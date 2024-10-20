Красивые открытки на День отца: 10 поздравлений в картинках любимым папам

В России День отца отмечается дважды: одна дата — международная, другая — наша, импортозамещенная. И она выпадает на 20 октября. Если вы всё еще думаете, как поздравить папу с «профессиональным» праздником или хотите подкрепить свои поздравления с Днем отца красивыми открытками, то мы нарисовали небольшую коллекцию таких. Выбирайте те, что вам нравятся, и отправляйте своим героям.
Если говорить о том Дне отца, который отмечается одновременно во всём мире, то он зародился после того, как в США обнаружили одну несправедливость: День матери был, а Дня отца не было. А раз какого-то праздника нет, так его всегда можно учредить. И учредили.
Постепенно День отца начали отмечать то в одном, то в другом штате и к 1969 году его праздновали уже по всем США. Линдон Джонсон, бывший тогда американским президентом, глядя на такую массовость, постановил сделать День отца национальным праздником.
Остальной мир, глядя на добрую традицию поздравлять отцов, тоже подхватил эту идею. Пап стали чествовать в третье воскресенье июня во Франции, Канаде, Британии и других странах. Сегодня, пожалуй, только в самых диких племенах не отмечают День отца.
Россия в стороне тоже не стояла. Не то чтобы у нас было как-то законодательно закреплено отмечать День отца вместе с остальным миром, но кому нужны официальные документы, когда есть любимый папа?
Позднее в некоторых регионах России всё же догадались утвердить День отца на законодательном уровне. В Череповце праздник приняли в 2002 году. В Новосибирске дату утвердили на официальном уровне в 2003-м. В Ульяновской, Липецкой и Курской областях жители чествуют пап с начала 2006 года. Архангельская область присоединилась к празднику в 2009 году. В Республике Тыва День отца с 2012 года отмечался официально в третью субботу ноября. В Республике Коми в 2018 году для праздника выбрали последнее воскресенье октября.
В итоге в России всё произошло ровно так же, как и в США: в 2021 году глава государства, глядя на то, как в разных регионах поздравляют отцов, учредил всероссийский праздник — День отца. Отмечать его стали в третье воскресенье октября. В 2024 году День отца в России приходится на 20 октября.
Устраивать праздники в честь пап в России стали задолго до того, как в стране появился официальный День отца. Так, в Москве в 2014 году провели «Папа Фест», после чего подобные фестивали начали устраивать и в других регионах. Также в разных городах проводят праздничные гулянья и другие мероприятия, а местные администрации поздравляют особенно отличившихся отцов и поощряют деньгами многодетных глав семейств. Но единых традиций как таковых пока не сформировалось.
Но можно подглядеть, как отмечают праздник в других странах, и взять кое-что на заметку. Так, в США и Канаде принято устраивать семейный ужин и дарить отцам открытки, инструменты или предметы для хобби. В Японии это День мальчиков, им с раннего детства дарят ножи, мечи и другое оружие, стараясь акцентировать внимание на мужественности.
Финны устраивают веселые гулянья — накрывают праздничные столы, собираются целыми семьями и зовут гостей, поют и танцуют. В Италии принято дарить папам дорогое вино и парфюмы. Австралийцы в праздновании Дня отца видят очередную возможность выбраться на пикник — у них считается, что семейный отдых укрепляет отношения. Британцы также стараются сохранить семейность этой даты, но традиционные подарки — одежда, книги и украшения. Любовь к своим родителям можно проявить по-разному, и День отца — очередной повод показать, как много папа значит для каждого из нас.
А вы поздравляете своих отцов с праздником?