Катите отсюда: куда, кроме популярного Шерегеша, ехать горнолыжнику — изучаем курорты России и ближайших соседей

Журналисты NGS.RU любят кататься в Шерегеше, но в стране и вокруг нее много других гор Источник: Анна Скок / NGS.RU











Вот уже и зима вступает в свои права, и многие думают, где бы покататься на горных лыжах или сноуборде. Стремятся и в Сибирь, и на Алтай, и на Урал. Цены, конечно, везде растут как на дрожжах. Но при этом горнолыжных комплексов, куда можно относительно быстро и удобно добраться, еще достаточно. NGS.RU собрал те, которые чаще всего хвалят туристы.

Алтай

«Манжерок»

Курорт «Манжерок» в последнее время часто оказывается в центре внимания. Инфраструктурно новый курорт пока не догнал Шерегеш, хотя и активно старается. Первым делом на официальном сайте открывается всплывающее окно с извинениями за шумные работы на стройке, и только потом можно узнать, что общая протяженность трасс — 50 километров. А вот по ценам «Манжерок» Шерегеш уже догнал, а в некоторых вопросах и перегнал.

На самом курорте придется раскошелиться. Трехзвездочный отель у самого подъемника будет стоить от 34 тысяч рублей за двое суток. За номер в недавно открытой гостинице 5*, разумеется, придется выложить еще больше. Если селиться в 10 минутах на автомобиле от нижних опор подъемников, цена сразу становится куда более приятной: в поселке есть множество вариантов размещения в районе 6,5–7 тысяч на двоих за двое суток.

Стоимость подъемников, похоже, определят только после полноценного старта сезона: пока «Манжерок» работает в тестовом режиме, что в переводе с горнолыжного на русский означает «пока снега маловато». Суточный ски-пасс, по данным официального сайта курорта, обойдется взрослому экстремалу в 2100 рублей, ребенку — в 1500.

«Телецкий»

Горнолыжный курорт «Телецкий», расположенный вблизи села Артыбаш и Телецкого озера, не слишком раскручен, но потенциал у него есть: с вершины горы Кокуи спускается восемь трасс, еще две строят. В отличие от большинства горнолыжек, где не слишком опытным катальщикам наверх лучше не подниматься, на Телецком достаточно пологая пятикилометровая трасса «Променад», которая сочетает перепад высот 755 м с комфортным уклоном.

Карта комплекса выглядит особенно соблазнительно для компаний, в которых есть лыжники и сноубордисты разного уровня. Но вот попасть на курорт — задачка со звездочкой Источник: Teletski.ru











Отсутствие популярности объясняется, вероятно, отрицательной транспортной доступностью: например, прямых рейсов с автостанций Новосибирска зимой почти нет.

Проживание обойдется несколько дешевле, чем в «Манжероке». По данным портала «Суточно.ру», за выходные придется выложить от 20 тысяч в шале, куда помимо двоих взрослых можно поселить и ребенка. Найти номер на двоих на выходные в селе (10 минут на машине от центра Артыбаша до нижней станции подъемника) можно от 7 тысяч рублей.

Разовый подъем на Кокую обойдется в 400 рублей, ски-пасс на два дня — 4 тысячи рублей. Ски-пасс можно взять и на день, и на большее количество дней.

Кузбасс

В Кемеровской области можно найти огромное количество горнолыжных комплексов, которые порадуют ценами.

«Танай»

Небольшой комплекс на горе Слизун, пожалуй, известен не меньше, чем гора Зеленая в Шерегеше. Корень популярности «Таная», видимо, в его доступности: ехать всего 2,5 часа, при желании туда можно и скататься на один день, и задержаться подольше.

Трасс на «Танае» немного, подъемников — три (два бугельных и открытый кресельный), а снег достаточно быстро выдувается, делая трассы ледяными, так что само катание на «Танае» — процесс на любителя. Разовый подъем стоит 120 и 150 рублей (за бугель и кресло соответственно), дневной абонемент — 1,8 тысячи рублей в день.

Сезон на «Танае» начинается не в конце ноября, а уже зимой Источник: tanay42ru / Vk.com











Прямых рейсовых автобусов до комплекса нет, но можно заранее купить билет на туристический рейс — они ходят как раз по выходным. Цена билета туда и обратно — в районе 1000 рублей на человека.

Горнолыжный комплекс построен у одноименного санатория. По данным его официального сайта, проживание двум взрослым в выходные обойдется от 14 тысяч рублей за самый скромный номер и до 70 тысяч за коттедж на компанию из 10 человек. В деревне жилье традиционно более дешевое.

Междуреченск

В 2021 году мы писали о расположенных неподалеку от Междуреченска небольших горнолыжках «Югус» и «Мрас-Су». Вместе они тянут на небольшой, но приятный и, что главное, дешевый курорт.

Несмотря на то, что в сервисах 2GIS и «Яндекс» «Мрас-су» числится неработающим, его сообщество во «ВКонтакте» вполне активно, и комплекс явно готовится к новому сезону, который должен начаться в декабре. Актуальные цены как на подъемники, так и на номера придется узнавать по телефону, но, если планировать покататься на обоих горнолыжках, проще селиться в самом Междуреченске. По данным портала «Суточно.ру», двое взрослых на выходные могут снять там квартиру меньше чем за 2 тысячи рублей.

На «Югусе», по крайней мере, известны цены на подъемы: по информации официального сайта инструкторской службы комплекса, подняться на бугеле стоит 70 рублей, на кресле — 100 рублей. Абонементов не предусмотрено.

Неочевидные варианты

Екатеринбург

По расположению из всех екатеринбургских горнолыжек «Уктус» самый доступный Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











До большой части горнолыжных комплексов из города добираться будет сложно и долго, но комплекс «Уктус», например, находится в самом Екатеринбурге: пять трасс, разовые подъемы от 100 до 150 рублей. Абонементы, по данным официального сайта, похоже, предусмотрены только для пенсионеров и тех, кто катается на учебном склоне или в сноупарке — на специальной трюковой трассе.

Жилье для двоих на два дня стартует от 4 тысяч рублей.

Красноярск

«Бобровый лог» был бы хорош всем: трассы разнообразные, инфраструктура — развитая. Но мешают цены на ски-пассы Источник: bobrovylog / Vk.com











Еще одна горнолыжка, находящаяся фактически в черте города. Фан-парк «Бобровый лог» выглядит уже полноценным курортом, способным привлечь даже опытного лыжника или сноубордиста: 15 трасс (6 из них — черные, наивысшего уровня сложности, еще 5 — красные, чуть попроще, остальные подойдут новичкам) общей протяженностью почти 11 км, перепад высот — до 350 м.

Правда, цены на ски-пассы в «Бобровом логе» впечатляют. Четырехчасовой абонемент в новогодние каникулы взрослому экстремалу обойдется в 2200 рублей, детский будет стоить 1050 рублей.

Арендовать жилье в Красноярске можно дешево: по данным «Суточно.ру», двое гостей могут потратить на апартаменты за выходные всего 3 тысячи рублей.

Кировск

Горнолыжные курорты в Мурманской области в среде экстремалов обычно хвалят за приемлемые (по сравнению с более раскрученными комплексами) цены и отсутствие яркой и подчас навязчивой карнавальности.

Хибины, без шуток, прекрасны. Но далеко не так дешевы, как о них говорят Источник: Bigwood.ru











Вблизи Кировска располагаются два курорта: «Кукисвумчорр» и «Большой Вудъявр». На официальном сайте первого цены указаны еще за прошлый сезон (хотя новый совершенно точно уже стартовал): дневной абонемент, позволяющий кататься на четырех трассах разного уровня, обойдется в 2 тысячи рублей на человека. Покататься на «Большом Вудъявре» стоит чуть дороже: ски-пасс на два дня — 4,2 тысячи, зато и выбор там больше. Общая протяженность трасс составляет порядка 20 км.

Выбор жилья вблизи курортов в Хибинах небольшой. Если селиться у подъемников, номер для двоих на выходные обойдется почти в 14 тысяч рублей. Если прибавить стоимость неблизкой дороги и необходимость как-то еще занимать себя в Мурманской области, становится понятно, что экономным такой отдых точно не назовешь.

Еще одна важная часть экстремального зимнего отдыха в Хибинах — лавиноопасность. Зоны, где может завалить, отмечены на карте на официальном сайте курорта.

Приэльбрусье

Это совсем недешевый вариант, который вдобавок не подойдет тем, кто только встал на доску или лыжи, но те, кто не первый день занимается такого рода экстримом, за сложность катания этот курорт и любят.

Самый удобный вариант (особенно если речь идет о компании, в которую входят и бесстрашные профи, и осторожные середнячки) — расположенные неподалеку друг от друга курорты «Чегет» и «Азау». Первый славится фрирайдом (катанием вне трасс) и максимально сложными склонами, второй — разноуровневыми подготовленными трассами.

По сравнению с соседними регионами Горная Шория (горно-таежный регион, расположенный в южной части Кемеровской области на стыке Алтая, Саян и Кузнецкого Алатау) выглядит даже не самой дорогой Источник: Максим Воробьев / E1.RU











На самые высокие точки здесь забрасывают только снегоходами и ратраками, ски-пассы достаточно дорогие: актуальных цен на официальном сайте курортов пока нет, но прошлой зимой трехдневный абонемент стоил 6 тысяч 840 рублей для взрослого и 4,1 тысячи рублей — для ребенка. В новогодние каникулы катание выходило еще дороже.

Гостиничный номер у подъемника на двоих на выходные будет стоить от 8 тысяч рублей.

Сочи

В Краснодарском крае три достаточно близко расположенных курорта — «Роза Хутор», «Красная поляна», «Газпром Лаура» и «Газпром Альпика», которые различаются количеством и сложностью трасс и стоимостью ски-пасса.

Выбор из 70 трасс в одном только комплексе «Роза Хутор» поражает воображение, но двухдневное катание обойдется по 13 тысяч на каждого взрослого и в 6,5 тысячи для ребенка только на подъемники. Есть и годовые абонементы, но цену на них вы точно узнать не захотите (мы на всякий случай узнали: 76,5 тысячи рублей на взрослого, и это со скидкой).

Горные лыжи и сноуборд всегда были недешевым спортом. В этом сезоне особенно Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Стоимость жилья для любителей кататься в «Красной поляне» или на «Розе Хутор» зависит, как и на других курортах, от того, насколько далеко отель располагается от подъемников. По данным «Суточно.ру», цена стартует с 5800 рублей за выходные на двоих. Правда, при попытке начать бронирование выяснилось, что номер на выбранные дни уже занят — похоже, планировать относительно бюджетную поездку стоит сильно заранее.

Верхний потолок цен находится явно выше горных вершин: посмотрев на номера за 150 тысяч рублей за ночь, наш журналист пожалел, что не пошел в IT, впал в депрессию и перешел к исследованию более дешевых курортов.

Ближнее зарубежье

Любителей горнолыжного спорта явно не удивит, что кататься на лыжах или сноуборде за границей дешевле или как минимум не дороже, чем в Сочи, иногда даже с учетом дороги. Мы выбрали три варианта в соседних странах, куда можно уехать относительно быстро, недорого и без визы.

Казахстан

Самый близкий вариант — расположенный в 15 минутах на автомобиле от Алматы курорт «Шымбулак» (или «Чимбулак»). Общая протяженность трасс — 20 км, перепад высот — более 900 м, что в 1,5 раза больше, чем в Шерегеше. Несмотря на близость к городу, «Шымбулак» выглядит настоящим горнолыжным курортом, напоминающим итальянские Альпы.

«Шымбулак» горнолыжникам известен давно: там тренировались еще советские олимпийцы Источник: Shymbulak.com











Дневной абонемент на подъемы, по данным сайта курорта, обойдется взрослому лыжнику в 9,5 тысячи тенге (менее 2 тысяч рублей), ребенку — 4,5 тысячи тенге (менее 1 тысячи рублей).

Две ночи в одном из гостиничных комплексов у нижних станций канатных дорог стоят от 35 тысяч тенге до 150 тысяч тенге (шале с тремя спальнями, куда можно заехать большой семьей или компанией). В пересчете на рубли — от 4,7 до 30 тысяч. Снять квартиру в городе можно от 5 тысяч рублей за выходные.

Кыргызстан

Еще одна имеющая достаточно богатую олимпийскую историю горнолыжная база — «Каракол» в Кыргызстане. База расположена в 7 км от одноименного города над озером Иссык-Куль, на склонах Тянь-Шаня, и привлечет тех, кто любит, когда довольно тепло: сайт «Каракола» обещает, что зимой здесь не бывает морозов ниже -5, а дни в основном солнечные, так что можно и кататься, и загорать одновременно.

Общая протяженность трасс составляет больше 20 км, хвалят «Каракол» и любители фрирайда. Отзывы о базе в основном восхищенные, но последнее капитальное обновление ее инфраструктура пережила еще в 2004 году, и уже в минувшем сезоне туристы жаловались на сломавшийся подъемник.

Подъемники в Караколе кресельные, но открытые Источник: Karakol-ski.kg

Сезон в «Караколе» стартует не раньше декабря, и как сильно поднять цены, владельцы базы, видимо, еще не придумали. В прошлом году лыжники и сноубордисты платили за абонементы на подъемники 1800 сом — порядка 1440 рублей за один день. Двухместный номер на два дня на базе можно снять за 7 тысяч сум или 8,4 тысячи рублей.

Узбекистан

В отличие от открытых еще в советское время «Шымбулака» и «Каракола», узбекистанский курорт Amirsoy Resourt в 8 км от Ташкента построили всего 5 лет назад, причем, если верить официальному сайту, при разбивке трасс учитывали все экологические вопросы. Всего трасс 11, общая протяженность — около 15 км. В верхнюю точку экстремалов поднимают кресельные и гондольные подъемники на 4 и 8 посадочных мест соответственно.

Кататься в Узбекистане закономерно начинают позже, чем в России: в конце ноября на курорте было еще +10 градусов, а вместо ски-пассов на официальном сайте отеля предлагали купить дневной байк-пасс за 180 тысяч сумов, то есть 1,5 тысячи рублей.