17-летняя ярославна попала на конкурс красоты «Золотая корона России». Смотри фото красотки

Красотка рассказала о своем опыте участия в конкурсе красоты Источник: Анастасия Торбина











17-летняя красотка из Ярославля стала участницей конкурса красоты «Золотая корона России». Для Анастасии Торбиной это первый подобный опыт. Испытать себя в соревновании девушка решила, можно сказать, случайно.

— О конкурсе «Золотая корона» узнала в прошлом году от знакомых, — рассказала 76.RU Анастасия Торбина. — Они тогда просили проголосовать за них, я перешла в соцсети конкурса и подписалась. Время от времени заходила почитать, что там пишут. Заинтересовалась. Когда увидела информацию о наборе в новый сезон «Золотой короны», сразу подала заявку.

Для девушки это первый опыт участия в конкурсах красоты Источник: Анастасия Торбина

Чтобы попасть на конкурс, достаточно вовремя подать заявку. По словам нашей героини, даже точных внешних параметров для участниц не установлено. Испытать себя в конкурсе может каждая. Правда, чтобы пройти в финал, надо победить в голосовании зрительских симпатий в соцсетях.

Однако это только первый этап состязания. Основное соревнование пройдет 16 ноября в Ярославле. Там уже надо будет продемонстрировать все свои навыки моделинга.

— В финале нужно подготовить три образа под разные номинации: национальный костюм, сказочный выход, коктейльный или вечерний выход, — отметила участница Анастасия. — Несмотря на то, что до финала месяц, подготовка началась уже сейчас. Каждую субботу в 19 часов у нас проходят занятия по дефиле. Также время от времени проводятся различные фотосессии: пляжные, деловые и свободного формата.

Девушка учится в 11-м классе Источник: Анастасия Торбина











Расходы на покупку нарядов и сборы на дефиле полностью лежат на участницах. 17-летняя Настя настроена серьезно — помимо основных занятий в рамках конкурса, красотка регулярно ходит в спортзал, чтобы быть к финалу в блестящей форме.

До 31 октября проводится голосование, на котором определится, пройдет Анастасия Торбина в финал или нет. Поучаствовать в голосовании можно здесь.