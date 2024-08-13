Сметают самые дорогие билеты: за концерты каких звезд ярославцы готовы выложить по 7 тысяч

Куда сходить в Ярославле в августе и сентябре, смотрите в этой афише Источник: Мария Романова / Сеть городских порталов











К осени у артистов возобновляются концертные туры. В Ярославль съедутся исполнители на любой вкус: и школьники смогут потанцевать под любимые треки, и дамы элегантного возраста поностальгируют под ритмы молодости.

В этом обзоре рассказываем, чьи концерты ярославцы готовы штурмовать уже сейчас и сколько это удовольствие стоит.

Окунемся в атмосферу 2000-х?

Группа «Корни» выступит в Ярославле Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











С концертом в Ярославль приедет группа «Корни» (18+). Культовые хиты «25-й этаж» (16+), «С днем рождения, Вика» (16+), «Ты узнаешь ее» (16+) жители города смогут послушать 16 августа в «Руки Вверх! Баре».

Билеты на выступление группы стоит от 1000 до 3500 рублей. Самые дешевые — на танцполе. От 2200 рублей стоят места за столами у сцены.

Схема зала, где выступит группа Источник: ЯрШоу











Популярность группы «Корни» пришлась на начало нулевых. В 2002 году они стали победителями первого сезона телевизионного шоу «Фабрика звезд» (16+). В составе группы были Павел Артемьев, Александр Асташенок, Алексей Кабанов и Александр Бердников. Их творческий союз стал ярким стартом в мире музыки. Под руководством продюсера Игоря Матвиенко группа вплоть до конца 2000-х выпускала хит за хитом: «Ты узнаешь ее» (16+), «25-й этаж» (16+). «Корни» бесконечно гастролировали, снимались для глянца и только успевали разгребать деловые предложения. Однако всё прекратилось с окончанием контракта с продюсером.

Двое участников группы — Павел Артемьев и Александр Асташенок — покинули ее, уйдя в сольное творчество. Новым участником теперь уже трио стал Дмитрий Пакуличев. Громких хитов в новом составе у «Корней» так и не случилось. Тем не менее старые песни группы остаются популярными, с ними певцы и дают сольники.

Приезжает «плохая девочка»

Группа «Винтаж» выступит в Ярославле 9 августа Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











«Неистовый зверь, мой повелитель. Моя колыбель — твоя обитель». Тоже не смогли прочитать эти предложения, не подпевая? Значит, возможно, вы захотите посетить концерт группы «Винтаж» (18+). Музыканты выступят в Ярославле 21 сентября в «Руки Вверх! Баре».

Билеты на концерт стоят в районе от 1400 до 5200 рублей. По данным на 9 августа, большая часть зала пока не выкуплена. Самые дешевые места, стандартно, на танцполе. Дороже стоят сидячие за столами — от 2000 до 5200 рублей.

Схема зала, где выступит группа Источник: Яндекс.Афиша











Солистка группы «Винтаж», та самая «плохая девочка», Алена Плетнева стала популярной с первого же альбома. «Криминальная любовь» (18+), выпущенная в 2007 году, повлекла за собой гастрольный тур по России и первые витки популярности. Через два года после этого из каждого утюга россияне пели песни «Ева» (16+) и «Плохая девочка»(18+).

Второй виток популярности Плетнева получила в 2018 году. Тогда она выпустила обновленную версию своего главного хита:

— Да, благодаря новому звучанию песня [«Плохая девочка»] получила вторую жизнь. Но случилось всё не сразу, — рассказала певица в апреле 2024 года журналу Hello. — Два года назад я начала искать молодых музыкантов для сотрудничества, так как чувствовала, что немного «застряла». В итоге сделала несколько коллабораций и сняла дорогущий клип, который так и не выпустила — не почувствовала, что вот оно, то самое. С этими мыслями летела в самолете, когда ко мне подсел молодой парень и начал меня «кадрить». Он не знал, кто я. Мы общались, через какое-то время зашла речь о музыке. Он предложил послушать свой плейлист и протянул мне свои наушники. Я наткнулась на очень классный трек, который записал его 16-летний брат. Мы уже заходили на посадку, когда я раскрыла все карты и рассказала, что пою в группе «Винтаж». Парень тут же понял, что весь полет клеил «бабушку», поменялся в лице, перешел на «вы» и признался, что его мама слушает мои песни. Телефон его брата я всё же достала. (Улыбается) Так и стали работать. В итоге получилась та самая «Плохая девочка» с музыкантами ТРАВМА, SKIDRI и DVRKLXGHT. Было четыре варианта трека, но мы остановились на направлении фонк.

Так случайная встреча стала решающим в карьерах обоих. Музыканты получили известность, а Алена Плетнева снова оказалась на верхних строчках чартов.

Бизнес vs музыка

Фогель выступит в Ярославле 22 сентября Источник: off_fogel / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Исполнитель популярных у зумеров треков приезжает в Ярославль с концертом. Выступит Фогель (16+) 22 сентября в зале «Китайский летчик Джао Да». Сидячих мест за столами осталось немного — 9. Но пока есть билеты на танцполе. Места там стоят от 1500 рублей. Цена за билет варьируется от 1500 до 3500 рублей.



Схема зала, где выступит Фогель Источник: Яндекс.Афиша











Роберт Черникин, известный под псевдонимом Фогель, стал заниматься музыкой и обрел популярность в раннем возрасте. Уже в 17 лет он подписал контракт с крупнейшей звукозаписывающей компанией Warner Music. Выпустил с десяток хитов: «Выпускник» (16+), «Мальчик» (16+), «Стерва» (16+), «Пуля» (16+), «Остановите музыку» (16+) и другие. Секрет своего раннего успеха Фогель объяснил работой простой и достаточно логичной схемы в музыкальном бизнесе:

— Мой трек «Малолетняя любовь» (18+) мне не нравится, она неживая и коммерческая, я ее называю пластиковой. В альбоме больше живых песен, те, которые сделаны с душой. А «Малолетняя любовь» сделана очень быстро, но если бы не она, то не было бы этого интервью и много чего другого, — отметил певец в разговоре с The girl. — Так что хочу сказать начинающим артистам — можно делать некоммерческую музыку, но идти очень медленно, рано или поздно вы придете к своей цели. Можно сделать одну коммерческую песню, а потом вернуться к тому, что ты реально хочешь делать — этот путь просто немного быстрее.



По словам Фогеля, понимание бизнеса помогает ему грамотно выстраивать свою карьеру и выпускать коммерчески успешные треки.



Эмин в Ярославле

Эмин выступит в Ярославле 29 сентября Источник: Андрей Федоров / MSK1.RU











Один из самых состоятельных артистов страны выступит в Ярославле 29 сентября в КЗЦ «Миллениум» (6+). Эмин Агаларов певец и сын российского миллиардера Араза Агаларова — владельца группы компаний Crocus Group. В 2021 году Араз Агаларов занял 100-ю строчку в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России». На тот момент его состояние было оценено приблизительно в 1,2 миллиарда долларов.



Покорять мир музыки Эмин начал еще в 18 лет в США. Тогда он учился в штатах и выпустил свой первый альбом Still (16+). Он вышел в 2006 году. Песни были записаны на английском языке. После Эмин выпустил еще три пластинки. С 2007-го по 2009 год певец представил еще три пластинки.

Поездив по зарубежным странам, Эмин решил попробовать покорить российскую аудиторию. В 2013 году певец выпустил свой первый альбом на русском языке — «На краю» (16+). Тогда и началась музыкальная карьера Эмина. Позже он записал несколько дуэтов в известными исполнителями. В их числе Ани Лорак, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Сосо Павлиашвили.

Билеты на концерт Эмина в Ярославле стоят от 1700 до 7000 рублей. По данным на 9 августа, купленных билетов крайне мало, практически весь зал свободен.

Схема зала, где пройдет концерт Эмина Источник: Яндекс.Афиша









