НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

облачно, без осадков

ощущается как -2

1 м/c,

южн.

 753мм 80%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,81
EUR 102,13
Снесут дома под мост
Высотки в частном секторе
Как изменился рынок недвижимости
Как отдохнуть зимой по-русски
Убили капитана полиции
Коттедж для Александра Петрова
Погиб известный танцор
Обзор «жесткого» дискаунтера
Куда пенсионеры ездят по утрам
Развлечения обзор Голая Бьянка Цензори и сын Уилла Смитта с домом на голове: посмотрите на самые безумные наряды «Грэмми»

Голая Бьянка Цензори и сын Уилла Смитта с домом на голове: посмотрите на самые безумные наряды «Грэмми»

Впрочем, некоторые образы нарядами назвать довольно сложно

414
1 комментарий
Йе Уэст и Бьянка как 14-летние подростки в подъезде, когда рядом проходят взрослые | Источник: EPA / TASSЙе Уэст и Бьянка как 14-летние подростки в подъезде, когда рядом проходят взрослые | Источник: EPA / TASS

Йе Уэст и Бьянка как 14-летние подростки в подъезде, когда рядом проходят взрослые

Источник:

Для демонстрации вычурных нарядов существует бал Met Gala. Но тем, кого на него не приглашают, стало обидно, и они решили: будем покорять красные дорожки тех мероприятий, куда нас еще пускают, а если и туда вход окажется запрещен, будем брать на абордаж. Таким и вышла очередная церемония вручения премии «Грэмми». Здесь было всё: сгоревший дом на голове, Леди Гага в образе черной вдовы, жар-птица Карди Би и Бьянка Цензори в своем традиционном наряде голого короля.

Хотя образ Бьянки, надо признать, сперва удивил окружающих — она явилась на «Грэмми» в шубе и даже немного попозировала в ней перед фотографами. Мы уж было задались вопросом: неужто она образумилась? Но не успели мы додумать эту мысль, как женщина скинула меха, оставшись в куда более привычном наряде. Если, конечно, можно назвать нарядом, например, рыболовецкую сеть.

Источник: AP / TASSИсточник: AP / TASS
Источник:

Позже оказалось, что ни Бьянку, ни ее мужа Йе Уэста на церемонию никто не звал, и парочку выгнали с мероприятия. Впрочем, им к этому не привыкать — ранее семейке уже закрывали вход на премию из-за экстравагантных нарядов женщины. Правда, теперь смелый образ может обернуться для Цензори неприятностями с законом, поскольку в Калифорнии за такие выходки грозит уголовная ответственность. Но по крайней мере приз зрительских симпатий Бьянка сорвала. По крайней мере один пацан наверняка уже начал писать ей рэп.

Источник: EPA / TASSИсточник: EPA / TASS
Источник:

Пока мы пытались понять, это Йе так действует на своих женщин или они сами приходят к решению оголяться, на красной дорожке появилась бывшая Уэста Джулия Фокс. Актриса и модель ранее заявляла, что страдает обсессивно-компульсивным расстройством и синдром дефицита внимания и гиперактивности.

Источник: Zuma / TASSИсточник: Zuma / TASS
Источник:

Жена актера и композитора Джона Ледженда, Крисси Тейген, тоже решила не слишком выделяться на фоне подруг.

Источник: AP / TASSИсточник: AP / TASS
Источник:

Видимо, подозревая, что может произойти на красной дорожке, Уилл Смитт посоветовал сыну Джейжену надеть на голову макет готического особняка — чтобы не свернуть шею, мотая головой по сторонам.

Источник: AP / TASSИсточник: AP / TASS
Источник:

А вот Леди Гага после провала фильма «Джокер: Безумие на двоих» (18+) примерила костюм черной вдовы.

Источник: AP / TASSИсточник: AP / TASS
Источник:

Но Леди Гага уже не в том статусе и возрасте, чтобы шокировать собравшихся откровенными и необычными нарядами. В этом плане ей на пятки пытается наступать 26-летняя певица Чаппелл Рон. На «Грэмми» она примерила, конечно, не платье из мяса, но тоже сойдет.

Источник: AP / TASSИсточник: AP / TASS
Источник:

Где-то в полах платья Чаппелл Рон пронесла колпак Пьеро. Страшно представить, что еще там можно было найти.

Источник: AP / TASSИсточник: AP / TASS
Источник:

Карди Би буквально выплывает из перьевого платья.

Источник: AP / TASSИсточник: AP / TASS
Источник:

Надеемся, что в этот вечер она не встретилась со змеей исполнителя Markos D1. Примерно так выглядят коммивояжеры, которые посреди урока врываются в класс и начинают рекламировать гастроли цирка шапито.

Источник: AP / TASSИсточник: AP / TASS
Источник:

А Дженнифер Лопес решила, что она на этой церемонии будет человек-ваза.

Источник: AP / TASSИсточник: AP / TASS
Источник:

Но было и несколько простых, старых, модных и просто старомодных образов. Например, Сабрина Карпентер передала привет Мэрилин Монро.

Источник: AP / TASSИсточник: AP / TASS
Источник:

А Тейлор Свифт, которой модные эксперименты попросту не интересы, выбрала короткое красное платье практически без акцентов.

Источник: AP / TASSИсточник: AP / TASS
Источник:

Чей образ запомнился вам больше остальных?

Бьянки Цензори
Джулии Фокс
Крисси Тейген
Джейдена Смита
Леди Гага
Чаппелл Рон
Карди Би
Markos D1
Дженнифер Лопес
Сабрина Карпентер
Тейлор Свифт
ПО ТЕМЕ
Грэмми Фото Звезды Премия Канье Уэст Бьянка Цензори Красная дорожка
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
27 минут
Свободные люди будущего, живут как хотят Мы тоже хотим голые и без обуви но по другой причине - от нищеты скрепной
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Везла 15 кг за 200 рублей». Курьер — честно о зарплате и сложностях работы
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Дяденька, купите бургер: российским детям предложили законодательно запретить фастфуд — что за этим кроется
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Классно звучит, но не работает». Нутрициолог рассказала правду о марафонах похудения
Марина Лубешко
Мнение
«Не хватало мне любви по жизни, и я ее покупал»: честный рассказ человека с огромными долгами по кредиткам
Дмитрий М.
Мнение
«Мужик грозил ножом, женщины кидались с кулаками»: случаи в такси, от которых ни один водитель не застрахован
Наталья
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление