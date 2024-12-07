Год, который решит всё: астролог Светлана Драган рассказала, чем нас удивит 2025-й

Астролог отмечает, что 2025 год будет прямо-таки переломным во многих вопросах, но эффект мы ощутим не сразу Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











За 2024 годом едва ли не сразу закрепилось звание года кармы: за что боролся, на то и напоролся. На 2025 год астрологи ярлык пока не навесили, но это не мешает им делать прогнозы насчет нашего ближайшего будущего. Так, один из самых известных геополитических астрологов России Светлана Драган говорит, что это будет год перемен. Давайте попробуем выяснить, что это значит и какие сюрпризы нам подготовил год Змеи.

Что будет с рублем в 2025 году

По словам Светланы Драган, в течение ближайшего полугодия финансовой легкости нам ждать не придется. Ни тем, кто пользуется рублем, ни тем, кто охотится за длинным долларом.

— Да, мы готовы дедолларизироваться. Но это не происходит мгновенно и сразу, — утверждает астролог. — Сейчас происходит апгрейд, и он похож на гибель прежних цивилизаций, которая была 700 лет назад. Сейчас вся эта система должна перезагрузиться, доллар ищет возможность перезагрузить свою доминирующую позицию.

Серьезные колебания доллара Светлана видит не раньше апреля 2025 года. А в мае, по ее убеждению, мы увидим кое-что повнушительнее.

— В конце мая мы начнем совершенно свежую финансовую позицию, которая продиктует, что доллар больше не может быть прежним, что мы больше не находимся в тисках доллара. И не только мы, — уверяет астролог. — То есть доллар, скорее всего, будет уходить и терять свои позиции в конце мая 2025 года, а с июня Россия, наверное, заявит о новой экономической программе.

Что будет с ключевой ставкой в 2025 году

Четкого ответа на вопрос о ключевой ставке в следующем году Драган не дает, но уверенно заявляет: всё, что сейчас происходит, это очень намекает на стрессовую ситуацию в финансовой системе.

— Я не хочу произносить сейчас громких слов, потому что я знаю, что слова могут иметь большую силу. Одно могу сказать: мы подходим к такому этапу, где технологизация будет очень мощной. И то, что у нас будут такие стрессовые финансовые моменты, это так, — говорит астролог.

Более пристальное внимание Светлана советует обратить не на ключевую ставку, а на ресурс человека, и речь идет не о накоплениях, а о возможности реализовывать свой потенциал.

— Когда мы думаем о чем-то, мы взаимодействуем с высшими силами. И если мы позволяем себе какие-то мысли не те, они начинают создавать энергетический диссонанс. Начинается разрушение, — отмечает астролог. — Оно может приходить в финансовую сторону жизни, в физическую и так далее. Если раньше мы все шли по директивной перспективе, то теперь всё по-другому. Теперь, если хватает мощи и сил формировать в себе внутренний ресурс, понимая, что мы выберемся, эта мысль создает свой мир. Он сам по себе будет очень привлекательным, и мы потом начнем сами организовываться по сообществам.

В общем, на ключевую ставку, судя по словам астролога, рассчитывать не приходится — только на себя, свою состоятельность, свои вложения, таланты, образование и всё такое.

Будет ли пандемия в 2025 году

Такого ужаса, как пандемия коронавируса, Светлана пока в будущем не видит, но говорит, что болезни, с которыми нам придется столкнуться в ближайшее время, будут протекать «горячо и быстро».

— Но они будут касаться тех, кто не в состоянии принять новый план жизни, — как бы успокаивает астролог. — Мы сейчас видим очень много стрессовых состояний у тех, кто был всегда устойчив, сбалансирован.

Особенно тревожным в отношении болезней Светлана видит сентябрь 2025 года.

— Потому что они (болезни. — Прим. ред.) будут абсолютно новыми, прежние способы лечения окажутся неактуальны. Тело другое. Другая реакция на препараты. Придется очень многое менять, — говорит астролог.

Что будет с катаклизмами в 2025 году

Вместе с болезнями, по словам Светланы, в сентябре нам придется потревожиться и из-за катаклизмов.

— Мы уже видим стрессовые ситуации в отношении катаклизмов, и они будут еще серьезнее. Но не только в природном плане, — утверждает астролог. — Человек будет испытывать очень мощный прессинг в области головного мозга, в области мышления. Часть, связанная с головой, она как бы находится в перестройке. Здесь и биологические истории, и психологические, и моральные, и философские. Очень важный момент — сохранять тепло, доброту, справедливость. Это будет непростая история.

Этот процесс, говорит Драган, проверит всех людей на человечность. Но он будет не таким серьезным испытанием, что ждет нас в начале 2026 года.

— Там уже необратимость. Там уже все эти природные факторы, смещение земных плит будет радикальным. И нужно понимать, что большинство из тех земель, которые будут затоплены, уже не вернутся к прежней жизни. И не один раз это будет происходить, — говорит астролог.

Вернется ли Россия на Олимпиаду

Светлана говорит, что сейчас всё ведет к тому, что рано или поздно мы увидим российских спортсменов на больших спортивных мероприятиях. Будет это Олимпиада или еще какие соревнования — вопрос открытый.

— Сейчас мы всё чаще видим на обычном человеческом уровне все-таки попытки рассматривать спорт иначе, перестать его делать инструментом политической конкуренции, — уверяет астролог. — Потом всё будет переходить на иной уровень. Это всё обретет совершенно иную силу. Я думаю, что всё, что связано со спортом, уже с весны начнет менять свою конфигурацию. Но какие-то точки над i, скорее всего, могут быть расставлены в 2026 году. И, скорее всего, когда уже окончательный такой будет урок трансформации после февраля 2026 года, можно будет говорить о каких-то решениях. Сейчас, в первое полугодие 2025 года, это только вводная, о которой стоит задуматься.

Когда ждать перемен в 2025 году

В 2025 году, по словам Светланы Драган, будет положено начало многим переменам. Первые признаки мы ощутим на себе уже в марте.

— Март заставит многих озаботиться тем, что мы делаем, как мы живем, что это за миропонимание, что мы вообще делаем здесь, для чего. И это своего рода тестирование людей на качественность, на внутренние возможности отвечать за самого себя как минимум или за кого-то, — говорит астролог. — Теперь главным действующим лицом будет природа. Ось Земли смещается, и все контуры материков, государств будут меняться. Но первый заход, к марту, он как будто пробный. Он, конечно, жесткий. Но жесткий только для тех, кто не в состоянии интегрироваться в эту новую жизнь. А инструмент интеграции существует. То есть возможность совпасть с новыми биологическими, физиологическими, физическими качествами Земли есть. Она заложена в человеке.