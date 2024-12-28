НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Ярославле
Погода-4°

пасмурно, без осадков

ощущается как -8

3 м/c,

ю-з.

 759мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 101,68
EUR 106,10
Откровения Деда Мороза
График работы ПВЗ
Подорожает проезд
Вредные новогодние блюда
Целый район без гуляний
Ростов стал Великим
Афиша на новогодние праздники
Погода в Новый год
Умер малыш
Развлечения К Новому году готовы? обзор Да всё уже, выдыхайте: 10 лучших рождественских фильмов всех времен и народов

Да всё уже, выдыхайте: 10 лучших рождественских фильмов всех времен и народов

Настало время создать себе праздничное настроение

284
4 комментария

Оплата у психолога не прошла, и мы в сотый раз смотрим, как Аманда и Айрис меняются домами

Источник:

Друзья, мы вас от всей души поздравляем. Вы честно дождались того самого момента, когда можно наконец-то выдохнуть, освободившись от предновогоднего завала, предаться долгожданному отдыху и начать создавать себе праздничное настроение. И помогут нам в этом не только елочный аромат, гирлянды и новогодние декорации, но и фильмы, с которыми вы уж точно настроитесь на нужную волну. И это не набивший оскомину Иван Васильевич, который каждую зиму меняет профессию.

«Светлое Рождество» (16+)

Источник:

Классика золотой эры Голливуда. Фильм снят в лучших традициях рождественского кино: любовь между главными героями, много песен, яркие костюмы, от которых не оторвать взгляд и счастливый финал. История рассказывает о жизни двух друзей, которые после Второй мировой войны дают концерты по всей Америке. Однажды они знакомятся с двумя привлекательными сестрами, создают с ними квартет и, чтобы поддержать своего бывшего командира и его дом отдыха, соглашаются вместе выступить на Рождество.

В фильме играет Бинга Кросби с тремя звездами на аллее славы в Голливуде. А еще здесь можно увидеть Розмари Клуни, тетю того самого Джорджа Клуни.

«Отпуск по обмену» (18+)

Источник:

Накануне Рождества две девушки — Айрис и Аманда — разочаровываются в любви и решают поменяться домами, чтобы скрасить праздники. На две недели Айрис уезжает в солнечную Калифорнию, а Аманда — в заснеженный городок в Англии. И такое спонтанное решение кардинально меняет их жизнь, сводит с новыми людьми и помогает найти настоящую любовь.

Фанаты фильма, для которых просмотреть «Отпуск по обмену» уже новогодняя традиция, подмечают колоритность персонажей, и в этом не только заслуга актеров. На самом деле весь сценарий писался сразу под Джека Блэка, Джуда Лоу, Камерон Диас и Кейт Уинслет.

«Чудо на 34-й улице» (12+)

Источник:

Будь у нас возможность давать награду за самого добродушного Санта-Клауса, к которому и в 20, и в 30, и в 40 лет хочется сесть на колени и попросить о самом заветном, мы бы назвали Ричарда Аттенборо в сказке «Чудо на 34-й улице».

Но в отличие от нас, маленькой девочке Сюзан только предстоит начать верить в доброго волшебника. Мама с детства учит ее, что чудес не бывает, и переубедить в обратном под силу лишь настоящему Санте, которого Сюзан встретила в торговом центре.

«Дневник Бриджет Джонс» (18+)

Источник:

Рождественский фильм, который уже практически 25 лет работает как антистресс для девушек по всему миру.

Бриджит Джонс — 32-летняя англичанка, она мечтает встречаться с хорошим парнем, избавиться от лишнего веса и вредных привычек. После одного Рождества с родителями женщина решает завести дневник и наконец изменить свою жизнь к лучшему. Но сделать это совсем не просто, когда ты влюблена в своего босса и твое второе имя — неуклюжесть.

«Гринч — похититель Рождества» (12+)

Источник:

Если новогоднего настроения ни в одном глазу, то вас в этом отлично поймет Гринч в исполнении Джима Керри. Он живет на одинокой горе вместе со своим псом Максом и каждый год портит любимый праздник жителей Ктограда — Рождество.

Но однажды всё меняется — хулиган и забияка встречает Синди Лу. Маленькая ктошка верит, что секрет счастливого Рождества не в ста метрах гирлянды и богатых украшениях, как привыкли думать жители города. А еще она уверена: зеленый Гринч не такой злой, как все думают. Сможет ли она отыскать сердце в груди Гринча?

«Реальная любовь» (18+)

Источник:

Хью Грант, Колин Фёрт, Кира Найтли, Аллан Рикман, Эндрю Линкольн — создатели фильма собрали столько звезд, что хватило бы еще на две или три картины. «Реальная любовь» рассказывает сразу девять историй, объединенных темой любви. Премьер-министр не знает, как рассказать о своих чувствах, писатель пытается найти общий язык с португальской домоправительницей, которая совсем не говорит по-английски. А вдовец Дэниэл учится общаться со своим пасынком и помогает ему признаться в чувствах школьной любви.

Прелесть фильма в том, что каждый найдет ту историю и тех героев, которые откликаются именно ему. А отдельный повод пересмотреть «Реальную любовь» даже в сотый раз — сцена с плакатами, где герой Эндрю Линкольна признается в любви, не произнеся ни единого слова.

«Один дома» (0+)

Источник:

Сюжет фильма знаком даже тем, кто его никогда не смотрел. Хотя неужели такие есть? Ведь картину долгое время крутили каждое 1 января по «Первому каналу». Но если каким-то магическим образом история обошла вас стороной — рассказываем.

По сюжету мальчик Кевин оказывается один дома в Рождество, когда его родители в спешке улетают в Европу и даже не замечают пропажу одного из детей. Пока он за старшего, Кевин не планирует скучать, и даже парочка воров, которые пытаются пробраться в дом и поживиться семейным добром, ему не страшны.

«Семьянин» (12+)

Источник:

Кто из нас не задумывался о том, чтобы было, если бы я поступил по-другому? Главный герой Джек живет свою лучшую жизнь. Во всяком случае, он так думает.

У него большая квартира, престижная работа и дорогая квартира. Да только он совсем забыл, что смысл жизни не в деньгах, а в семье. И ему предстоит понять, что для него действительно важно, только после того, как он однажды проснется семьянином из пригорода, который женат на девушке, которую когда-то бросил ради работы.

«Интуиция» (12+)

Источник:

Романтический фильм с Кейт Бекинсейл пробуждает веру в чудеса и в то, что твоя истинная любовь обязательно тебя найдет.

Главные герои Джонатан и Сара случайно сталкиваются перед Новым годом в магазине и решают провести одно спонтанное свидание. Несмотря на то, что вечер проходит волшебно и, казалось бы, берите друг друга в объятия и будьте счастливы, герои решают положиться на случай. Один пишет номер телефона в книге, второй на купюре — и если судьба, они обязательно созвонятся и встретятся вновь.

«Эта замечательная жизнь» (12+)

Источник:

Самый старый фильм в нашей подборке. «Эта замечательная жизнь» вышла в 1947 году. На ее счету 6 номинаций на «Оскар», а в 1990 году картина была включена в Национальный реестр фильмов Библиотеки Конгресса как объект высокого значения.

История рассказывает о Джордже Бейли. Всю жизнь он жертвует собой ради других и, кажется, уже давно не живет, а существует каждый день в пустую. Но в момент максимального отчаяния с небес к Джорджу спускается ангел, который показывает, каким был бы мир, если бы Джорджа никогда не было на свете.

ПО ТЕМЕ
Фильмы Новый год Рождество Один дома Дневник Бриджит Джонс Интуиция Отдых Кино Развлечения Каникулы
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
для безвольных холопов лучшее и самое желанное это Лебединое Озеро, все будут стоя аплодировать
Гость
35 минут
И ни одного российского. Нормально, Григорий.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
За прогрев машины во дворе появился штраф. И это правильно, считает наш автожурналист
Артем Краснов
Мнение
«Месяц жизни в Гоа обходится примерно в 60 тысяч рублей»: россиянка рассказала, как уехала на зимовку к морю
Юлия
Мнение
«После боя курантов — поножовщина, затем — отравления салатами»: фельдшер скорой — о работе в праздники, зарплате и пациентах
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Нужно ли «обезжиривать» новогоднее меню? Развеиваем мифы об оливье и селедке под шубой
Алиса Князева
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Мнение
«Государство тратит на нефтяников триллионы». Эксперт жестко ответил ФАС из-за спора о цене бензина
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление