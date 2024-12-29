Раскупили самые дорогие места: кто из звезд приедет в Ярославль в ближайшее время

Афиша концертов на январь в Ярославле Источник: Юрий Скулыбердин / Сеть городских порталов











Январь — горячая пора для артистов. Когда новогодние корпоративы позади, у артистов начинаются туры по городам.

В этом обзоре мы собрали крупные концерты, которые пройдут в Ярославле в ближайшее время.

Для любителей эстрадной музыки

Концерт «Хора Турецкого» в Ярославле пройдет 4 января Источник: Максим Серков / NGS42.RU











4 января в Ярославль с сольным концертом приедет Михаил Турецкий со своим хором. Выступление (0+) пройдет в КЗЦ «Миллениум».

Мало кто знает, что в 90-е Турецкий руководил детским хором. После его назначили главой хорового коллектива композитора Юрия Шерлинга. Параллельно с этим Михаил Турецкий организовал в московской синагоге мужской хор, который в последующем трансформировался в популярный коллектив.

Одни из популярных песен «Хора Турецкого» — «Сегодня и навсегда» (12+), «Всё о ней» (12+), «Такая великая любовь» (12+), «Звездные дуэты» (12+).

По данным сервиса «Яндекс.Музыка», песни «Хора Турецкого» в месяц слушают более 120 тысяч поклонников.

«Хор Турецкого» даст концерт в Ярославле 4 января Источник: «Яндекс.Афиша»











Билеты на концерт хора в Ярославле стоят от 3 до 7 тысяч рублей. Самые дорогие места раскуплены. По данным на 24 декабря, осталось 83 билета в партере, 10 — в амфитеатре и 71 — на балконе.

Приедет звезда нулевых

Концерт группы «Рефлекс» в Ярославле Источник: irinanelson (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











8 января во «Дворце молодежи» выступит (12+) солистка группы «Рефлекс» — 52-летняя Ирина Нильсон.

Изначально в проекте «Рефлекс» была только Ирина. В 2000 году к ней присоединились танцоры Денис Давидовский и Ольга Кошелева. Позже к ним примкнул исполнитель DJ Silver.

Однако испытания годами этот состав не прошел: постепенно все участники покинули коллектив. В итоге, к 2016 году Ирина Нильсон осталась единственной участницей проекта. В сжатом составе она продолжает гастролировать и давать концерты.

Одни из самых популярных песен группы «Рефлекс» — «Сойти с ума» (12+), «НонСтоп»(12+), «Люблю» (12+), «Танцы» (12+), «Потому что не было тебя» (12+), «Первый раз» (12+).

Концерт группы «Рефлекс» пройдет во «Дворце молодежи» Источник: «Яндекс.Афиша»











Билеты на выступление группы «Рефлекс» стоят от 1,5 до 3,4 тысячи рублей. По данным на 24 декабря, большая часть зала пустует.

Конкурентка SHAMAN'а?

Концерт Надежды Кадышевой в Ярославле пройдет 24 января Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











До концерта (6+) Надежды Кадышевой в Ярославле еще месяц, а билеты уже раскупили. Осталось одно свободное место за 5,5 тысячи рублей. Выступит эстрадница 24 января в КЗЦ «Миллениум».

За последние месяцы 65-летняя Надежда Кадышева обрела популярность среди современной молодежи. Старые хиты эстрадной певицы вирусятся в роликах молодежи. Наибольший отклик среди слушателей получили песни «Течет ручей» (6+), «Широка река» (6+), «Плывет веночек» (6+), «Я не колдунья» (6+) и другие.

Ярославцы раскупили билеты на концерт Надежды Кадышевой Источник: «Яндекс.Афиша»











На фоне новой волны популярности в соцсетях песни Кадышевой бьют рекорды по прослушиваниям на онлайн-платформах. Ее показатели превышают многих современных певцов. Так, например, по данным сервиса «Яндекс. Музыка», у Надежды Кадышевой сейчас свыше 1,3 млн слушателей за последний месяц, а у ее ансамбля «Золотое кольцо» — 1,2 млн слушателей. Вместе получается больше двух с половиной миллионов. До лидеров, таких как Anna Asti с 8 млн слушателей — далеко, а вот SHAMAN'а, с его 2,1 млн слушателей, Кадышева уже обогнала.

Напомним, что Надежда Кадышева, должна была спеть для ярославцев 29 октября 2024-го. Но концерт перенесли на январь 2025-го.

Шура в Ярославле

Концерт Шуры в Ярославле Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











«Ты не верь слезам, все вернется… После долгих ночей». Тоже не смогли прочитать это предложение, не подпевая? Тогда, возможно, вы захотите посетить концерт (18+) Шуры в Ярославле. Певец выступит в «Руки Вверх! Бар» 25 января.

Поклонникам 49-летнего Александра Медведева (так на самом деле зовут певца) за выступление придется отдать от 2,2 до 6,3 тысячи рублей. Самые дешевые места по классике на танцполе. Также в зале есть ВИП-кресла за 4,3 тысячи рублей. И места в баре — самые близкие к сцене стоят 6,3 тысячи рублей.

Шура даст концерт в Ярославле 25 января Источник: «Яндекс.Афиша»











Музыка Шуры стала символом начала нулевых. Артист привлек аудиторию своими необычными сценическими образами. Беззубый певец выступал в пестрых неоновых лосинах и с лысой головой. Да еще и сильно шепелявил. Но, кажется, свои особенности он сделал своими фишками.

Популярные песни Шуры — «Твори добро» (12+), «Отшумели летние дожди» (12+), «Холодная луна» (12+), «Три пути» (12+), «Воздушные шары» (12+).