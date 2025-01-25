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Развлечения обзор Отмечаем День студента: открытки на Татьянин день — 10 красивых поздравлений в картинках

Отмечаем День студента: открытки на Татьянин день — 10 красивых поздравлений в картинках

Примета гласит: если не поделитесь ими сегодня — еще год ждать придется

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Как понять, что девушка уже получила поздравление с Днем студента? Да вы только посмотрите на ее улыбку!

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Раз в год все студенты страны сбиваются в стройные стайки и идут в намоленные места отмечать День студента. И слово «намоленные» здесь оказалось не случайно. Ведь второе свое название — Татьянин день — праздник получил в честь святой мученицы Татьяны Крещенской. И некоторые студенты действительно молятся ей в надежде, что святая поможет им сдать сессию. При МГУ так и вовсе есть церковь святой Татьяны. Но к кому бы вы ни относились — студентам, что полагаются на помощь извне, или стараются сделать всё своими силами, а, может быть, вы просто Татьяна, которая давно закончила учебу, — получить лишнее поздравление всегда приятно. И они у нас есть.

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День студента берет свое начало еще в 1755 году. Именно тогда императрица Елизавета подписала указ «Об учреждении Московского университета». Позже, уже при Николае I, этот праздник стал всероссийским — император постановил праздновать его 25 января как день всех высших учебных заведений в стране.

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Татьяниным днем праздник называется в честь святой мученицы Татьяны Крещенской, родившейся в Риме еще в конце II века. Она была дочерью римского проконсула, истово верующего христианина. Однако христианство в то время было, мягко говоря, непопулярно, и однажды Татьяну схватили и попытались обернуть в язычество, но та начала молиться Иисусу Христу, после чего, согласно летописям, разлетелись в пух и прах статуи языческих богов. Впрочем, это не помогло Татьяне избежать расправы. Ее казнили 25 января, и с тех пор это день памяти великомученицы, известный сегодня как Татьянин день.

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Какая связь между великомученицей и студентами? Дело в том, что в XVIII веке граф Шувалов, решив сделать подарок своей матери Татьяне Петровне на Татьянин день, просил императрицу Елизавету подписать тот самый указ о создании Московского университета. Так и появился праздник, а Татьяна Римская стала покровительницей студентов.

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Свой профессиональный праздник студенты всегда отмечали с размахом. Например, Антон Павлович Чехов в одном из своих фельетонов так описывал происходящее:

«Татьянин день — это такой день, в который разрешается напиваться до положения риз даже невинным младенцам и классным дамам. В этом году было выпито всё, кроме Москвы-реки, которая избегла злой участи, благодаря только тому обстоятельству, что она замерзла. В Патрикеевском, Большом московском, в Татарском и прочих злачных местах выпито было столько, что дрожали стекла, а в „Эрмитаже“, где каждое 12 января, пользуясь подшефейным состоянием обедающих, кормят завалящей чепухой и трупным ядом, происходило целое землетрясение. Пианино и рояли трещали, оркестры не умолкая жарили Gaudeamus, горла надрывались и хрипли».

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Возможно, сейчас студенты уже и не так сильно загуливают, но раньше в профессиональный праздник их даже полицейские с квартальными старались лишний раз не трогать.

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В каждом учебном заведении сегодня есть свои традиции празднования Татьянина дня, но точно можно сказать, что ни один студент не остается без внимания в этот праздник. Чтобы и в этом году никто не остался неотмеченным, мы и нарисовали наши открытки на Татьянин день — делитесь ими со всеми знакомыми студентами и Татьянами.

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Есть на Татьянин день и свои приметы. Одна из таких советует нарисовать на последней странице зачетки деревенский домик с трубой и дымом из нее. Чем длиннее будет дым, тем легче будет в учебе. Главное, не заходить на другие страницы, где должны расписываться преподаватели.

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Согласно другой примете, 25 января студенту должно выйти на балкон с зачеткой (а если балкона нет, то высунуться в открытое), помахать ей в воздухе и прокричать: «Халява, приди!» И она должна непременно явиться.

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Кстати, если вы в этот день будете прогуливаться по улице и услышите из какого-то дома то самое «Халява, приди!» — не оставайтесь в стороне. Крикните в ответ «Уже в пути» — поможете суеверному студенту легче справиться с сессией.

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И не забывайте, что кроме открыток у нас еще и поздравления на Татьянин день в стихах и прозе имеются.

А вы отмечаете Татьянин день?

Обязательно, у меня в семье и Татьяны, и студенты есть
Конечно отмечаю — я ж студент
Я Татьяна, мне грех не отметить
Я преподаватель и расскажу в комментариях, как именно отмечаю
Не отмечаю — нет у меня в окружении ни Татьян, ни студентов
ПО ТЕМЕ
Открытки Поздравления День студента Татьянин день Праздники Праздник Отдых Развлечения
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