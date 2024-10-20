Известные российские актеры съехались в старинный замок под Ярославлем. Что они там делали
Эксклюзивный фоторепортаж
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В начале октября в особняке Понизовкиных прошли съемки фильма «Либидо» (возрастной ценз авторами пока не определен. — Прим.ред.) режиссера Дениса Павлова. Ярославская усадьба на несколько дней превратилась в съемочный павильон. Комнаты особняка заполнили камеры, красивые декорации, актеры и команда режиссера.
Денис Павлов — российский режиссер, сценарист, продюсер. Известен по созданию сериалов «Макс и Гусь» (18+) и «Экипаж 314» (18+).
Сюжет нового фильма Павлова разворачивается вокруг Вики (Настасья Самбурская), которая является наследницей криминального бизнеса своей матери Маргариты Витальевны (Ирина Апексимова). Маргарита владеет закрытым клубом-кабаре «Либидо» для городской элиты Пензы. Дальше по истории начнется борьба за клуб, где криминальные авторитеты всеми способами будут пытаться отобрать бизнес у Вики.
Нам удалось попасть на съемки фильма. В этом материале покажем, как снимали сцены в особняке Понизовкиных и какие звезды приняли участие в съемках.