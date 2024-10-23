Обсуждали Глюкозу, говорили о воспитании детей. Как звёзды телевидения и шоу-бизнеса поздравили «Антенну-Телесемь» с юбилеем

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Во вторник, 22 октября, с большим размахом «Антенна-Телесемь» отпраздновала свое 30-летие. По этому случаю наши коллеги устроили мероприятие и позвали звезд, которые поздравили издание с важной датой. Среди гостей — Валерия, Максим Аверин, Андрей Малахов, Анна Плетнева, Филипп Киркоров и многие другие.

На торжественное мероприятие одной из первых прибыла Наталья Бочкарева. Она пообщалась с журналистами, рассказала о младшем сыне.

— Я просто молодая мама. Рожайте детей, будете выглядеть так же прекрасно, — рассказала 44-летняя Наталья. — Он (сын Александр. — Прим. ред.) уже почти взрослый парень, ему полтора года. Поэтому всё чудесно. Мы сейчас вовсю пытаемся разговаривать. Да, мы не разговариваем, еще, конечно, детский лепет присутствует.

Источник: Екатерина Цой / MSK1.RU

Также актриса прокомментировала скандал, который сейчас развивается вокруг певицы Глюк’оZы.

— Я знаю, что она замечательная мама, и я знаю, что в жизни каждого человека может что-то случиться, — высказалась актриса. — Я думаю, что общество завидует успехам людей, а не радуется. К сожалению, мы так устроены.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Эту же мысль поддержал на юбилее Филипп Киркоров в разговоре с журналистами.

— Мне не нравится, что с такой оголтелой ненавистью начинают набрасываться на артиста и сразу топтать ногами. Травля в любом своем смысле — она губительна для общества, — добавил эстрадный певец. — Любимая народная забава — смотреть, как падает звезда. С таким восхищением любуются и с таким же удовольствием мочат.

Источник: Екатерина Цой / MSK1.RU

Также народный артист рассказал, что его 12-летняя дочь Алла-Виктория уже зарабатывает на рекламе в своем блоге, но при этом крупные траты согласовывает с отцом.

— У нас так заведено: каждая трата свыше двух тысяч рублей согласовывается с папой, — заявил Филипп Киркоров в разговоре с журналистами. — Сейчас дети такие, им не нужны брендовые вещи. Только спортивная такая, размахай Bershka и прочее. А когда я говорю: «Давай Dolce & Gabbana посмотрим или Gucci?» — «Не-не-не, пап, это твое, а у меня свое».

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Среди прочего артиста спросили о самом необычном подарке — ему удалось не просто ответить на этот вопрос, но и показать подарок: на руке артиста красовались сверкающие наручные часы.

— Яна Расковалова (дизайнер ювелирных украшений. — Прим. ред.) сделала мне такой подарок. Это коллаборация Tiffany и Rolex. Часы с бриллиантами, — похвастался Филипп Киркоров.

Источник: Екатерина Цой / MSK1.RU

Но это далеко не все гости, которые посетили грандиозный юбилей. Среди приглашенных гостей была актриса Елизавета Арзамасова. Ведущим был актер Максим Аверин, а также с юбилеем коллег поздравила телеведущая Юлия Барановская.

Источник: Екатерина Цой / MSK1.RU

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Барановская в разговоре с журналистами рассказала, как нужно воспитывать детей и можно ли их излишне баловать.

— От того, что ребенку лишний раз что-то купила, это не значит, что он вырастет беспомощным, — заявила телеведущая. — Если всё время всё запрещать, то я сомневаюсь, что у него возникнет желание дальше жить, честно говоря.

Источник: Екатерина Цой / MSK1.RU

При этом Юлия Барановская заметила, что не понимает концепции «мама-друг». По ее словам, «друг» и «мама» — это два совершенно разных понятия и смешивать их не стоит.

Также на юбилей пришли телеведущая и актриса Екатерина Стриженова и телеведущий Андрей Малахов вместе с супругой Натальей Шкулевой.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Екатерина Цой / MSK1.RU

Яркой «зажигалкой» на этом мероприятии стала Анна Плетнева. На сцене она выглядела, как всегда, неотразимо и заставила своей энергией активно подвигаться и подпевать звездных гостей.

Источник: Екатерина Цой / MSK1.RU

Самый неожиданный вопрос этим вечером достался певице Валерии. Журналисты узнали ее мнение на тему покупки трусов Ольгой Бузовой за 100 тысяч рублей.

— Ну это каждому по запросам, — ответила Валерия. — У меня нет таких запросов, но отношусь я к этому нормально. Для людей, которые много снимаются, я считаю, должно быть максимально нейтральное белье без излишеств.

Источник: Екатерина Цой / MSK1.RU

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В конце мероприятия торжественно вынесли необычный торт, который необходимо было разбить. С молотком в руках руководители и учредители проекта «Антенна-Телесемь» выглядели поистине впечатляюще.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Напомним, что Филипп Киркоров дал большой комментарий в разговоре с журналистами на премии. Подробности — в нашем материале.