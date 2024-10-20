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Развлечения «Я убежал перед выступлением». Дима Билан — о рэпере Пи Дидди, Майкле Джексоне и почему не ест подаренные тортики

«Я убежал перед выступлением». Дима Билан — о рэпере Пи Дидди, Майкле Джексоне и почему не ест подаренные тортики

Певец вспомнил несколько историй из жизни

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Дима Билан рассказал, с какими зарубежными звездами пересекался и чего испугался при первом выступлении

В Москве прошел финал конкурса «Музыкастинг» (16+) от «Нового радио». В нем участвовали молодые исполнители с авторскими песнями. После концерта певец и член жюри Дима Билан ответил на вопросы журналистов, в том числе из MSK1.RU.

У певца спросили о недавнем скандале с американским рэпером Пи Дидди. Билан сообщил, что никогда не виделся с ним, зато общался со многими другими иностранными артистами:

— Я не пересекался с Пи Дидди. Зато виделся со Снуп Доггом, Рианной… С Эми Уайнхаус, кстати, стояли на лестничной клетке. Сверху был бар, там сидела группа Rammstein. Это всё было в рамках фестиваля. Я был на нем раз шесть и всегда сидел за баром рядом с какими-то мировыми артистами: то с Джульетт Льюис (американская актриса и певица — Прим. ред.), то с Майклом Джексоном. С ним я даже лично пообщался.

С Эми Уайнхаус мы стояли и курили. Она спросила: Do you have something? («У тебя есть что-то?») А я тогда еще не понимал… А потом понял.

Дима Билан также вспомнил забавную историю о первом выступлении: он так испугался, что не вышел на сцену:

— Я убежал, спрятался, искали долго. Нашли, делали за кулисами массаж пальцев: «Успокойся, успокойся…»

Дима Билан испугался первого концерта

И, как оказалось, артисту не чужда суеверность. Люди, по мнению Билана, в свете быстро сменяющихся событий пытаются найти в эзотерике опору. Сам он, однако, придерживается некоторых правил.

— Я никогда не ем то, что мне дарят, тортики или пирожные, — отметил Дима Билан.

Дима Билан — о суевериях и общении с поклонниками

На вопрос о том, как он судил молодых артистов, певец заметил, что он — не «плохой» и не «хороший» полицейский:

— Я честный полицейский. Поиск слов и желание понравиться большинству — это тяжелая ноша, а правду говорить — легко и приятно. И носить ее легко и приятно. Моя позиция такая: я стараюсь смотреть с профессиональной точки зрения и находить объяснение своей позиции, своего мнения, — объяснил Дима Билан.

В конкурсе победил певец из Архангельска Миша Житов. Он выступил с песней «Простые движения».

Победитель (четвертый слева) с членами жюри — медиаменеджером Романом Емельяновым, дуэтом Filatov & Karas (слева), певцами Севиль и Димой Биланом (справа)

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