Ломают стереотипы! Рассказываем про шесть российских сериалов 2024 года — их точно стоит посмотреть

Символ Олимпийских игр несколько раз появляется в одном из сериалов Источник: «Кинопоиск»











Telegram-редактор E1.RU Анастасия Баранова продолжает разрушать стереотипы о российских сериалах. Это уже вторая подборка, в первой мы говорили о картинах, которые вышли за несколько лет. В этот раз посмотрим, чем порадовал 2024 год. Далее — от первого лица.

«Я знаю, кто тебя убил» (18+)

+2

Это триллер, который держит в напряжении. Главный герой — похититель маленькой девочки, им движет месть. Что ему сделали родители ребенка, предстоит узнать.

В сериале нет позитивных или полностью негативных персонажей. Каждому сочувствуешь по-своему, сердце сжимается от того, как жизнь несправедлива и как от совсем незначительных событий все меняется. На «Кинопоиске» сериалу дают оценку 7,6.

«Игры» (16+)

+1

Интересный сериал о событиях вокруг Олимпиады-1980. О сотрудниках, которые вытащили эти Игры, и о том, через что пришлось пройти стране, когда СССР ввел войска в Афганистан. Поднимают тему бойкота: многие страны начали отказываться от участия в Играх, ответственность за приглашение команд в Москву легла на Олимпийский комитет.

В картине есть юмор, любовь, развитие героев. На «Кинопоиске» оценка 7,9, я видела негативные отзывы. Понятно, что, если придираться к мелочам, и конфетка станет отходами. Но мне самой не понравились сцены с Брежневым: перегнули палку, описав генерального секретаря партии как человека, которому ничего, кроме охоты и еды, не надо.

Из актеров отмечу Вячеслава Чепурченко. До сериала я о нем ничего не слышала, но его герой настолько взбесил, что теперь при виде артиста злюсь. Отлично сыграл Игорь Костолевский, но об этом вы и без меня хорошо знаете. И по карьерной лестнице поднимается сын Игоря Верника Григорий. Он также сыграл в сериале «Цикады» (18+), о котором я писала в прошлом обзоре.

«Триггер-3» (18+)

Вышла третья часть сериала, в котором рассказывают историю психолога Артема Стрелецкого — у него нестандартные методы помощи клиентам. Сначала я не хотела включать «Триггер-3» в какую-либо подборку, потому что сезон сильно слабее предыдущих, у картины сменилась выпускающая студия. После полнометражки, вышедшей за вторым сезоном, хотелось только плеваться.

Зато появился спонсор, рекламу которого включали не совсем нативно, что поначалу раздражало. Пришлось смотреть через силу: уже привыкла к героям и хотелось узнать, чем закончится эта тяжелая для Стрелецкого история с семьей.

Постепенно я умерила злость (хотя по-прежнему не впечатляли ни игра, ни сюжет) и даже захотела досмотреть до финала. Концовка вас удивит и расстроит, больше спойлерить не буду. На «Кинопоиске» весь сериал оценивают на 8,5.

«Трасса» (18+)

+1

За что понравился этот сериал, так это за то, что он постоянно держит в напряжении и заставляет отгадывать, что происходит, и следить за историей вместе с героем. Вы все время думаете и строите теории во время просмотра.

По сюжету у главной героини пропадает приемная дочка — она хочет найти настоящих родителей. Одновременно с этими событиями в другом городе маленькая девочка расстреливает всю семью. Дальше вам расскажут историю о том, как все события связаны.

Последняя серия вас точно удивит: авторы дадут ответы на все вопросы и даже больше.

«Молодежка. Новая смена» (16+)

+2

Отличный сериал для семейного просмотра. Я не видела предыдущие сезоны, а в этот влюбилась. В нем прекрасно все: оригинальная история, понятный юмор, любовь, трогательные моменты. И самое классное, что вы наблюдаете за развитием персонажей, которые становятся сильнее. Вы им верите и привязываетесь.

Отдельный лайк я бы поставила Владимиру Зайцеву за актерскую игру. В интервью нашему порталу он объяснил успех сериала тем, что он «про нас», поднимает знакомые проблемы, а еще — тщательным отбором актеров.

Знаю, что сценаристов осуждали за неуместные молодежные реплики, на что обращала внимание моя коллега Екатерина Маврина на предпоказе, и за странные наряды главных героинь — они были слишком яркими и нетипичными для современных студенток. Но фразочки режут слух только в первых сериях, а на наряды постепенно перестаешь отвлекаться.

На «Кинопоиске» сериал оценивают на 8,9.

«Лихие» (18+)

+2

После первых двух серий оценка у «Лихих» на «Кинопоиске» была 7,7. Когда вышла восьмая серия, она упала до 7,3. В целом я с этим согласна. К середине все наскучило: было много лишних действий, которые только растягивали хронометраж. Если вам нравится тлен или вы не слишком близко принимаете все к сердцу, посмотрите этот сериал. Там много бессмысленных и беспощадных убийств, насилия.

Я поймала себя на мысли, что по настроению он похож на фильм «Дурак» (18+). Один режиссер Быков, один и тот же главный герой — Артем Быстров.

Сериал оставляет чувство безнадежности: в деревне делать нечего, денег нет, а потому герои находят выход в криминале. И снято очень красиво. Правда, часть действий разворачивается в Хабаровском крае, а снимали в Карелии.

Кто не боится спойлеров, читайте мой короткий отзыв в нашем Telegram-канале, я писала его сразу после просмотра. И, кстати, в сериале играет актер из Екатеринбурга Олег Ягодин.

В эту подборку я решила не включать «Комбинацию» (18+) — не смогла заставить себя посмотреть картину с Никитой Кологривым. Было ощущение, что он переигрывает, когда надо изобразить удивление и наивность. Но коллеги в своем списке сериалов поставили его в один ряд с «Сёгуном» (18+), который выиграл в 18 номинациях премии «Эмми», и с «Игрой в кальмара» (18+).

И, как и многим, мне не понравился сериал «Преступление и наказание» (18+). Его долго не выпускали, подогревали ожидание и что-то правили, а в итоге я не смогла посмотреть и 15 минут. Даже если воспринимать картину как артхаус, смотреть все равно сложно. Это для фанатов Янковского-младшего, которые его обожают, — и то сомнительно.