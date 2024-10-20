Известные российские актеры съехались в старинный замок под Ярославлем. Что они там делали

Показываем, как снимали фильм с Настасьей Самбурской в главной роли Источник: Валерия Горохова / 76.RU











В начале октября в особняке Понизовкиных прошли съемки фильма «Либидо» (возрастной ценз авторами пока не определен. — Прим.ред.) режиссера Дениса Павлова. Ярославская усадьба на несколько дней превратилась в съемочный павильон. Комнаты особняка заполнили камеры, красивые декорации, актеры и команда режиссера.

Денис Павлов — российский режиссер, сценарист, продюсер. Известен по созданию сериалов «Макс и Гусь» (18+) и «Экипаж 314» (18+).

Сюжет нового фильма Павлова разворачивается вокруг Вики (Настасья Самбурская), которая является наследницей криминального бизнеса своей матери Маргариты Витальевны (Ирина Апексимова). Маргарита владеет закрытым клубом-кабаре «Либидо» для городской элиты Пензы. Дальше по истории начнется борьба за клуб, где криминальные авторитеты всеми способами будут пытаться отобрать бизнес у Вики.

Нам удалось попасть на съемки фильма. В этом материале покажем, как снимали сцены в особняке Понизовкиных и какие звезды приняли участие в съемках.

Съемки проходили в особняке Понизовкиных Источник: Валерия Горохова / 76.RU











Территорию заполонили фургоны с гримерками актеров Источник: Валерия Горохова / 76.RU











Кругом было много съемочного оборудования Источник: Валерия Горохова / 76.RU











Съемки начались в августе в Москве Источник: Валерия Горохова / 76.RU











Анастасия Груздева играет роль Ульяны Источник: Валерия Горохова / 76.RU











Легкая дымка придавала загадочности атмосфере Источник: Валерия Горохова / 76.RU











Для съемок сцены ужина накрыли роскошный стол Источник: Валерия Горохова / 76.RU











В фильме снялась Олимпия Ивлева Источник: Валерия Горохова / 76.RU











В качестве реквизита использовали автомат Источник: Валерия Горохова / 76.RU











Актеры отдыхали между сценами Источник: Валерия Горохова / 76.RU











В съемках принял участие Игорь Жижикин — он играл авторитета преступного мира Источник: Валерия Горохова / 76.RU











В середине стола стоял «золотой» трон Источник: Валерия Горохова / 76.RU











Илья Шабельников, он же Илья Сатир, снялся в фильме Дениса Павлова Источник: Валерия Горохова / 76.RU











С лицом Сатира сделали отдельный реквизит Источник: Валерия Горохова / 76.RU











По сюжету, на территории старинной усадьбы организован клуб-кабаре «Либидо» Источник: Валерия Горохова / 76.RU









