НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

4 м/c,

южн.

 756мм 86%
Подробнее
3 Пробки
USD 98,26
EUR 103,19
Когда откроют «Термоленд»
Надежда Кадышева в Ярославле
Дело о взятках
Денежные подработки для студентов
Погода выходных
Задержан рейс
Губерниев высказался о нехватке болельщиков
Активистку нашли мертвой
Машина «бизнес» для директора
Обзор пособий
Развлечения обзор Ломают стереотипы! Рассказываем про шесть российских сериалов 2024 года — их точно стоит посмотреть

Ломают стереотипы! Рассказываем про шесть российских сериалов 2024 года — их точно стоит посмотреть

У всех картин оценка выше 7 баллов

242
2 комментария

Символ Олимпийских игр несколько раз появляется в одном из сериалов

Источник:

Telegram-редактор E1.RU Анастасия Баранова продолжает разрушать стереотипы о российских сериалах. Это уже вторая подборка, в первой мы говорили о картинах, которые вышли за несколько лет. В этот раз посмотрим, чем порадовал 2024 год. Далее — от первого лица.

«Я знаю, кто тебя убил» (18+)

+2

Это триллер, который держит в напряжении. Главный герой — похититель маленькой девочки, им движет месть. Что ему сделали родители ребенка, предстоит узнать.

В сериале нет позитивных или полностью негативных персонажей. Каждому сочувствуешь по-своему, сердце сжимается от того, как жизнь несправедлива и как от совсем незначительных событий все меняется. На «Кинопоиске» сериалу дают оценку 7,6.

«Игры» (16+)

+1

Интересный сериал о событиях вокруг Олимпиады-1980. О сотрудниках, которые вытащили эти Игры, и о том, через что пришлось пройти стране, когда СССР ввел войска в Афганистан. Поднимают тему бойкота: многие страны начали отказываться от участия в Играх, ответственность за приглашение команд в Москву легла на Олимпийский комитет.

В картине есть юмор, любовь, развитие героев. На «Кинопоиске» оценка 7,9, я видела негативные отзывы. Понятно, что, если придираться к мелочам, и конфетка станет отходами. Но мне самой не понравились сцены с Брежневым: перегнули палку, описав генерального секретаря партии как человека, которому ничего, кроме охоты и еды, не надо.

Из актеров отмечу Вячеслава Чепурченко. До сериала я о нем ничего не слышала, но его герой настолько взбесил, что теперь при виде артиста злюсь. Отлично сыграл Игорь Костолевский, но об этом вы и без меня хорошо знаете. И по карьерной лестнице поднимается сын Игоря Верника Григорий. Он также сыграл в сериале «Цикады» (18+), о котором я писала в прошлом обзоре.

«Триггер-3» (18+)

Вышла третья часть сериала, в котором рассказывают историю психолога Артема Стрелецкого — у него нестандартные методы помощи клиентам. Сначала я не хотела включать «Триггер-3» в какую-либо подборку, потому что сезон сильно слабее предыдущих, у картины сменилась выпускающая студия. После полнометражки, вышедшей за вторым сезоном, хотелось только плеваться.

Зато появился спонсор, рекламу которого включали не совсем нативно, что поначалу раздражало. Пришлось смотреть через силу: уже привыкла к героям и хотелось узнать, чем закончится эта тяжелая для Стрелецкого история с семьей.

Постепенно я умерила злость (хотя по-прежнему не впечатляли ни игра, ни сюжет) и даже захотела досмотреть до финала. Концовка вас удивит и расстроит, больше спойлерить не буду. На «Кинопоиске» весь сериал оценивают на 8,5.

«Трасса» (18+)

+1

За что понравился этот сериал, так это за то, что он постоянно держит в напряжении и заставляет отгадывать, что происходит, и следить за историей вместе с героем. Вы все время думаете и строите теории во время просмотра.

По сюжету у главной героини пропадает приемная дочка — она хочет найти настоящих родителей. Одновременно с этими событиями в другом городе маленькая девочка расстреливает всю семью. Дальше вам расскажут историю о том, как все события связаны.

Последняя серия вас точно удивит: авторы дадут ответы на все вопросы и даже больше.

«Молодежка. Новая смена» (16+)

+2

Отличный сериал для семейного просмотра. Я не видела предыдущие сезоны, а в этот влюбилась. В нем прекрасно все: оригинальная история, понятный юмор, любовь, трогательные моменты. И самое классное, что вы наблюдаете за развитием персонажей, которые становятся сильнее. Вы им верите и привязываетесь.

Отдельный лайк я бы поставила Владимиру Зайцеву за актерскую игру. В интервью нашему порталу он объяснил успех сериала тем, что он «про нас», поднимает знакомые проблемы, а еще — тщательным отбором актеров.

Знаю, что сценаристов осуждали за неуместные молодежные реплики, на что обращала внимание моя коллега Екатерина Маврина на предпоказе, и за странные наряды главных героинь — они были слишком яркими и нетипичными для современных студенток. Но фразочки режут слух только в первых сериях, а на наряды постепенно перестаешь отвлекаться.

На «Кинопоиске» сериал оценивают на 8,9.

«Лихие» (18+)

+2

После первых двух серий оценка у «Лихих» на «Кинопоиске» была 7,7. Когда вышла восьмая серия, она упала до 7,3. В целом я с этим согласна. К середине все наскучило: было много лишних действий, которые только растягивали хронометраж. Если вам нравится тлен или вы не слишком близко принимаете все к сердцу, посмотрите этот сериал. Там много бессмысленных и беспощадных убийств, насилия.

Я поймала себя на мысли, что по настроению он похож на фильм «Дурак» (18+). Один режиссер Быков, один и тот же главный герой — Артем Быстров.

Сериал оставляет чувство безнадежности: в деревне делать нечего, денег нет, а потому герои находят выход в криминале. И снято очень красиво. Правда, часть действий разворачивается в Хабаровском крае, а снимали в Карелии.

Кто не боится спойлеров, читайте мой короткий отзыв в нашем Telegram-канале, я писала его сразу после просмотра. И, кстати, в сериале играет актер из Екатеринбурга Олег Ягодин.

В эту подборку я решила не включать «Комбинацию» (18+) — не смогла заставить себя посмотреть картину с Никитой Кологривым. Было ощущение, что он переигрывает, когда надо изобразить удивление и наивность. Но коллеги в своем списке сериалов поставили его в один ряд с «Сёгуном» (18+), который выиграл в 18 номинациях премии «Эмми», и с «Игрой в кальмара» (18+).

И, как и многим, мне не понравился сериал «Преступление и наказание» (18+). Его долго не выпускали, подогревали ожидание и что-то правили, а в итоге я не смогла посмотреть и 15 минут. Даже если воспринимать картину как артхаус, смотреть все равно сложно. Это для фанатов Янковского-младшего, которые его обожают, — и то сомнительно.

Любите российские сериалы?

Да!
Только некоторые
Совсем нет
Обычно не смотрю, но теперь кое-какие из этих сериалов захотелось увидеть

ПО ТЕМЕ
Сериалы Российские сериалы Подборка сериалов Подборка фильмов Подборка Что посмотреть
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
2 часа
Очень интересные сериалы
Гость
49 минут
Не смотрите зомбоящик и сериалы от них высыхают мозги
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Когда преследует она: откровенный рассказ пострадавшего от сталкерши
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Мнение
И никакого гипноза. Бывший опер рассказал о тайной формуле, по которой «капитаны ФСБ» лишают россиян жилья и денег
Сергей Колосовский
адвокат
Мнение
«Мужик грозил ножом, женщины кидались с кулаками»: случаи в такси, от которых ни один водитель не застрахован
Наталья
Мнение
«Зовите командира, я научу его летать». Бортпроводник — о самых неприятных пассажирах
Кирилл Фрош
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление