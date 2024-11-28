Конкурентка SHAMAN'а? В Ярославле перенесли концерт популярной у молодежи Надежды Кадышевой

Певица Надежда Кадышева выступит в Ярославле в январе 2025 года Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В Ярославле перенесли концерт (6+) нынче популярной среди молодежи, 65-летней певицы Надежды Кадышевой. Звезда эстрады, которую порой называют конкуренткой SHAMAN'а, должна была спеть для ярославцев 29 октября, теперь ее выступление состоится только в следующем году. Концерт назначили на 24 января 2025 года.

— Все ранее купленные билеты действительны без надобности обмена, — говорится на сайте «ЯрШоу».

К слову, слушатели разобрали одни из самых дорогих мест — у сцены, также раскуплены места на балконе. По данным на 28 ноября, большая часть зала раскуплена. Стоимость билетов варьируется от 1,5 до 4,4 тысячи рублей.

Места у сцены раскупили Источник: «Яндекс. Афиша»











В пресс-службе КЗЦ «Миллениум», где должен пройти концерт, уточнили 76.RU, что организатором выступает прокатчик, причины такого решения не озвучивались.

Отметим, это не первый перенос концертов солистки ансамбля «Золотое кольцо». Эстрадница должна была спеть 28 ноября в Екатеринбурге, но отменила выступление (6+) ради выхода на сцену в Кремлевском дворце. Также был перенесен ее концерт (6+) в Тюмени. Как сообщают наши коллеги из 72.RU, театр «Золотое кольцо» внес коррективы в график гастролей в связи «с утренними государственными мероприятиями…».

Новый виток популярности?

На своих концертах Кадышева выступает в национальных нарядах и кокошнике Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











За последние месяцы Надежда Кадышева обрела популярность среди современной молодежи. Старые хиты эстрадной певицы завирусились в «ТикТоке». Девочки и мальчики заучили строки (0+): «И плывёт веночек вдоль ночной воды, // Одинокая стою на берегу, вижу отражение своей мечты, // Но найти её на небе не могу».

На фоне новых трендов в соцсетях песни Кадышевой бьют рекорды по прослушиваниям на онлайн-платформах. Ее показатели превышают многих современных певцов. Так, например, по данным сервиса «Яндекс. Музыка», у Надежды Кадышевой сейчас свыше 1,3 млн слушателей за последний месяц, а у ее ансамбля «Золотое кольцо» — 1,2 млн слушателей. Вместе получается больше двух с половиной миллионов. До лидеров, таких как Anna Asti (8 млн слушателей) далеко, а вот SHAMAN с его 2,1 млн слушателей уже позади Кадышевой.

Звездный продюсер Павел Рудченко предположил, что интерес к творчеству артистки связан с актуальной повесткой в стране.

— Россия теперь представляет себя на международном уровне через национальную культуру. Это такой имиджевый момент. В связи с этим, скорее всего, и вспомнили о Надежде Кадышевой, — отметил Рудченко в беседе с MSK1.RU. — Кроме нее фольклорный тренд поддерживают, как мы знаем, MIA BOYKA, SHAMAN, Татьяна Куртукова. Даже Ольга Бузова подключилась к этой теме (вероятно, речь идет о новой песне Made in Russia (12+), — Прим. ред.).

В чем феномен Надежды Кадышевой, которая стала новой поп-иконой зумеров — читайте в этом материале.

Чем знаменита Надежда Кадышева

Фото сделано в селе, где выросла Кадышева Источник: Роман Данилкин / 63.RU











65-летняя Надежда Кадышева большую часть свой жизни посвятила музыке и своему ансамблю. Началом ее карьеры можно считать 1988 год, когда был организован коллектив русской песни «Золотое кольцо». Настоящую популярность артистке принесла композиция «Течет ручей» (0+), за ней последовал одноименный альбом, вышедший в 1995-м.

Уже в 1999 году Кадышевой присвоили звание народной артистки РФ. Через шесть лет после этого в Москве открылся Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо», идея создания которого принадлежала Кадышевой и музыканту Александру Костюку.

Звезда эстрады продолжает выпускать новые песни и альбомы. По данным «Яндекс. Музыки», в ее репертуаре 290 композиций и более 20 альбомов.

Мало кто знает, но Кадышева из села Старый Маклауш Самарской области, расположенного на границе с Татарстаном и Башкирией. Как местные жители вспоминают землячку, и какие тайны эстрадной певицы скрываются за тысячью километров от столичной суеты — читайте в репортаже наших коллег из 63.RU .