Красивые открытки на День отца: 10 поздравлений в картинках любимым папам

Главное, что нужно сделать в День отца — не забыть поздравить своего папу Источник: Дарья Шутова / MSK1.RU











В России День отца отмечается дважды: одна дата — международная, другая — наша, импортозамещенная. И она выпадает на 20 октября. Если вы всё еще думаете, как поздравить папу с «профессиональным» праздником или хотите подкрепить свои поздравления с Днем отца красивыми открытками, то мы нарисовали небольшую коллекцию таких. Выбирайте те, что вам нравятся, и отправляйте своим героям.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Если говорить о том Дне отца, который отмечается одновременно во всём мире, то он зародился после того, как в США обнаружили одну несправедливость: День матери был, а Дня отца не было. А раз какого-то праздника нет, так его всегда можно учредить. И учредили.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Постепенно День отца начали отмечать то в одном, то в другом штате и к 1969 году его праздновали уже по всем США. Линдон Джонсон, бывший тогда американским президентом, глядя на такую массовость, постановил сделать День отца национальным праздником.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Остальной мир, глядя на добрую традицию поздравлять отцов, тоже подхватил эту идею. Пап стали чествовать в третье воскресенье июня во Франции, Канаде, Британии и других странах. Сегодня, пожалуй, только в самых диких племенах не отмечают День отца.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Россия в стороне тоже не стояла. Не то чтобы у нас было как-то законодательно закреплено отмечать День отца вместе с остальным миром, но кому нужны официальные документы, когда есть любимый папа?

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Позднее в некоторых регионах России всё же догадались утвердить День отца на законодательном уровне. В Череповце праздник приняли в 2002 году. В Новосибирске дату утвердили на официальном уровне в 2003-м. В Ульяновской, Липецкой и Курской областях жители чествуют пап с начала 2006 года. Архангельская область присоединилась к празднику в 2009 году. В Республике Тыва День отца с 2012 года отмечался официально в третью субботу ноября. В Республике Коми в 2018 году для праздника выбрали последнее воскресенье октября.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











В итоге в России всё произошло ровно так же, как и в США: в 2021 году глава государства, глядя на то, как в разных регионах поздравляют отцов, учредил всероссийский праздник — День отца. Отмечать его стали в третье воскресенье октября. В 2024 году День отца в России приходится на 20 октября.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Устраивать праздники в честь пап в России стали задолго до того, как в стране появился официальный День отца. Так, в Москве в 2014 году провели «Папа Фест», после чего подобные фестивали начали устраивать и в других регионах. Также в разных городах проводят праздничные гулянья и другие мероприятия, а местные администрации поздравляют особенно отличившихся отцов и поощряют деньгами многодетных глав семейств. Но единых традиций как таковых пока не сформировалось.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Но можно подглядеть, как отмечают праздник в других странах, и взять кое-что на заметку. Так, в США и Канаде принято устраивать семейный ужин и дарить отцам открытки, инструменты или предметы для хобби. В Японии это День мальчиков, им с раннего детства дарят ножи, мечи и другое оружие, стараясь акцентировать внимание на мужественности.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Финны устраивают веселые гулянья — накрывают праздничные столы, собираются целыми семьями и зовут гостей, поют и танцуют. В Италии принято дарить папам дорогое вино и парфюмы. Австралийцы в праздновании Дня отца видят очередную возможность выбраться на пикник — у них считается, что семейный отдых укрепляет отношения. Британцы также стараются сохранить семейность этой даты, но традиционные подарки — одежда, книги и украшения. Любовь к своим родителям можно проявить по-разному, и День отца — очередной повод показать, как много папа значит для каждого из нас.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы









