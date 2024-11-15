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Развлечения обзор Ослепительно красива: смотрите, какая обворожительная девушка представит Россию на «Мисс Вселенная»

Ослепительно красива: смотрите, какая обворожительная девушка представит Россию на «Мисс Вселенная»

Держим кулачки, чтобы корона досталась Валентине Алексеевой

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1 комментарий

Нашу страну на мероприятии представляет мисс Россия — 2024 Валентина Алексеева

Со дня на день нам станет известно имя красавицы, которая возьмет титул «Мисс Вселенная». Претендентки на этот звонкий титул уже собрались в Мексике, где и пройдет финал конкурса. Сейчас они активно готовятся к выходу на сцену, дефилируют в национальных костюмах, отрабатывают модельную походку, совершенствуют актерское мастерство. В числе 30 участниц есть и российская представительница — Валентина Алексеева. Давайте познакомимся с ней поближе.

«У меня получилось, и получилось отлично»

Валентина родилась в городе Чебоксары 11 августа 2006 года. С детства она уделяла большое внимание учебе, любимыми ее предметами были биология и экология. С пятого по девятый класс девочка училась в местном лицее № 44, а потом перешла в гимназию № 5, которую окончила с красным аттестатом и золотой медалью.

— Иногда даже не верится, что я осуществила все цели, которые поставила в начале года. Теперь я медалистка лучшей школы республики! Было очень тяжело совмещать учебу, конкурсы красоты, спорт, ЕГЭ, съемки, но у меня получилось, и получилось отлично, — делилась своими мыслями Валентина.

Летом этого года Валентина поступила на бюджетное отделение Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова по направлению «лечебное дело». Позднее в интервью «Комсомольской правде» она объясняла свое решение так:

— Здоровье — это самое главное, что есть у нас. Человек счастлив, когда здоров он сам и здоровы его близкие. Я хочу дарить людям это счастье, — рассказывала девушка.

Модельная карьера

Карьера девушки началась именно в родном городе, ведь еще в 17 лет, она выиграла титул «Мисс Чувашия — 2023». К конкурсам красоты ее привела случайность, как рассказывала сама Валентина, ранее у нее не было модельного опыта.

— Когда мне сказали, что я прошла кастинг, я подумала: «А разве обычные девочки, грубо говоря, с улицы могут участвовать в таких конкурсах на уровне с профессиональными моделями?» Оказалось, что могут. И вот пошел месяц подготовки к конкурсу, репетиции на каблуках по 5–6 часов (к слову, первый раз в жизни шпильки я надела в день кастинга), — рассказывала Алексеева.

Сперва она выиграла промежуточный этап «Мисс спорт», впоследствии она прошла дальше и в итоге выиграла конкурс «Мисс Чувашия». После этого Валентина решила сконцентрироваться на подготовке к ЕГЭ и поступлению в желанный вуз. И уже после благополучно законченных дел с учебой решила побороться за звание «Мисс Россия — 2024».

К слову, у студентки медицинского университета немало и других хобби: балет, спорт, ораторское мастерство и участие в научно-исследовательских проектах по экологии. Любимые книги Вали — «Преступление и наказание» и «Над пропастью во ржи», а фильм — «Коко до Шанель» (18+).

Конкурс «Мисс Россия — 2024»

В сентябре этого года началась подготовка к выступлению на «Мисс Россия». Для представления своей родины Валя выбрала яркий национальный наряд. Кстати, в рамках состязания девушка выиграла конкурс благотворительных проектов. Ее концепт «Птица счастья» предполагает создание фонда для помощи детям и неизлечимо больным.

В финале, который прошел 5 октября 2024 года в концертном зале «Барвиха Luxury Village», Валентина дефилировала в коктейльном платье и бикини, отвечала на вопросы жюри. В итоге она получила заветную корону, денежный приз в размере одного миллиона рублей и возможность представить родную страну на конкурсе «Мисс Вселенная», который проходит в данный момент.

После награждения Валентина рассказала, как переживала момент славы.

— Сейчас меня переполняет невероятное количество эмоций, — сказала новая мисс Россия — 2024. — Всё прошло очень стремительно. Конечно, я очень счастлива. Есть небольшое волнение о том, что меня ждет в будущем, но это был невероятный опыт и эмоции.

— Дальнейшие планы — это, конечно же, достойно представить Россию на конкурсе «Мисс Вселенная». Я сделаю всё возможное и невозможное, чтобы мы были лучшими», — заявила победительница и поблагодарила родителей за поддержку.

Кстати, на все начинания и победы девушку вдохновляет именно мама: они вместе ведут активный образ жизни и считают друг друга подругами. По словам Валентины, именно ее мама выступает для нее «примером того, что абсолютно всё возможно».

Конкурс «Мисс Вселенная»

В Мексике с 29 октября по 16 ноября проходит 73-й конкурс красоты «Мисс Вселенная». Россия участвует в этом конкурсе с 1994 года, и в этом году нашу страну представляет, как уже было упомянуто выше, 18-летняя Валентина Алексеева.

Валентина гордо носит ленточку с надписью «Россия»

На конкурсе национальных костюмов Валентина представила наряд в концепции «Русская зима», созданный дизайнером Ольгой Маляровой. Она надела завораживающее пышное платье, которое дополнила необычной короной на голове, и грациозно прошлась по сцене.

— Национальный костюм, созданный дизайнером Ольгой Маляровой, воплощает концепцию русской зимы и отражает уникальные традиции и климатические особенности России. Костюм расшит 200 000 стразами, придающими ему перламутровый блеск. На плечах расположены крупные кристаллы, имитирующие острые льдинки, подчеркивающие зимнюю тематику. Завершает образ корона-кокошник, декорированная перламутровыми и прозрачными кристаллами, — рассказали организаторы конкурса «Мисс Россия».

Валентина в невероятно красивом образе «Русская зима»

Пока неизвестно, удастся ли нашей конкурсантке пройти в финал. В своих соцсетях Алексеева делится впечатлениями и отмечает, что получает удовольствие от каждого дня в Мексике.

— Я не могу сдержать своего восторга от того, что нахожусь на конкурсе «Мисс Вселенная» в Мексике! Это удивительное событие собрало девушек со всего мира, и атмосфера здесь просто невероятная. Каждый день полон ярких эмоций, общения и вдохновения. Я наслаждаюсь культурой, традициями и теплым гостеприимством мексиканцев. Участие в этом конкурсе — не только возможность представить свою страну, но и шанс познакомиться с талантливыми и амбициозными девушками, которые делятся своими историями и мечтами, — рассказывала Валентина.

В соцсетях девушка часто делится красивыми кадрами

Кстати, Валентина привезла с собой множество подарков для участниц конкурса «Мисс Вселенная» в шести чемоданах: большое количество толстовок с матрешкой и чувашским орнаментом, а также изображением монумента Матери-покровительницы, который находится в Чебоксарах. Все подарки будет украшать символ — From Russia With Love.

Валентина признается, что такой фигурой обязана спорту и здоровому образу жизни

Пользователи в соцсетях считают, что наша участница достойна победы. И мы не можем не согласиться.

— Самая частая фраза, которую мне пишут: «Ты реально достойна титула». Ну а еще ценнее, когда это говорят конкурсантки. Они подходили и говорили, что болеют за меня. Я рада, что меня окружали такие благородные девушки, — рассказывает Алексеева.

Безусловно, Валентина — одна из главных претенденток на победу, но достанется ли она ей? Узнаем совсем скоро.

Как вам наша конкурсантка?

Достойна победы, красотка!
Не слежу за этим конкурсом
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Комментарии
1
Гость
1 час
в годы второй мировой немки побеждали в конкурсе красоты мисс мира 1945?
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