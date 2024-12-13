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Развлечения До концерта полтора месяца, а билетов уже нет: ярославцы раскупили места на сольник Кадышевой

До концерта полтора месяца, а билетов уже нет: ярославцы раскупили места на сольник Кадышевой

Эстрадница приедет в столицу Золотого кольца 24 января

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6 комментариев

Концерт Кадышевой пройдет в Ярославле 24 января 2025 года

Источник:

Ярославцы раскупили билеты на концерт Надежды Кадышевой (6+), который пройдет 24 января 2025 года в концертно-зрелищном центре «Миллениум».

На 13 декабря, в продаже имеются семь мест в разных частях партера. Билеты на сольник исполнительницы хита про веночек (6+) стоят от 1,5 до 4,4 тысячи рублей.

По данным сайта концертной площадки, общая вместимость зала — 1448 зрителей.

Ярославцы раскупили билеты на концерт Кадышевой

Источник:

Звезда эстрады должна была выступить в Ярославле 29 октября, но концерт сдвинули на несколько месяцев. Как оказалось, перенос ярославского выступления был не первым в ее гастрольном туре за осень 2024-го.

28 ноября Кадышеву ждали в Екатеринбурге, но она отменила выступление (6+) ради выхода на сцену в Кремлевском дворце. Также был перенесен ее концерт (6+) в Тюмени. Как сообщали наши коллеги из 72.RU, театр «Золотое кольцо» внес коррективы в график в связи «с утренними государственными мероприятиями…».

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Последние месяцы Надежда Кадышева набирает всё большую популярность в соцсетях. Старые хиты эстрадной певицы вирусятся в роликах молодежи. Наибольший отклик среди слушателей получили песни «Течет ручей» (6+), «Широка река» (6+), «Плывет веночек» (6+), «Напилася я пьяна» (6+), «Я не колдунья» (6+) и другие.

В чем феномен Надежды Кадышевой, которая стала новой поп-иконой зумеров, — читайте в этом материале.

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Концерт Надежда Кадышева Певица Эстрада
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Комментарии
6
Гость
22 минуты
Не пойду
Гость
1 час
как и большинство скрепных старцев напоминают кукол из театра абсурда
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