которые еще живы, — это, по словам экстрасенса, может быть результатом «энергетической связи». Ее еще называют телепатией.

— Человек думал о вас, вспоминал, и ваше ментальное тело попало на его волну, и образ возник в сновидении, — уверяет Райдос.

Кроме того, возможно, что ваш знакомый (тот самый, который снится) попал в беду и нуждается в помощи. Не обязательно вашей.

— И даже если на данный момент с ним всё в порядке, будет не лишним связаться с ним или мысленно пожелать добра и удачи, — рекомендует Виктория Райдос.

Почему снятся кошмары

Сюжетные сны, вызывающие чувство тревоги и не дающие покоя, могут говорить о том, что вы попали под струю разрушительной энергии. И это еще полбеды. Экстрасенс утверждает, что другой причиной ночных кошмаров может быть «сущность», пытающаяся «внедриться в астральное тело».

В эзотерическом понимании у человека, кроме физического, есть еще несколько тонких тел, в том числе астральное. Оно может покидать другие тела в ходе внетелесного опыта. Научных доказательств этому нет, но оккультистам, эзотерикам и парапсихологам это обстоятельство никогда не мешало верить, что все эти тела существуют.

— Это сигнал, что вам следует озаботиться состоянием своих тонких тел, — утверждает экстрасенс. — Избавить от действий и материализаций плохого сна поможет прохладный душ.

К чему снятся умершие

Виктория Райдос говорит, что, если вам часто снится умерший человек, скорее всего, это означает, что его душа не ушла в тонкие слои и остается в нашем мире. А чтобы здесь задержаться, ей нужно «подпитаться нашими потоками». Поэтому через сон она вызывает мысли и эмоции.

— Получается такая закольцованность: мы переживаем и этим кормим душу, не отпуская ее наверх. Как только поток ослабевает, душа через сон напоминает о себе, — объясняет эзотерик.

Но это только в том случае, если речь идет о частых случаях. В таких ситуациях, уверена Райдос, покойных нужно отпускать — для их собственного блага и для вашего.

А вот редкое появление умершего близкого человека во сне требует внимания.

— Скорее всего, он пришел, чтобы дать вам совет, подсказку, помочь, найти решение, которое волнует вас в ваших вопросах, или попросить что-то для себя, — говорит Виктория.

Кроме того, под видом покойных, уверяет Райдос, могут прийти бесы и разного рода сущности.

— Их задача вывести вас на негативные эмоции, чтобы подпитаться энергией, — говорит экстрасенс. — Чаще всего это страх. Человек, зная о суеверии, что когда умерший зовет, то это к смерти, пугается, нервничает и, конечно же, кормит обманщиков. Поэтому со всеми снами, несущими отрицательные эмоции, нужно поступать как с кошмарами — смывать под водой. А вот за хорошие и приятные сновидения не забывайте благодарить Вселенную. Если их вспоминать и проживать эмоционально еще раз, то они вполне могут сбыться.