«Весь бюджет ушел на Баскова»: зрители шоу «Один в один» не в восторге от первого выпуска

Юрий Стоянов не мог смотреть без слез на некоторых участников Источник: кадр из шоу «Один в один» (6+), «Вайт Медиа», 2025











Пять лет не появлялось на телевидении шоу «Один в один», и некоторые зрители уже успели забыть, что это такое. Поэтому на телеканале «Россия 1» решили напомнить и перезапустили проект после многолетнего перерыва. Но, как оказалось, не всем этот рестарт пришелся по душе.

Признаемся, когда мы в прошлый раз показывали участников шоу и их перевоплощения, несколько раз ошиблись, сами того не подозревая. Но кто бы мог понять, что Надежда Ангарская на самом деле примерила на себя образ вовсе не Евы Польны, а Маши Распутиной? Нет, назовите. Мы ждем!

На Машу Распутину Надежда Ангарская здесь и правда мало похожа Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»











На разительную непохожесть Маши Распутиной с тем образом, что представила Ангарская, лаконично намекнул и сидящий в этом сезоне в жюри Юрий Стоянов.

— Мне очень понравилось ваше отношение к себе, но вы несколько крупнее. Вы находитесь в прелестной форме. То, что вы в таком ладу с собой сыграли этот номер, — это очень важно, — отметил Стоянов. — Перевоплощение — не просто клише. Это маленький зазорчик, в который можно войти со своим отношением к персонажу. У вас было очень милое и ироничное отношение.

Источник: ВайТ Медиа / Vk.com

Некоторые зрители оказались не столь лаконичны.

— Даже обидно за Машу Распутину. Пародия! Отвратительно и пошло, — возмутилась Галина Корнеева.

— Расстроилась из-за Нади Ангарской. С ее-то мощным владением голосом. Вообще не получилась Распутина, — пожаловалась Наталья Полянкина. — Была Ангарская, чуть-чуть похожая на Распутину. А вообще — вылитая Маргарита Суханкина.

Ненамного лучше получился образ Джона Бон Джови, который пытался передать Арсений Бородин — он был больше похож на Виктор Салтыкова.

Так и ждешь, что этот Бон Джови сейчас затянет: «Белая ночь опустилась как облако, ветер гадает по юной листве» Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»











— Ну надо же так изуродовать Джона Бон Джови, — оскорблена Наталья Мануйлова. — Ни голоса, ни мощи, ни энергетики, ни драйва. Бородин хуже всех. Алехно был лучшим в образе Бон Джови.

— Куда делись хорошие гримеры, костюмеры? Смотрела «Точь-в-точь» (6+) по Первому, такая же ситуация, — жалуется постоянная зрительница пародийных шоу. — Ведь в первых выпусках передач ваших был пластический грим, костюмы. Было непонятно, кто выступает в образе той или иной звезды, так как реально было очень похоже. Тут вообще нет никакой работы гримеров, костюмеров. Вероятно, весь бюджет ушел на Колю Баскова, но хотя бы из-за него могу смотреть. Хоть на этом спасибо. К участникам и жюри вопросов нет. Бесит непрофессионализм и желание держать зрителей за дураков. Типа «и так схавают, шоу же».

— И педагог по вокалу, который с ними работает, никакой, — добавляет педагог по вокалу Ирина Акулиничева. — Алиса Мон ужасно звучала, неровно, педагог должна была подсказать ей прием, которым работает звезда, и выровнять песню. У меня ощущение, что они сами что-то ищут, а педагог с ними не работает как надо.

Несмотря на все огрехи, нашлись и те артисты, кто поразил зрителей своими номерами. Правда, их всего два. Во-первых, это Юлия Савичева, которую мы сперва спутали с Владом Бумагой, но она оказалась Дианой Арбениной.

Источник: ВайТ Медиа / Vk.com

Во-вторых, Вячеслав Макаров. Он, конечно, больше всего был похож на импровизатора Арсения Попова, но при появлении титра, в котором указывалось, что это Мика, всё более-менее встало на свои места. Но до конца номера нас не отпускало ощущение, что скоро на сцену выйдут Антон Шастун, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко.

Источник: ВайТ Медиа / Vk.com

— Не могла глаз оторвать от Вячеслава Макарова, — восхищается зрительница Лидия Зыкова. — Так петь при таких движениях, прыжках очень тяжело. Молодец, шикарный номер во всём!

— Мало кто запомнился, как-то скучновато, — подытожила одна из зрительниц. — Пожалуй, запомнилась Ланская и тот, кто пародировал Мику.

Досталось от зрителей и ведущим.

— Клава Кока вообще здесь ни к селу ни к городу, — подметила Светлана Генатуллина.

— Клава раздражает. Никакая ведущая, — поддержала ее еще одна телезрительница. На фига ее сюда пропихнули?

— Я к Баскову нормально отношусь. Он умеет парировать и умеет над собой посмеяться. Но пока он будто не в своей тарелке. А Клаву и жюри уже простебало пару раз интеллигентно. Ощущение, что и их она раздражает, — обратила внимание еще одна зрительница шоу.