Голая Бьянка Цензори и сын Уилла Смитта с домом на голове: посмотрите на самые безумные наряды «Грэмми»

Для демонстрации вычурных нарядов существует бал Met Gala. Но тем, кого на него не приглашают, стало обидно, и они решили: будем покорять красные дорожки тех мероприятий, куда нас еще пускают, а если и туда вход окажется запрещен, будем брать на абордаж. Таким и вышла очередная церемония вручения премии «Грэмми». Здесь было всё: сгоревший дом на голове, Леди Гага в образе черной вдовы, жар-птица Карди Би и Бьянка Цензори в своем традиционном наряде голого короля.
Хотя образ Бьянки, надо признать, сперва удивил окружающих — она явилась на «Грэмми» в шубе и даже немного попозировала в ней перед фотографами. Мы уж было задались вопросом: неужто она образумилась? Но не успели мы додумать эту мысль, как женщина скинула меха, оставшись в куда более привычном наряде. Если, конечно, можно назвать нарядом, например, рыболовецкую сеть.
Позже оказалось, что ни Бьянку, ни ее мужа Йе Уэста на церемонию никто не звал, и парочку выгнали с мероприятия. Впрочем, им к этому не привыкать — ранее семейке уже закрывали вход на премию из-за экстравагантных нарядов женщины. Правда, теперь смелый образ может обернуться для Цензори неприятностями с законом, поскольку в Калифорнии за такие выходки грозит уголовная ответственность. Но по крайней мере приз зрительских симпатий Бьянка сорвала. По крайней мере один пацан наверняка уже начал писать ей рэп.
Пока мы пытались понять, это Йе так действует на своих женщин или они сами приходят к решению оголяться, на красной дорожке появилась бывшая Уэста Джулия Фокс. Актриса и модель ранее заявляла, что страдает обсессивно-компульсивным расстройством и синдром дефицита внимания и гиперактивности.
Жена актера и композитора Джона Ледженда, Крисси Тейген, тоже решила не слишком выделяться на фоне подруг.
Видимо, подозревая, что может произойти на красной дорожке, Уилл Смитт посоветовал сыну Джейжену надеть на голову макет готического особняка — чтобы не свернуть шею, мотая головой по сторонам.
А вот Леди Гага после провала фильма «Джокер: Безумие на двоих» (18+) примерила костюм черной вдовы.
Но Леди Гага уже не в том статусе и возрасте, чтобы шокировать собравшихся откровенными и необычными нарядами. В этом плане ей на пятки пытается наступать 26-летняя певица Чаппелл Рон. На «Грэмми» она примерила, конечно, не платье из мяса, но тоже сойдет.
Где-то в полах платья Чаппелл Рон пронесла колпак Пьеро. Страшно представить, что еще там можно было найти.
Карди Би буквально выплывает из перьевого платья.
Надеемся, что в этот вечер она не встретилась со змеей исполнителя Markos D1. Примерно так выглядят коммивояжеры, которые посреди урока врываются в класс и начинают рекламировать гастроли цирка шапито.
А Дженнифер Лопес решила, что она на этой церемонии будет человек-ваза.
Но было и несколько простых, старых, модных и просто старомодных образов. Например, Сабрина Карпентер передала привет Мэрилин Монро.
А Тейлор Свифт, которой модные эксперименты попросту не интересы, выбрала короткое красное платье практически без акцентов.
Чей образ запомнился вам больше остальных?