Год уединения или ошеломительных побед? Предсказываем, каким будет 2025 год, по картам Таро

Новый год — время изменений, планов и целей. Конечно, многие хотят знать, что их ждет, чтобы не бояться завтрашнего дня и быть уверенным в правильности решений. На помощь приходят тарологи, астрологи и нумерологи. Таролог Валентина Лемягова специально для 72.RU сделала персональный расклад на 2025 год.
Для начала нам необходимо узнать персональную карту по коду 2025 года: 2 + 0 + 2 + 5 = 9. В колоде Таро девятая карта — «Отшельник». На ней изображен старец с посохом и светильником. Что же она означает? Старец — это символ мудрости и опыта. Отшельник никуда не торопится, а медленно, шаг за шагом идет к своей цели. Также во многих книгах его трактуют как монаха, отстраненного от мирской суеты.
2025 год — год благоразумия, самопознания. Время заняться духовными практиками, например, йогой, медитировать, углубиться в вероисповедание, творчество. Каждый выбирает свое направление. Отшельник умеет довольствоваться малым, терпеть и постепенно двигаться к цели. Он намекает нам на то, что каждое утро доброе. Мы видим небо, солнце, у нас много возможностей. Главное — обрести внутреннюю гармонию и мир с самим с собой.
А теперь с помощью простой формулы посчитаем ваш персональный код. Необходимо сложить дату, месяц рождения и код года. Если число получается больше 22 (в колоде только 22 карты), то из получившегося числа нужно вычесть эту цифру. Результат и будет вашим персональным кодом. Если ваша дата рождения также больше 22 (например, вы родились 30-го числа), то и тут также нужно вычесть количество арканов — 22.
Вот несколько примеров расчета. День и месяц рождения: 2 января. 2 + 1 + 9 (код 2025 года) = 12. Персональная карта в колоде под номером 12 — это карта «Повешенный».
День и месяц рождения: 29 мая. 29
День и месяц рождения: 9 июля. 9 + 7 + 9 = 25. В колоде всего 22 карты, поэтому вычитаем это число из получившегося: 25
- Маг
- Верховная жрица
- Императрица
- Император
- Жрец
- Влюбленные
- Колесница
- Сила
- Отшельник
- Колесо фортуны
- Справедливость
- Повешенный
- Смерть
- Умеренность
- Дьявол
- Башня
- Звезда
- Луна
- Солнце
- Суд
- Мир
- Шут
Маг
Маг — это личность, «я». В 2025 году у вас появится мощная энергия и воля к поступку. Это карта активности, творческого начала, карьерного роста, способности управлять и воздействовать на окружающих. Это год полной уверенности в себе. Если вам досталась карта «Маг», смело принимайте любой вызов судьбы. Также это прекрасное время для обучения, повышения квалификации, открытия собственного бизнеса.
У этой карты есть и слабые стороны — чрезмерные амбиции, злоупотребление властью. Поэтому важно соблюдать баланс. В раскладе на деньги Маг означает хорошие доходы. В плане здоровья карта говорит об отличной физической форме и большом запасе жизненных сил.
Верховная жрица
Вы вступаете в Новый год с очень мощной духовной энергией. Для вас это год интуиции, вы будете все предчувствовать и считывать. Жрица — хранительница тайных знаний. Это наивысшая карта сакральных знаний и мудрости. Год хорошо подходит для развития ясновидения. Этот аркан призывает не бросаться в гущу событий, а наблюдать и выжидать, прислушиваться к интуиции, и в этот год она вас не обманет.
В раскладах на отношения Жрица может предвещать судьбоносные события или судьбоносного человека. В работе и финансах советует не спешить действовать, а слушать свою интуицию, которая приведет к правильному решению.
В раскладах на здоровье Верховная Жрица указывает на необходимость следить и вовремя проверять свое физическое состояние. Можно смело начать занятия йогой, медитациями.
Императрица
На троне сидит императрица, в руках скипетр, а это символ власти. Платье ее широкого кроя, оно намекает на беременность. Вас ждет год накоплений, прибавлений, домашнего хозяйства, строительства быта. Этот год прекрасно подходит для тех, кто хотел получить повышение по карьерной лестнице. Удачный год для открытия своего дела. Смело можно пойти на курсы за новыми знаниями. У вас могут открыться новые увлечения, связанные с ведением домашнего хозяйства. Если вы мужчина и вам выпала эта карта, то в этот год захочется строить, делать что-то своими руками.
В раскладах на отношения Императрица указывает на гармоничный союз, который принесет свои плоды. Например, появление ребенка. В любви карта говорит о реальных земных чувствах, заботе друг о друге. В раскладах на здоровье также является благоприятным знаком. Больному обещает выздоровление. Женщинам сулит беременность и благополучные роды.
В раскладах на работу и деньги карта указывает на проекты с хорошими перспективами и обещает доход. Благоприятствует покупке имущества и земли.
Император
На троне восседает властный правитель. Он по праву занимает трон, смотрит свысока на окружающих и осознает свою избранность. Император излучает могущество, авторитет, высокое положение, стабильность, устойчивость, организованность. Именно таким будет для вас 2025 год!
Если вы долгое время не решались поменять работу, открыть бизнес, начать что-то новое для вашего роста, то этот год принесет мощный рывок для активных действий. Это год карьеры, достижений и признания.
В раскладах на работу и деньги это одна из самых благоприятных карт. Помните, что успех дела зависит только от наших собственных усилий. В раскладах на отношения обещает надежный союз, создание семьи, судьбоносную встречу.
В раскладах на здоровье указывает на отменное его состояние, огромный запас жизненных сил.
Жрец
Этот аркан напрямую связан с вашим духовным развитием. Самое время нарабатывать авторитет, передавать знания и опыт другим, либо идти учиться самому. Это карта новых знаний. На ней изображены три фигуры, и вам нужно среди них найти себя. Если чувствуете себя одним из коленопреклоненных монахов, значит, вам нужен наставник. Если же вы — центральная фигура, то вы сами способны помочь своими знаниями другим.
В раскладах на отношения Жрец указывает на взаимопонимание, глубокую привязанность и взаимное доверие. Мужчинам карта рекомендует взять на себя ответственность, стать главой семьи и заботиться о ней. Также она может означать брак и венчание.
В раскладе на деньги карта «Жрец» напоминает о благотворительности, совет: проявлять милосердие. В раскладах на здоровье: в этот год человек должен попрощаться с вредными привычками.
Влюбленные
Карта говорит сама за себя. Для тех, у кого нет второй половинки, год сулит построение отношений. Этот год хорош для создания семьи, заключения брака. Если вы давно в отношениях, 2025-й вновь вернет вас в состояние влюбленности. Карта также может указывать на важность взаимоотношений с людьми в целом.
В раскладе на деньги и работу эта карта — хороший знак, напоминающий о перспективных переговорах, заключении выгодных сделок. Также она подсказывает, что не стоит работать в одиночку, нужен партнер, сотрудничество. В раскладе на здоровье это благоприятная карта.
Колесница
Этот год движений, переездов, путешествий или, например, покупки нового автомобиля. На карте изображены воинские доспехи — предупреждение об опасностях и испытаниях, которые встретите с достоинством. Героизм и победа ждут в любом деле. Но это лишь ваша личная награда, а не счастливый случай.
Этот год хорошо подходит для занятий спортом. Если вы спортсмен, то в 2025-м вас точно ждут награды. В раскладах на отношения карта указывает на стремительное развитие. Однако чувства могут меняться так же быстро. Колесница означает и некоторое соперничество.
В раскладах по работе — это движение к цели, победа, прибыль от сделки. В раскладе по здоровью — благоприятная карта. Она означает улучшение самочувствия благодаря здоровому образу жизни, спортивным тренировкам, диеты, расставанию с вредными привычками.
Сила
2025 год для вас — год энергии, радости, любви к плотским удовольствиям. Это сила веры в себя, бесстрашие, смелость. Год приготовил для вас здоровье, физическую работу, активную жизненную позицию, энергичную деятельность, творческий подъем. Сила сулит хорошие перспективы, однако препятствия будут, и потребуются смелость и бесстрашие, чтобы их преодолеть.
В отношениях карта означает страсть, которая связывает партнеров. Это год крепких отношений. Для одиноких людей 2025-й может быть судьбоносным: пара появится.
В раскладах на работу карта говорит о том, что придется защищать свои интересы или вступить в борьбу с конкурентами. Но также появляются и силы для этого. В плане карьеры карта обещает хорошую должность. В раскладах на здоровье может указывать на слабый иммунитет. С другой стороны — на быстрое восстановление.
Отшельник
На карте изображен старец — символ мудрости и опыта. Фонарь — символ просветления. В этот год вы будете идти к своей цели медленно, шаг за шагом. Это год погружения и самопознания. Зачастую это уединение, захочется больше времени проводить в одиночестве. С другой стороны, этот год очень продуктивен для тех, кто занят деятельностью, связанной с IT-технологиями и компьютерами.
Совет карты: нужно отрешиться от суеты и чужих мнений, не впадать в стресс от ожидания успеха, быть осмотрительным, бережливым и не распространяться о своих намерениях и планах.
В раскладах на отношения карта обычно предвещает одиночество. Даже если человек, на которого выпал этот аркан, встречается с кем-то или состоит в браке, он отгораживается от партнера. Ему не нужны отношения, он хочет быть сам в себе, и его нужно оставить в покое.
В раскладах на работу и деньги Отшельник означает небольшие доходы, однако это карта опыта и профессиональных навыков. В раскладах на здоровье это символ ограничения (диета, пост, правильное питание).
Колесо фортуны
Это ваш удачный год во всех смыслах. Это карта счастливого случая, судьбоносных перемен и прибыли. По работе она предвещает развитие, рост, повышение, крупные приобретения. Все, за что бы вы ни взялись, несет успех и процветание. Смело участвуйте в конкурсах, играйте в лотерею. Нынче удача на вашей стороне.
В раскладах на работу и деньги это карта развития, роста, повышения, ждут значительные денежные поступления, крупные приобретения. В раскладах на отношения Колесо Фортуны указывает на изменения ситуации, судьбоносность отношений.
По здоровью в общем карта говорит о хорошем его состоянии. Но человек подвержен циклам: то прилив сил, то сильная усталость, то подъем, то спад, то хорошее настроение, то плохое.
Справедливость
Этот аркан обостряет чувство справедливости. Для вас 2025-й — год кармы. Если вы когда-либо поступили не по совести или несправедливо, самое время покаяться. Вы должны извлечь уроки из прошлого. Год сулит хорошие сделки и бумажные дела, но напоминает о бдительности. Нужно внимательно и скрупулезно проверять все, что подписываете.
Эта карта — символ урегулирования споров. Вы именно тот человек, который должен научиться этому как никто другой. В семье именно вы должны навести гармонию, дисциплину и порядок. При этом мягко и грамотно. Справедливость обещает достижение цели. В противном случае человека ждет провал. Поэтому, если вы решили действовать, взвесьте все и решительно двигайтесь вперед.
В раскладах на работу и деньги эта карта указывает на то, что мы можем рассчитывать на справедливое отношение к себе и справедливое вознаграждение. Достичь цели нечестным путем, схитрить не получится. Необходимо соблюдать правила игры и платить по счетам.
В раскладах на отношения указывает на взаимовыгодный союз. На здоровье — может указывать на ограниченный запас сил. Поэтому лучше всего контролировать энергию, не переусердствовать.
Повешенный
В этом году вас ждет время мудрости и озарения. Вы можете открыть очень много нового в себе, как будто начинаете смотреть на мир под другим углом. Также эта карта может означать, что особых перемен в новом году не будет. Это та же работа, тот же дом и так далее.
В раскладе о деньгах повешенный является благоприятным предзнаменованием. Но каких-либо бонусов и подарков не приносит.
В раскладах на отношения карта говорит о том, что человек прочно застрял в текущей ситуации. Это могут быть одиночество, бесплодные попытки найти подходящего партнера или стремление освободиться от тягостных отношений.
В раскладах на здоровье появление этой карты указывает, что нужно в этот год уделить внимание своему организму.
Смерть
Не стоит пугаться этой карты. Ее общее значение совсем не связано с прямым значением слова. 2025 год для вас — год трансформации. Новые отношения, новая работа, переезд. Карта радикальных изменений. Проанализируйте, что тянуло вас вниз в 2024 году, избавьтесь от этого. Уберите из своей жизни людей, которые питались вашей энергией, поменяйте круг общения. Год хорошо подходит для смены имиджа. Помните, что начало нового периода жизни всегда имеет оттенок радости, ведь перед человеком открываются новые возможности.
Если рассматривать эту карту в раскладе на отношения, то она сулит перемены: либо люди расходятся, либо, пережив кризис, меняются внутри и двигаются по жизни дальше.
В раскладах по деньгам карта предупреждает о внимательности, чтоб не было потерь. Напоминает о том, что нужно просчитывать каждый шаг.
Умеренность
Нужно наслаждаться гармонией и держать равновесие. Постарайтесь почаще быть на природе, займитесь творчеством. Найдите для себя то хобби, которое вас будет успокаивать и держать в равновесии. Также эта карта может напоминать о неумеренности, например в еде, алкоголе или тратах. Тут уже все зависит от вашего образа жизни.
Этот год благоприятен для таких сфер, как лаборатория, химия и медицина. В раскладах на отношения карта обозначает ровные гармоничные отношения без эмоциональных взрывов. Людям, которые любят кипение страстей, этот год покажется скучным.
В раскладах на работу, деньги или какие-либо проекты карта обещает успех, достигаемый в течение длительного времени. К работе стоит подходить с толком, с чувством, с расстановкой, без суеты и излишнего напряжения. Этот аркан показывает процесс, а не результат. Это карта стабильности. В раскладах на здоровье — стабильность и равновесие.
Дьявол
Вас ждет год соблазнов и искушений. Деньги, наркотики, алкоголь, секс, власть, страсть и отношения от любви до ненависти. Если вы не поддаетесь на искушения и делаете правильный выбор, то вас ждет огромная творческая и сексуальная энергия. Вы будете притягивать к себе людей, деньги и удачу. Дьявол всегда предупреждает: не играйте с огнем, не поддавайтесь искушениям, дабы не обжечься. А значит, соблюдайте законы и человеческие понятия. Также эта карта предупреждает об обманах, будьте бдительны.
В раскладах на деньги эта карта может означать несвободу ради выгоды, взятую на себя добровольно. Например, кредиты, финансовые пирамиды. Если вы не поддаетесь этим искушениям, то 2025 год может, наоборот, вывести вас на хороший доход и прибыль.
В любовных раскладах этот аркан проявляет себя особенно ярко. Страсть, флирт, огненные чувства, болезненная привязанность к партнеру — все это тоже по части Дьявола.
В раскладах на здоровье аркан напоминает о том, что пора избавиться от зависимостей: алкоголь, курение, переедание и так далее.
Башня
Это год созидания. Болезненные перемены к лучшему. Скорее всего, предыдущий год был сложным для вас. В начале 2025-го это разрушение еще продолжается, но иногда нужно действительно разрушить все старое, чтобы впустить в свою жизнь новую энергию. В этой разрухе есть что-то манящее и заставляющее двигаться дальше. Чем легче вы отпустите прошлое, тем быстрее придет новое. Это год осуществления назревших перемен, которым вы долго сопротивлялись. Пытаться удержать башню бессмысленно — не хватит сил. Нужно отдышаться, убрать обломки и перейти в новую стадию.
Этот год благоприятен и приносит прибыль тем, кто связан со строительством либо продажей зданий, квартир и домов. В раскладах на работу и деньги Башня указывает на смену работы (по собственному желанию или воле работодателя). По здоровью эта карта напоминает о том, что нужно пройти обследование.
В раскладах на отношения напоминает о ссорах как испытании в ваших отношениях. Напоминает о том, чтоб вы не поддавалась эмоциям и берегли отношения.
Звезда
Это символ нашей души. Год, когда человек понимает и осознает, что наша душа не зависит от материальной оболочки. Каким бы ни было ваше тело, душа всегда молода и красива. Этот год идеально подходит для творчества. Наступило время послушать свою душу и начать путь вдохновения! Это год больших целей и больших перспектив.
В семье царит гармония. Самое время привлекать к творчеству детей. В раскладах на работу карта обещает награду за самоотверженный труд, повышение по службе, перспективы. Это ваш звездный час.
В раскладах на отношения Звезда обещает отношения, которые имеют долгое будущее. По здоровью это благоприятная карта.
Луна
Этот год будет самым необычным в вашей жизни. Посмотрите внимательно: на карте болото, луна, рак, вода — это символы вашего бессознательного. В бессознательном таится то, чего мы о себе не знаем. По бокам две башни — это ваши страхи и сомнения, которые в этом году вы просто обязаны преодолеть, чтобы выйти к солнцу. Вот тогда вы окажетесь в другом пространстве! Рак тянет вниз — это наши подавленные эмоции и страхи. Этот год необычен тем, что ваше измененное состояние сознания будет давать вам подсказки. Внимательно слушайте свои сны и ловите символы. У вас может развиться дар и способность видеть скрытое.
Прежде всего карта призывает побеждать внутренние страхи. Это психологическая карта, поэтому этот год очень благоприятен для людей, чья профессия связана с психологией, психосоматикой, магией, энергопрактикой. Также карта предупреждает, что все-таки во всем должно быть равновесие, так как по медицинскому запросу эта карта означает психические и фантазийные, иллюзорные заболевания.
В раскладе на работу означает неясность: когда хочется поменять работу либо остаться. Когда человек не может найти себя в профессии. В раскладах на отношения — обиды, ревность, боязнь одиночества. В раскладах по здоровью может означать нарушение сна, тревожность.
Солнце
Поздравляем обладателей этой карты. Этот год засияет и внесет свет в вашу жизнь. 2025-й настолько удачен, что вам даже не нужно прилагать усилия. Это мощная солнечная энергия дарит все блага. Это карта победы, признания, нахождения своего места под солнцем, крепкого здоровья. Также эта карта сулит зачатие, беременность или рождение ребенка.
В раскладах на отношения карта говорит о заключении брака, создании семьи. В работе Солнце показывает, что данная деятельность способствует раскрытию внутреннего потенциала, творческой деятельности. В деньгах — удачные вложения, период благополучия. Вы не будете испытывать недостатка ни в чем.
В раскладах на здоровье Солнце одна из самых благоприятных карт: это приток жизненных сил, отличное самочувствие — как физическое, так и душевное. Если человек болеет, то Солнце предвещает выздоровление.
Суд
Прекрасный год для подведения итогов. Нужно провести анализ и понять, от чего вам следует отказаться в новом году. Например, научиться говорить «нет», перестать делать что-то не в угоду себе. 2025-й — прекрасный год для избавления от вредных привычек. Сейчас именно то время, когда вы должны избавиться, очиститься от ненужных дел и даже людей. Эта карта также учит нас не винить себя, ведь каждый совершает ошибки. Если вы заблудились, сбились с пути, этот год решающий для вас. Вы вновь откроете новый путь после застоя.
Совет карты: необходимо пережить и забыть все плохое, иначе вы так и не повзрослеете, не станете тем, кем суждено быть.
В отношениях эта карта означает трансформацию. Вы вполне можете обрести партнера, либо ваши отношения выйдут на новый уровень. В раскладах на здоровье обещает приток сил.
По работе год несет большие перемены. Возможно, будет трудно и дела пойдут не так, как планировалось, зато получите возможность понять, в чем заключается ваше призвание. Суд — это освобождение от застарелых проблем, опостылевших обязанностей, забот, связей. Также это год успешных завершений проектов, окончания учебы, сдачи экзаменов.
Мир
Прекрасная карта, название которой говорит само за себя. Это год достижения целей, покоя после испытаний, официального признания, путешествий. Карта крепкого здоровья и рождения детей.
Особенно хороша она для тех, кто связан с медициной. Если вы строили дом, то этот год сулит вам окончание строительства, ремонта. Бизнесменов ждет стабильность. В работе карта означает интересные предложения, выход в новые деловые круги. Это знак призвания на данном этапе жизни.
В любви вас также ждет мир. А именно: брак, прочные длительные отношения, рождение ребенка, новые знакомства. В раскладе на здоровье обещает выздоровление либо просто отличное самочувствие.
Шут
Это карта обнуления. Нужно начать все заново. 2025-й — время обучения, приключений. Вы уже не тот и не та, а новый человек, который смело берется за новые дела, с легкостью глядя вдаль. Это год легкости и спонтанности, свободы. Для многих он может означать свободный график работы, экстремальные путешествия. Но когда вы отправитесь в новую жизнь, в новое дело, не забывайте о бдительности. Пусть все будет легко, но расчет и бдительность все-таки должны быть на первом месте.
В отношениях Шут предвещает новую любовь, отношения, союз двух своеобразных людей, которым легко друг с другом. Также эта карта — символ беременности, зачатия или рождения ребенка.
В работе сулит частые поездки, командировки. По здоровью может означать легкомысленное отношение к организму. Но не предвещает каких-либо заболеваний.
Как отмечают эксперты, в каждом из нас заложено нечто особенное, что помогает найти свой путь. Это не только таланты и характер, но и глубокие энергии. Нумеролог Екатерина Климова объяснила 76.RU, что такое число судьбы и как его рассчитать.