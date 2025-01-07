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Развлечения обзор Как гадать на Святки, чтобы узнать будущее: 7 способов и правила подготовки

Как гадать на Святки, чтобы узнать будущее: 7 способов и правила подготовки

Многие ошибаются, пытаясь совершить эти обряды

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Одно из главных заблуждений — что гадать можно вместе с подружками

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Кто из нас не хотел бы заглянуть в будущее хотя бы одним глазком? И совсем скоро у нас такая возможность появится, ведь Святки считаются одним из самых подходящих для этого временем. Но чтобы сделать всё по уму, важно знать, как правильно гадать на Святки и что вообще можно узнать. Рассказываем, какие есть способы, чтобы предсказать, как сложится год, и узнать подробности о своем будущем муже.

Как подготовиться к гаданию

Чтобы гадание прошло успешно и дало максимально точное предсказание, рекомендуется соблюдать несколько правил и подготовиться к ритуалам. Вот что важно сделать:

  • приступать к гаданию с очищенной головой. Посторонние мысли, особенно плохие, могут лишь навредить и дать искаженный результат. Перед ритуалом умойтесь и оставьте все переживания позади. Кроме этого, рекомендуется заранее очистить помещение от дурной энергетики, где будут гадать. Чтобы это сделать, достаточно выбросить всё лишнее, проветрить и зажечь благовония;

  • заранее подготовиться. Положите под рукой все магические атрибуты, так вы еще раз убедитесь, что у вас есть всё необходимое, и гадание пройдет без неожиданных сюрпризов. Снять украшения, так как они могут мешать и нести в себе определенную энергетику. Девушкам рекомендуют распустить волосы, так как они уже сами по себе считаются сильным проводником;

  • выбрать подходящий день. Лучше всего гадать, когда вы находитесь в одиночестве. Это помогает настроиться на нужный лад. Кроме этого считается, что человек один становится более открыт к приходу потустороннего. Обратите внимание на день недели, который выбрали для гадания. Так, например, нельзя гадать в выходные, так как это может привлечь в жизнь зло. К запрещенным дням относится день рождения того, кто проводит ритуал.

Гадание на суженого

Для многих девушек самое главное — узнать, когда они встретят того самого, каким он будет и ждет ли ее вообще взаимная любовь. На этот случай есть несколько вариантов гадания на суженого.

Гадание с соленой водой

Помните гадание «На новом месте приснись жених невесте»? Если поездок или переездов не предвидится, во время Святок всё равно можно увидеть своего избранника во сне. Достаточно выпить перед сном стакан чуть подсоленной воды и проговорить «Суженый мой, ряженый, напои меня водицей» и лечь спать. Будущий муж должен прийти к вам во сне, главное — на утро всё не забыть.

Гадание с расческой

В пятницу 10 января перед сном расчешите волосы и проговорите: «Пятница, пятница, кто любит, пусть приснится». После этого положите правой рукой расческу под подушку и ложитесь спать. Считается, что после этого во сне вы увидите облик человека, который в вас сейчас влюблен.

Гадание вместе с домашним животным

Домашний любимец может стать отличным напарником, чтобы посмотреть, каков он, ваш будущий избранник. Кто-то рекомендует брать именно кошку (как самое магическое существо), но подойдет собака, кролик или домашняя птица. Положите на пол деньги, украшения и тарелку с водой. Если животное зайдет в комнату и пойдет к воде — будущий избранник будет пьяницей, если к украшениям — изменщиком, а если к деньгам — богачом.

Гадание с зеркалом

Ночью, когда будете одни, возьмите два зеркала и поставьте друг напротив друга. Между ними установите зажженную свечу, чтобы она из света создала зеркальный коридор. Полностью разденьтесь и произнесите: «Суженый, ряженый, появись, в моем зеркале покажись!» После этого в отражении должен появиться облик вашего будущего мужа. После того как увидите его, три раза скажите: «Чур меня» — и положите зеркала отражением вниз, чтобы вместе с избранником к вам не пришли другие незваные гости. Но вообще увидеть неизвестного мужика в зеркале, перед которым стоишь нагишом, картина та еще. Пожалуй, не помешает убедиться, что кроме вас в квартире точно никого нет.

Гадание на будущее

Не менее интересно узнать о будущем в целом — что нас ждет в дальнейшем, стоит ли надеяться на то, что когда-то всё изменится в лучшую сторону, или, может, лучше подготовиться к не самым приятным событиям. На этот случай тоже есть несколько вариантов, как гадать на Святки.

Гадание на пельменях

Если соберетесь лепить пельмени или вареники, заверните в тесто не только вкусную начинку, но и разные предметы, по которым потом будете определять свою судьбу в новом году. Если вам попадется кольцо — ждите скорого предложения, кусочек веревки — к путешествию, монетка — к деньгам, лавровый лист — повышение на работе.

Второй вариант гадания: сделать все пельмени и вареники с определенной начинкой, а один оставить пустым. Кому он попадется, того ждет счастье в будущем году.

Гадание по книге

Это один из самых популярных способов предсказать будущее, к которому прибегают не только во время Святок. Мысленно задайте волнующий вас вопрос. Возьмите книгу, откройте ее на случайной странице и вслепую укажите на предложение — его содержание и станет ответом.

Гадание с водой и воском

Растопите небольшое количество воска на огне, можно заранее зажечь свечу и использовать ее. Параллельно с этим налейте чистую холодную воду в глубокую емкость. Когда воск станет жидким, капните его в воду. Застывшую фигуру достаньте из миски и поместите на ровную поверхность. Если она похожа на кольцо или цветок, то это к предложению руки и сердца, а если воск принял форму человека, то это к новому знакомству. Маленькие капельки — к приходу денег, а если воск принял образ змеи или обезьяны — к козням от врагов.

А вы гадаете на Святки?

Да, у меня сбывались гадания
У меня гадания не сбывались, но очень жду, когда сбудутся
Это просто весело, поэтому да
Раздеваюсь перед зеркалом без всяких гаданий
Глупости это всё
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