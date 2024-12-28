Да всё уже, выдыхайте: 10 лучших рождественских фильмов всех времен и народов

Оплата у психолога не прошла, и мы в сотый раз смотрим, как Аманда и Айрис меняются домами Источник: кадр из фильма «Отпуск по обмену» (18+), реж.Нэнси Майерс, студия Universal Pictures, 2006 год











Друзья, мы вас от всей души поздравляем. Вы честно дождались того самого момента, когда можно наконец-то выдохнуть, освободившись от предновогоднего завала, предаться долгожданному отдыху и начать создавать себе праздничное настроение. И помогут нам в этом не только елочный аромат, гирлянды и новогодние декорации, но и фильмы, с которыми вы уж точно настроитесь на нужную волну. И это не набивший оскомину Иван Васильевич, который каждую зиму меняет профессию.

«Светлое Рождество» (16+)

Источник: кадр из фильма «Светлое рождество» (16+), реж. Норман Красна, Норман Панама, Мелвин Фрэнк, Paramount Pictures, 1954











Классика золотой эры Голливуда. Фильм снят в лучших традициях рождественского кино: любовь между главными героями, много песен, яркие костюмы, от которых не оторвать взгляд и счастливый финал. История рассказывает о жизни двух друзей, которые после Второй мировой войны дают концерты по всей Америке. Однажды они знакомятся с двумя привлекательными сестрами, создают с ними квартет и, чтобы поддержать своего бывшего командира и его дом отдыха, соглашаются вместе выступить на Рождество.

В фильме играет Бинга Кросби с тремя звездами на аллее славы в Голливуде. А еще здесь можно увидеть Розмари Клуни, тетю того самого Джорджа Клуни.

«Отпуск по обмену» (18+)

Источник: кадр из фильма «Отпуск по обмену» (18+), реж. Нэнси Майерс, Universal Pictures, 2006











Накануне Рождества две девушки — Айрис и Аманда — разочаровываются в любви и решают поменяться домами, чтобы скрасить праздники. На две недели Айрис уезжает в солнечную Калифорнию, а Аманда — в заснеженный городок в Англии. И такое спонтанное решение кардинально меняет их жизнь, сводит с новыми людьми и помогает найти настоящую любовь.

Фанаты фильма, для которых просмотреть «Отпуск по обмену» уже новогодняя традиция, подмечают колоритность персонажей, и в этом не только заслуга актеров. На самом деле весь сценарий писался сразу под Джека Блэка, Джуда Лоу, Камерон Диас и Кейт Уинслет.

«Чудо на 34-й улице» (12+)

Источник: кадр из фильма «Чудо на 34-й улице» (12+), реж. Лес Мэйфилд, 20th Century Fox, 1994











Будь у нас возможность давать награду за самого добродушного Санта-Клауса, к которому и в 20, и в 30, и в 40 лет хочется сесть на колени и попросить о самом заветном, мы бы назвали Ричарда Аттенборо в сказке «Чудо на 34-й улице».

Но в отличие от нас, маленькой девочке Сюзан только предстоит начать верить в доброго волшебника. Мама с детства учит ее, что чудес не бывает, и переубедить в обратном под силу лишь настоящему Санте, которого Сюзан встретила в торговом центре.

«Дневник Бриджет Джонс» (18+)

Источник: кадр из фильма «Дневник Бриджет Джонс» (18+), реж. Шэрон Магуайр, Universal Pictures 2001











Рождественский фильм, который уже практически 25 лет работает как антистресс для девушек по всему миру.

Бриджит Джонс — 32-летняя англичанка, она мечтает встречаться с хорошим парнем, избавиться от лишнего веса и вредных привычек. После одного Рождества с родителями женщина решает завести дневник и наконец изменить свою жизнь к лучшему. Но сделать это совсем не просто, когда ты влюблена в своего босса и твое второе имя — неуклюжесть.

«Гринч — похититель Рождества» (12+)

Источник: кадр из фильма «Гринч — похититель Рождества» (12+), реж. Рон Ховард, Universal Pictures, 2000











Если новогоднего настроения ни в одном глазу, то вас в этом отлично поймет Гринч в исполнении Джима Керри. Он живет на одинокой горе вместе со своим псом Максом и каждый год портит любимый праздник жителей Ктограда — Рождество.

Но однажды всё меняется — хулиган и забияка встречает Синди Лу. Маленькая ктошка верит, что секрет счастливого Рождества не в ста метрах гирлянды и богатых украшениях, как привыкли думать жители города. А еще она уверена: зеленый Гринч не такой злой, как все думают. Сможет ли она отыскать сердце в груди Гринча?

«Реальная любовь» (18+)

Источник: кадр из фильма «Реальная любовь» (18+), реж. Ричард Кёртис, Universal Pictures, 2003











Хью Грант, Колин Фёрт, Кира Найтли, Аллан Рикман, Эндрю Линкольн — создатели фильма собрали столько звезд, что хватило бы еще на две или три картины. «Реальная любовь» рассказывает сразу девять историй, объединенных темой любви. Премьер-министр не знает, как рассказать о своих чувствах, писатель пытается найти общий язык с португальской домоправительницей, которая совсем не говорит по-английски. А вдовец Дэниэл учится общаться со своим пасынком и помогает ему признаться в чувствах школьной любви.

Прелесть фильма в том, что каждый найдет ту историю и тех героев, которые откликаются именно ему. А отдельный повод пересмотреть «Реальную любовь» даже в сотый раз — сцена с плакатами, где герой Эндрю Линкольна признается в любви, не произнеся ни единого слова.

«Один дома» (0+)

Источник: кадр из фильма «Один дома» (0+), реж. Крис Коламбус, Hughes Entertainment, 1990











Сюжет фильма знаком даже тем, кто его никогда не смотрел. Хотя неужели такие есть? Ведь картину долгое время крутили каждое 1 января по «Первому каналу». Но если каким-то магическим образом история обошла вас стороной — рассказываем.

По сюжету мальчик Кевин оказывается один дома в Рождество, когда его родители в спешке улетают в Европу и даже не замечают пропажу одного из детей. Пока он за старшего, Кевин не планирует скучать, и даже парочка воров, которые пытаются пробраться в дом и поживиться семейным добром, ему не страшны.

«Семьянин» (12+)

Источник: кадр из фильма «Семьянин» (12+), реж. Бретт Рэтнер, Universal Pictures, 2000











Кто из нас не задумывался о том, чтобы было, если бы я поступил по-другому? Главный герой Джек живет свою лучшую жизнь. Во всяком случае, он так думает.

У него большая квартира, престижная работа и дорогая квартира. Да только он совсем забыл, что смысл жизни не в деньгах, а в семье. И ему предстоит понять, что для него действительно важно, только после того, как он однажды проснется семьянином из пригорода, который женат на девушке, которую когда-то бросил ради работы.

«Интуиция» (12+)

Источник: кадр из фильма «Интуиция» (12+), реж. Питер Челсом, Tapestry Films, 2001











Романтический фильм с Кейт Бекинсейл пробуждает веру в чудеса и в то, что твоя истинная любовь обязательно тебя найдет.

Главные герои Джонатан и Сара случайно сталкиваются перед Новым годом в магазине и решают провести одно спонтанное свидание. Несмотря на то, что вечер проходит волшебно и, казалось бы, берите друг друга в объятия и будьте счастливы, герои решают положиться на случай. Один пишет номер телефона в книге, второй на купюре — и если судьба, они обязательно созвонятся и встретятся вновь.

«Эта замечательная жизнь» (12+)

Источник: кадр из фильма «Эта замечательная жизнь» (12+), реж. Фрэнк Капра, RKO Radio Pictures Studios, 1947











Самый старый фильм в нашей подборке. «Эта замечательная жизнь» вышла в 1947 году. На ее счету 6 номинаций на «Оскар», а в 1990 году картина была включена в Национальный реестр фильмов Библиотеки Конгресса как объект высокого значения.