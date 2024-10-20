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Известные российские актеры съехались в старинный замок под Ярославлем. Что они там делали

Эксклюзивный фоторепортаж

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2 комментария

Показываем, как снимали фильм с Настасьей Самбурской в главной роли

В начале октября в особняке Понизовкиных прошли съемки фильма «Либидо» (возрастной ценз авторами пока не определен. — Прим.ред.) режиссера Дениса Павлова. Ярославская усадьба на несколько дней превратилась в съемочный павильон. Комнаты особняка заполнили камеры, красивые декорации, актеры и команда режиссера.

Денис Павлов — российский режиссер, сценарист, продюсер. Известен по созданию сериалов «Макс и Гусь» (18+) и «Экипаж 314» (18+).

Сюжет нового фильма Павлова разворачивается вокруг Вики (Настасья Самбурская), которая является наследницей криминального бизнеса своей матери Маргариты Витальевны (Ирина Апексимова). Маргарита владеет закрытым клубом-кабаре «Либидо» для городской элиты Пензы. Дальше по истории начнется борьба за клуб, где криминальные авторитеты всеми способами будут пытаться отобрать бизнес у Вики.

Нам удалось попасть на съемки фильма. В этом материале покажем, как снимали сцены в особняке Понизовкиных и какие звезды приняли участие в съемках.

Съемки проходили в особняке Понизовкиных

Территорию заполонили фургоны с гримерками актеров

Кругом было много съемочного оборудования

Съемки начались в августе в Москве

Анастасия Груздева играет роль Ульяны

Легкая дымка придавала загадочности атмосфере

Для съемок сцены ужина накрыли роскошный стол

В фильме снялась Олимпия Ивлева

В качестве реквизита использовали автомат

Актеры отдыхали между сценами

В съемках принял участие Игорь Жижикин — он играл авторитета преступного мира

В середине стола стоял «золотой» трон

Илья Шабельников, он же Илья Сатир, снялся в фильме Дениса Павлова

С лицом Сатира сделали отдельный реквизит

По сюжету, на территории старинной усадьбы организован клуб-кабаре «Либидо»

Настасья Самбурская сыграла главную роль в фильме

ПО ТЕМЕ
Фильм Съемки Настасья Самбурская Российский фильм Актер
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Комментарии
2
Гость
1 час
Лихо был сюжет закручен! А вот с названием, как-то не очень, да и звучит как-то вульгарно. Может лучше подойдёт "Климакс", или "Клитор"?😂😂😂
Гость
25 минут
"Мастера" интрижных заголовков к статьям с нулевой информативностью
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