«Меня как собачонку выкинули». Скандальная участница «Пацанок» — о жизни после шоу

Посмотрите, как звезда седьмого сезона «Пацанок» изменилась после участия в шоу Источник: «Пятница!»; Пчелка / T.me











Ангелина Новоселова пришла на проект «Пацанки» (16+) на телеканале «Пятница!» в 2022 году. Она родилась в 2001-м в Верхней Пышме Свердловской области, там и прошло ее непростое детство. Мать родила ее лишь для того, чтобы удержать мужчину. Но это не помогло, и вскоре она отдала трехмесячного ребенка на воспитание бабушке с дедушкой. У них девочка прожила до тринадцати лет, затем ее удочерила тетя из соседнего села.

На проект Ангелина пришла ради своего ребенка. Она рано вышла замуж: в семнадцать лет забеременела от взрослого мужчины. Позже пара рассталась и бывший муж забрал малыша, потому что у юной матери не было возможности его содержать. На шоу она призналась, что вела разгульный образ жизни: параллельно с тем, что работала мастером по маникюру, занималась проституцией, употребляла наркотики.

В интервью нашим коллегам из E1.RU Ангелина честно рассказала, как изменилась ее жизнь после участия в скандальном шоу. По ее мнению, проект надо закрыть.

Посмотрите тяжелую историю Ангелины Новоселовой в этом видео Источник: «Пятница!»

— Прошло уже несколько лет после вашего участия в шоу «Пацанки». Ради чего вы пришли на этот проект?

— У нас были «Новые пацанки», не тот формат, который я видела на экране, когда шел шестой сезон. Он вообще отличается от нашего, седьмого. Шестому сезону помогли, а наши сезоны уже… Наверное, не стоит уже продолжать проект, это просто пипец.

— В чем отличие?

— Как минимум девочкам в таких проектах обычно помогают. Не всем, но самым ярким. Когда-то я была одной из пяти ярких девочек нашего сезона. Но понятное дело, что репутация всё-таки… Они пацанки, а я женственная, но у меня юмор на таком же уровне, как у них. Зрителям я «зашла», но, наверное, именно руководству нет.

«Пацанка» из Екатеринбурга пришла на проект в 2022 году Источник: Ангелина Новоселова / Vk.com

— То есть важно понравиться продюсерам и редакторам проекта?

— Конечно, это очень важно. Видимо, я не очень нравилась продюсерам, потому что я на внешность абсолютно не пацанка, я девочка. Я не собираюсь бриться налысо для того, чтобы понравиться кому-то, нет, это не мой формат.

— А всё-таки вы изначально пришли за помощью или за хайпом?

— Каждый из нас понимает, что это шоу, и каждый из нас хочет хайпануть. То есть мне было важно узнать, как я буду проходить испытания, поменяют ли мое мнение, не буду ли я играть на камеру. Этого не произошло: я в жизни такая же, как и на экране.

— Что больше всего удивило вас на проекте?

— То, что важно играть. Если ты не играешь, значит, не сможешь. Чем ты ярче, тем больше ты запоминаешься. Всё равно, что у тебя в душе, всё равно, какую помощь ты хочешь получить. Там больше важна эта игра.

То есть важно кем-то казаться. Мне обучение очень сильно подпортила Юлия Платок, которая, к сожалению, умерла. Тем не менее ее странная игра на камеру испортила всё, весь у нас сезон просто запорот из-за одного человека. Никто из нас не мог высказаться. Ты начинал историю какую-то свою из детства рассказывать, а она перебивала.

Ангелина призналась, что проект сломал ее еще больше Источник: «Пятница!»

— Платили ли зарплату на шоу?

— Нет.

— А заставляли ли участниц специально драться на камеру для того, чтобы поднять охваты?

— Мы же не глупые девочки, понимаем, зачем мы приходим. И каждый пытался выделиться, как мог. Но я не слышала, что кого-то что-то заставляли. Все твои песни, все твои скандалы, какие-то перформансы — это сугубо твоя личная инициатива.

— Всегда удивляло то, что на шоу всех участниц периодически дразнят алкоголем для скандальных сцен. Вам не казалось это странным? Какая в целом главная проблема «Пацанок»?

— Главная проблема в том, что набирают тех участниц, которые очень сильно стопорят твое обучение. То есть я могла бы дойти реально до финала, если бы не одна девочка. Я пришла, вылила всю душу, всё, что я рассказывала, — это правда. И вот приходит та девочка, из-за которой ты не получаешь той помощи. Меня это очень задело, да и обидно то, что я вывернула на всю страну душу, а меня просто как собачонку выкинули.

— А есть ли что-то, за что вы благодарны проекту?

— Наверное, опыт. Было прикольно. И всё.

По словам девушки, ее продвижению на шоу помешала другая «пацанка» Источник: Пчелка / T.me

— Помните ли вы свои чувства, когда вернулись домой?

— Я ничего не чувствовала. Я чувствовала очень сильную обиду. Потому что я ушла, а девочка, которая всё наврала, осталась там. Где в этой жизни справедливость?

— Когда вы вернулись, удалось ли избавиться от зависимостей?

— Нет, у меня всё как было, так и есть.

— То есть вы не пытались бороться с вредными привычками?

— Конечно, пыталась. Сейчас уже ни с чем не борюсь вообще. У меня такой период в жизни сейчас идет, когда суицидальные мысли возникают. Потому что я одна, мама со мной не общается.

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Еще у людей нет никакой жалости, что ты столько пережила, и ты пошла в сферу эскорта не потому, что тебе кайф быть в ней, а потому, что у тебя необходимость была какая-то. Это было очень тяжело, а люди еще больше тебя вгоняют в эту депрессию. Где сердце у людей? Ужасно просто жить в этом мире.

— То есть вы думали, что после шоу к вам будет больше понимания, но, наоборот, столкнулись с еще большим осуждением?

— Я хотела на своем примере показать, что, несмотря на то что у тебя очень много трудностей в жизни, можно оставаться всегда на позитиве. Но меня больше сломал этот проект. В добро я уже больше не верю, да и вообще ни во что не верю сейчас. То есть он больше сломал меня, нежели как-то помог.

Источник: Пчелка / T.me

— С какими проблемами вам пришлось столкнуться после шоу? Вы говорили, что вам не удается найти работу.

— Скоро я буду входить в другую бьюти-сферу — постараюсь отучиться на мастера по наращиванию волос. Но меня не взяли даже в пункт выдачи заказов. То есть до такой степени абсурд доходит, что не берут работать даже, например, продавцом.

— Это из-за вашего прошлого?

— Люди к тебе скептически относятся, потому что всё равно прошлое — оно прошлое, никто не смотрит на то, какая ты сейчас. То есть можешь быть ответственной, можешь быть очень милой, доброй, но всё это перекрывает то, что у тебя за спиной какое-то не очень хорошее прошлое.

Люди не смотрят на то, какая ты сейчас, люди смотрят на то, какая ты была, и делают из этого какие-то выводы. Ангелина Новоселова участница шоу «Пацанки»

Я ни разу не опаздывала, когда работала, ни разу не было каких-то нареканий. Естественно, каждый работодатель хочет знать, кого он принимает на работу. Начинается: «Ты же бывшая наркоманка, бывших не бывает» или «Вдруг у тебя булимия начнется, блевать начнешь». Начался просто абсурд, и ты стоишь и думаешь: «Ты чего вообще несешь?»

Это же надо сесть и копаться, кто я такая, что я такое, чтобы узнать настолько личный момент, что у меня булимия. Люди с диабетом же живут, почему их берут на работу в такси, в магазины?

После участия в проекте Ангелина столкнулась с трудностями и хейтом Источник: Пчелка / T.me

— Пытались ли вы развивать свой блог или получали какие-то предложения о сотрудничестве?

— У меня не было никогда рекламных контрактов, потому что репутация не айс. Ни один нормальный рекламодатель не будет с тобой сотрудничать, потому что ты эскортница.

Вы видели хоть одну эскортницу из «Пацанок», которая действительно стала блогером? На самом деле, из всех девочек, которые работали в эскорте и снимались в «Пацанках», я еще долю хайпа свою хапанула. Я даже удивилась, что стала настолько медийной, хотя я не рассчитывала на такую огромную аудиторию.

Я потом всё продала, потому что уже не могла. Я начала сходить с ума, начались какие-то тяжелые препараты от депрессии, я начала ходить к психиатру. Сейчас же у меня такая фаза идет, что мне прямо очень тяжело. Я пустая стала. Я перестала верить в людей.

— А не было ли желания вернуться к прежнему образу жизни?

— Я в этом образе жизни и сейчас.

Сейчас девушка живет в Екатеринбурге Источник: Пчелка / T.me

— Выбраться не удалось?

— Я два года старалась быть на плаву, я два года старалась всё-таки убедить людей в том, что я не такой плохой человек, но, сколько бы я ни старалась действительно быть хорошей, держаться, всё это возобновляется.

Ты стараешься, ты показываешь лучшую жизнь. Я брекеты поставила, как я и хотела, я похудела на 30 килограммов. Но люди всё равно находили до чего докопаться, и у меня в моменте просто опускаются руки.

— Сейчас вы продолжаете работать в эскорте?

— Нет, я не работаю, я на полном содержании у мужчины. Я постоянно сижу дома. Был период, когда я торчала, но сейчас, как бы плохо ни было, я держу себя в руках.

— А вообще в чем бы вы хотели реализоваться?

— Ни в чем, вообще ни в чем.

Ангелина ушла из эскорта, но так и не смогла найти работу по душе Источник: Пчелка / T.me

— Планируете ли вы когда-нибудь завести семью? Или вы поняли, что эта история не про вас?

— Хотелось бы, но какой мужчина возьмется за такую женщину? Ни один нормальный мужчина. Я пыталась строить отношения. Я действительно хочу этого. Возможно, я хочу и детей, я хочу семью.

Никто не будет тебя любить и относиться как к обычной девочке, потому что каждый раз, при каждой ссоре будет говорить: «Да кто ты такая? Ты шлюха!» Я пару раз влюблялась, и это было последним, что я слышала.

— У вас есть ребенок. В каких вы с ним отношениях?

— Я не хочу общаться на тему своего ребенка. Я могу только сказать, что я обеспечиваю его и общаюсь с ним.

«Пацанка» призналась, что продолжает общаться со своим ребенком, который живет с ее бывшим мужем Источник: Пчелка / T.me

— Как сложились отношения с близкими? Вы сказали, что с мамой вы не общаетесь и часто чувствуете себя одиноко.

— Моя мама — это такой человек, что она всегда останется при своем мнении. Ей даже психолог говорил: «Извинись, признай, что Ангелине было тяжело». Мама просто отпиралась, да даже сейчас, когда я говорила: «Вы меня били», она говорила: «Такого не было. Мы всегда в тебя верили, всегда ты была наша любимая». Но на самом деле это не так.

— Есть ли всё-таки что-то, что может сделать вас счастливой?

— Наверное, ничего. Вот такая пустота, если честно, после всего этого. Я нахожусь в квартире, которая принадлежит мужчине. Я всегда одна, у меня никого нет, и это очень тяжело, когда такая фигня происходит.

Источник: Пчелка / T.me

Скандальное шоу «Пацанки» выходит с 2016 года. За это время десятки его участниц с трагическими судьбами изменили свою жизнь — в лучшую или в худшую сторону. На проекте девушки стараются преобразиться внутренне и внешне, избавиться от наркотической и алкогольной зависимости, чтобы стать настоящими леди.