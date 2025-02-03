Голая Бьянка Цензори и сын Уилла Смитта с домом на голове: посмотрите на самые безумные наряды «Грэмми»

Йе Уэст и Бьянка как 14-летние подростки в подъезде, когда рядом проходят взрослые Источник: EPA / TASS











Для демонстрации вычурных нарядов существует бал Met Gala. Но тем, кого на него не приглашают, стало обидно, и они решили: будем покорять красные дорожки тех мероприятий, куда нас еще пускают, а если и туда вход окажется запрещен, будем брать на абордаж. Таким и вышла очередная церемония вручения премии «Грэмми». Здесь было всё: сгоревший дом на голове, Леди Гага в образе черной вдовы, жар-птица Карди Би и Бьянка Цензори в своем традиционном наряде голого короля.

Хотя образ Бьянки, надо признать, сперва удивил окружающих — она явилась на «Грэмми» в шубе и даже немного попозировала в ней перед фотографами. Мы уж было задались вопросом: неужто она образумилась? Но не успели мы додумать эту мысль, как женщина скинула меха, оставшись в куда более привычном наряде. Если, конечно, можно назвать нарядом, например, рыболовецкую сеть.

Источник: AP / TASS











Позже оказалось, что ни Бьянку, ни ее мужа Йе Уэста на церемонию никто не звал, и парочку выгнали с мероприятия. Впрочем, им к этому не привыкать — ранее семейке уже закрывали вход на премию из-за экстравагантных нарядов женщины. Правда, теперь смелый образ может обернуться для Цензори неприятностями с законом, поскольку в Калифорнии за такие выходки грозит уголовная ответственность. Но по крайней мере приз зрительских симпатий Бьянка сорвала. По крайней мере один пацан наверняка уже начал писать ей рэп.

Источник: EPA / TASS











Пока мы пытались понять, это Йе так действует на своих женщин или они сами приходят к решению оголяться, на красной дорожке появилась бывшая Уэста Джулия Фокс. Актриса и модель ранее заявляла, что страдает обсессивно-компульсивным расстройством и синдром дефицита внимания и гиперактивности.

Источник: Zuma / TASS











Жена актера и композитора Джона Ледженда, Крисси Тейген, тоже решила не слишком выделяться на фоне подруг.

Источник: AP / TASS











Видимо, подозревая, что может произойти на красной дорожке, Уилл Смитт посоветовал сыну Джейжену надеть на голову макет готического особняка — чтобы не свернуть шею, мотая головой по сторонам.

Источник: AP / TASS











А вот Леди Гага после провала фильма «Джокер: Безумие на двоих» (18+) примерила костюм черной вдовы.

Источник: AP / TASS











Но Леди Гага уже не в том статусе и возрасте, чтобы шокировать собравшихся откровенными и необычными нарядами. В этом плане ей на пятки пытается наступать 26-летняя певица Чаппелл Рон. На «Грэмми» она примерила, конечно, не платье из мяса, но тоже сойдет.

Источник: AP / TASS











Где-то в полах платья Чаппелл Рон пронесла колпак Пьеро. Страшно представить, что еще там можно было найти.

Источник: AP / TASS











Карди Би буквально выплывает из перьевого платья.

Источник: AP / TASS











Надеемся, что в этот вечер она не встретилась со змеей исполнителя Markos D1. Примерно так выглядят коммивояжеры, которые посреди урока врываются в класс и начинают рекламировать гастроли цирка шапито.

Источник: AP / TASS











А Дженнифер Лопес решила, что она на этой церемонии будет человек-ваза.

Источник: AP / TASS











Но было и несколько простых, старых, модных и просто старомодных образов. Например, Сабрина Карпентер передала привет Мэрилин Монро.

Источник: AP / TASS











А Тейлор Свифт, которой модные эксперименты попросту не интересы, выбрала короткое красное платье практически без акцентов.

Источник: AP / TASS









