Связался с какой-то ведьмой? Олегу Шепсу приписывают роман с роковой брюнеткой

Неужели главный краш-экстрасенс страны нашел свою любовь? Источник: Олег Шепс / Т.me











Мир шоу-бизнеса — это постоянный водоворот слухов и интриг. Порой личная жизнь звезд становится не менее захватывающим сюжетом, чем проекты, в которых они участвуют. На этот раз в центре внимания оказался известный экстрасенс и медиум Олег Шепс, которого в Сети окрестили одним из самых завидных холостяков страны. Сейчас поклонники вовсю обсуждают слухи о его возможном романе с популярным видеоблогером и красоткой Дианой Астер.

24-летняя девушка популярна в социальных сетях, в TikTok у нее более 10 миллионов подписчиков. Диана видеоблогер, певица, модель и актриса. С марта 2020 года состояла в тиктокерском объединении Dream Team House и в этом же году представила публике свой дебютный сингл «Барби», но в 2022 году она покинула коллектив. Кстати, в 2020 году издание Forbes внесло Астер в список топ-10 самых высокооплачиваемых тиктокеров.

Итак, всё началось с того, что девушка опубликовала в своем телеграм-канале интригующий пост: «Олег Шепс, ответь мне. Я готова выходить замуж».

Вот так сегодня делают предложения руки и сердца Источник: Дом Ди Астер / Т.me











Ответ Олега не заставил себя долго ждать. В чате своего телеграм-канала экстрасенс ответил девушке: «Погнали».

После этого Олег Шепс записал видеосообщение, где рассказывал про планы на день, а на фоне играла песня Дианы Астер. Далее блогер выложила видео, где отвечала на вопросы подписчиков вместе с мамой. Вопрос звучал так: «Как зовут мальчика, который мне сейчас нравится?» На что ее мама ответила: «Олег!» Девушка засмущалась, но ответ подтвердила.

Ну а последняя фотография в блоге Астер заставила поклонников начать обсуждать их возможный роман с Олегом. Она выложила снимок с той самой синей рукой из «Битвы экстрасенсов» (16+).

Предполагается, что статуэтка принадлежит Олегу Шепсу Источник: Дом Ди Астер / Т.me











Пока это всё на фоне слухов, официально «парочка» никак отношения не комментировала. Многие склоняются к варианту, что это пиар-ход и молодые люди не больше, чем просто друзья. Зато у нас появился подходящий повод посмотреть фотографии предполагаемой избранницы Олега Шепса.

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