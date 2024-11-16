«Вижу отражение своей мечты». Феномен Надежды Кадышевой, которая стала новой поп-иконой зумеров и обошла SHAMAN'а

В июле Надежда Кадышева появилась на синей дорожке фестиваля VK Fest. Певицу сопровождал сын Григорий Костюк. Звездная семья исполнила на фестивале ту самую песню «Плывет веночек», взорвавшую интернет Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Забыв про «Джагу-джагу», девочки и мальчики в соцсетях теперь запевают песню про веночек. MSK1. RU вместе с экспертами разгадывает это явление.

Золушка нашей эстрады

— Конечно, Надежда Никитична очень рада, что стала популярна у молодежи, мы все очень рады! — говорит Владислав, отвечающий за сотрудничество и организацию концертов Надежды Кадышевой и группы «Золотое кольцо». — Залы на концертах полные, песни играют в соцсетях, на телевидении поют — это очень приятно. Но дать интервью по поводу всплеска популярности Надежда Никитична сейчас не сможет. Вот после концерта в Воронеже она запишет комментарий, где всё расскажет, и мы выложим его в соцсетях. Так что следите, будет интересно.

Кажется, Надежда Кадышева тоже вступила в игру и решила разговаривать с молодыми поклонниками на понятном им языке соцсетей. И ее можно понять — такой реюнион выпадает не каждой певице, особенно когда новых песен почти и нет. И вдруг на старые проверенные хиты пришли новые слушатели: в «ТикТоке» девочки и мальчики поют и танцуют под песню «Плывет веночек», Карина Кокс с тем же «Веночком» выбирает образ Кадышевой для шоу Первого канала «Точь-в-точь», а диджеи соревнуются в конкурсе на лучший ремикс композиции. Каждый зумер может пропеть: «Вижу отражение своей мечты» и дальше по тексту композиции, которая неожиданно связала поколения и по новой раскрутила карьеру 65-летней исполнительницы, которая с группой «Золотое кольцо» честно отработала на сцене 38 лет.

Карина Кокс в образе Надежды Кадышевой исполнила ее завирусившуюся в соцсетях композицию «Плывет веночек» на шоу Первого канала Источник: кадр из шоу «Точь-в-точь» / Первый канал











— Распространение музыки в социальных сетях — спонтанный процесс, подвести под него какую-то логическую базу очень сложно, но можно попытаться найти объяснение внезапной популярности песен Надежды Кадышевой, — говорит музыкальный критик Илья Легостаев. — Например, тем, что с определенной регулярностью у публики появляется интерес к исполнителям фольклорной музыки. Подавать фольклор можно по-разному. Например, в лубочном исполнении, как у Надежды Бабкиной. Это может быть попытка найти максимально аутентичное звучание, как у группы «Иван Купала». А может быть и современная подача, например, как у Пелагеи. Или как у набирающей популярность Татьяны Куртуковой с ее песней «Матушка». Композиция «Матушка», которую слушатели чаще называют «Белая березонька», тоже ворвалась в топы популярности из соцсетей, куда ее и еще несколько композиций выложила певица. В нынешнем году песня уже попала в топ-10 Shazam, «VK Музыка», «Яндекс Музыка» и Apple Music.

— Прежде путь к популярности шел через официальное радио, телевидение и печать. Сейчас же очень много точек входа, — говорит музыкальный критик Илья Легостаев. — Да, телевидение тоже остается важным каналом, но теперь у каждого инфлюенсера есть свое средство массовой информации в социальной сети. Вокруг него люди сбиваются по интересам в большие группы и формируют тренды. Есть тренды постоянные, такие как Slavic chic — дубленки, меховые шапки, образ «Снежной королевы». Он то возникает, то забывается, но существует в мировой моде и культуре. А есть микротренды, например, популярность довольно экзотической певицы и ее композиции «Плывет венок».

Народная артистка России Надежда Кадышева с мужем, Заслуженным артистом России Александром Костюком, основателем ансамбля «Золотое кольцо» Источник: фото с официального сайта певицы nadejdakadisheva.ru











Экстравагантность костюмов Надежды Кадышевой однозначно привлекает молодую аудиторию, хотя родители, на чьи годы пришлась популярность певицы, скорее, не принимали подобную стилизацию русского народного костюма, более уместную в кабаре. Но начинали свой творческий путь Надежда Кадышева и группа «Золотое кольцо» в конце 80-х как раз за пределами России, бывало, что и в кабаре, а пестрыми нарядами старалась привлечь не только русскоязычную публику США и Европы, но и местных жителей.

Надежду Кадышеву можно смело назвать «Золушкой», превратившейся в царицу Источник: kadyshevanadezda / Instagram (деятельность запрещена на территории России)











Вообще, Надежду Кадышеву можно смело назвать «Золушкой», превратившейся в царицу: девочка, родившаяся в селе, выросшая в интернате, потому что после смерти мамы отец привел в дом мачеху с ее детьми, работавшая ткачихой на фабрике, смогла не бросить пение, поступить в музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова, отучиться в Гнесинке и стать солисткой ансамбля, который создал для нее муж. Путь, достойный уважения представителями любого поколения.

«Механизм популярности в соцсетях — загадка»

— Надя — популярная певица, она создала себе образ, не похожий ни на кого, у нее, безусловно, есть своя аудитория, — говорит музыкальный критик Сергей Соседов. — Но ее внезапная популярность у молодежи, на мой взгляд, лежит не в области музыки, а в области социологии, в области психологии поведения масс в социальных сетях. Вот такие специалисты должны изучать подобные явления. Я, к сожалению, не понимаю, как функционирует механизм, который делает популярными те или иные песни, фразы, движения. Вспомните «Муси-пуси» Кати Лель, которую девочки и мальчики пели в «ТикТоке». Почему вдруг? И почему через месяц всё это забылось? Если вы спросите самих зумеров, они вам тоже ничего не смогут объяснить, потому что они сами — объект изучения, подопытные кролики, а не аналитики.

По мнению Сергея Соседова, зумерами руководит не интерес к музыке, а зависимость от соцсетей, потребность постоянно производить какой-то контент. И в это дело идет всё.

— Как-то Ольга Бузова показала мне ролики, в которых за основу была взята фраза из моего выступления на телевидении, — рассказывает Сергей Соседов. — Почему она стала такой популярной, до сих пор не понимаю, но суть была в том, что я эмоционально произносил слова: «Пух и перья полетят!» И ребята в соцсетях забавлялись тем, что снимали короткие видео под эту фразу, артикулируя так, чтобы казалось, что это они ее произносят. Совершенно распространенное в советское время выражение «Пух и перья полетят», даже в какой-то степени штамп, но для молодых оно оказалось новым и необычным. И Оля Бузова, которая мне эти ролики показала, тут же предложила снять видео под эти слова вместе. Я, конечно, согласился, но до сих пор механизм популярности в соцсетях для меня остается какой-то непонятной лотереей. Думаю, Надя Кадышева точно так же сейчас ломает голову, почему несколько ее песен неожиданно завирусились, как говорят молодые.

«Зумеры — ретрослушатели»

Возможно, популярность в соцсетях пока не поддается четкому анализу, но ее последствия очевидны — увеличение прослушиваний, больше проданных билетов на концерты — разброс стоимости билетов на выступление Кадышевой от 1,5 до 4,5 тысячи рублей. По данным сервиса music.yandex.ru, у певицы Надежды Кадышевой сейчас 1 327 262 слушателя в месяц, у ее группы «Золото кольцо» — 1 194 610 слушателей. Вместе получается больше двух с половиной миллионов. До лидеров, таких как Anna Asti почти с восемью миллионами слушателей, далеко, а вот SHAMAN с его 226 152 слушателями уже позади.

И пока популярность растет, нужно успеть ее монетизировать. По данным телеграм-канала Shot, Надежда Кадышева увеличила гонорар за выступление с 1,5 миллиона рублей до 7 миллионов. К сожалению, никто из известных промоутеров и организаторов концертов не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Не стал обсуждать гонорары и менеджмент самой Надежды Никитичны. Хотя логика в этом есть — скоро новогодние корпоративы и, например, большие IT-компании, где много молодых сотрудников, зависающих в соцсетях и по долгу службы тоже, вполне могут стать заказчиками такого нестандартного, но популярного в моменте артиста.

— Это может прозвучать парадоксально, но зумеры и слушатели до 30 лет во многом ретропублика, — считает музыкальный критик Илья Легостаев. — Они с интересом воспринимают советскую эстраду, хиты 90-х. Во многом из-за того, что современность не предлагает им интересную альтернативу. В конце прошлого века каждое десятилетие выдавало принципиально новые музыкальные направления, а сегодня российская популярная музыка довольно скучна. И Надежда Кадышева выглядит экзотикой на фоне довольно однообразного музыкального ландшафта, из ее песен можно делать веселый контент, чем зумеры и пользуются. А вот сколько продлится эта популярность — кто знает, «Веночек плывет» по очень быстрой реке меняющихся трендов.

Пять самых популярных песен Надежды Кадышевой

«Напилася я пьяна». «Я не колдунья». «Течет ручей». «Широка река». «Плывет веночек».