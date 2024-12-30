Оценит вся семья: список нетипичных новогодних фильмов на каникулы

Какие фильмы посмотреть на Новый год Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Улицы припорошило снегом, витрины кафе и магазинов сияют от гирлянд. В городе есть всё для той самой праздничной атмосферы. Если же вы не успели почувствовать новогоднее настроение, эта подборка для вас. Многие согласятся, создать нужный настрой получится с помощью добрых, жизнеутверждающих фильмов.

Каждый год сотни желающих отправляются в кинотеатр, чтобы посмотреть очередную часть «Елок» (12+), по телевизору с начала декабря крутят «Иронию судьбы, или С легким паром!» (6+), «Служебный роман» (6+), «Один дома» (0+), «Гринча» (6+), «Гарри Поттера» (12+). Про эти фильмы знают все, почти каждая реплика в них знакома.

В этой подборке мы собрали нетипичные картины, которые точно пробудят в вас новогодние чувства.

«Маленькие женщины» (2019, 12+)

Последняя полнометражная экранизация романа Луизы Мэй Олкотт 1868 года. Повествование вертится вокруг четырех сестер-противоположностей. Девушки взрослеют, впервые влюбляясь и сталкиваясь с разочарованием. Кстати, делают они это в США времен гражданской войны. Светлый фильм о мечтах, поисках себя, становлении и важности семьи.

У фильма шесть номинаций на «Оскар» (в их числе — «Лучший фильм»), победа на «Оскаре» за лучшие костюмы. Несколько номинаций на «Золотой глобус». Рейтинг: 7,3 на IMDb; 7,7 на «КиноПоиске».

«Рождественская история» (2009, 12+)

Мультипликационный фильм Роберта Земекеса (на минуточку, именно он снял «Назад в будущее» (12+) и «Фореста Гампа» (18+)) на основе произведения Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе» (12+). Главный герой картины — скупердяй Эбенезер Скрудж — ненавидит окружающих, развлечения и, конечно же, Рождество. Всё меняется в один миг. Мистер Скрудж вынужден вспомнить собственное прошлое и заново научиться любить.

Осторожно, в конце фильма вы можете расплакаться, как ребенок. Рейтинг: 6,8 на IMDb; 7,7 на «КиноПоиске».

«Земля кочевников» (2020, 16+)

Нашумевшая драма режиссера Хлои Чжао. Новогодней атрибутики в этой картине заметно меньше, чем в предыдущих (но всё же есть). Фильм рассказывает о 60-летней Ферн, которая осталась без работы, семьи и средств к существованию. Ферн собирает свои пожитки в фургон и отправляется в путешествие без конечной точки. В картине — много живописного и философского. Повествование неторопливое, будто для того, чтобы каждый зритель успел поразмыслить: «что было бы со мной на месте Ферн?»

Фильм выиграл три «Оскара» в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая женская роль», «Лучший режиссер» и два «Золотых глобуса» в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». Рейтинг: 7,3 на IMDb; 7,2 на «КиноПоиске».

«Клаус» (2019, 6+)

Яркий мультфильм про наследника почтовой империи Джаспера, которого отправляют на Крайний Север. Там он должен организовать работу почтового отделения, однако сталкивается с чередой трудностей. Всё меняется, когда Джаспер знакомится с лесным отшельником Клаусом.

Фильм выиграл «Оскар» в номинации «Лучший анимационный фильм». Рейтинг на IMDb — 8,1; 8,6 на «КиноПоиске».

«Залечь на дно в Брюгге» (2007, 18+)

Тихий европейский городок накануне зимы, черный юмор и немного криминала (ладно, много). Легендарный фильм о наемных убийцах, которые после неудачного задания пытаются скрыться в старинном бельгийском городе.

Номинация на «Оскар», приз за лучший сценарий от Британской киноакадемии. Рейтинг: 7,9 на IMDb; 7,8 на «КиноПоиске».

«Реальная любовь» (2003, 16+)

В известной песне «Битлз» (6+) есть потрясающая строчка: «Всё, что тебе нужно, — любовь». Наверное, именно так можно охарактеризовать «Реальную любовь». Эта картина про все проявления любви. Радостной и грустной, желанной и внезапной, трагичной и всеобъемлющей. Фильм объединяет в себе несколько отдельных историй любви. Жизнеутверждающая картина, самое то под Новый год.

Фильм был номинирован на «Золотой глобус». Рейтинг: 7,6 на IMDb; 7,9 на «КиноПоиске».