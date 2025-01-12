Год уединения или ошеломительных побед? Предсказываем, каким будет 2025 год, по картам Таро

Вы вступаете в Новый год с очень мощной духовной энергией. Для вас это год интуиции, вы будете все предчувствовать и считывать. Жрица — хранительница тайных знаний. Это наивысшая карта сакральных знаний и мудрости. Год хорошо подходит для развития ясновидения. Этот аркан призывает не бросаться в гущу событий, а наблюдать и выжидать, прислушиваться к интуиции, и в этот год она вас не обманет.

В раскладах на отношения Жрица может предвещать судьбоносные события или судьбоносного человека. В работе и финансах советует не спешить действовать, а слушать свою интуицию, которая приведет к правильному решению.

В раскладах на здоровье Верховная Жрица указывает на необходимость следить и вовремя проверять свое физическое состояние. Можно смело начать занятия йогой, медитациями.