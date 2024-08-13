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Развлечения обзор Сметают самые дорогие билеты: за концерты каких звезд ярославцы готовы выложить по 7 тысяч

Сметают самые дорогие билеты: за концерты каких звезд ярославцы готовы выложить по 7 тысяч

Афиша и обзор цен на билеты

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7 комментариев
Куда сходить в Ярославле в августе и сентябре, смотрите в этой афише

К осени у артистов возобновляются концертные туры. В Ярославль съедутся исполнители на любой вкус: и школьники смогут потанцевать под любимые треки, и дамы элегантного возраста поностальгируют под ритмы молодости.

В этом обзоре рассказываем, чьи концерты ярославцы готовы штурмовать уже сейчас и сколько это удовольствие стоит.

Окунемся в атмосферу 2000-х?

Группа «Корни» выступит в Ярославле

С концертом в Ярославль приедет группа «Корни» (18+). Культовые хиты «25-й этаж» (16+), «С днем рождения, Вика» (16+), «Ты узнаешь ее» (16+) жители города смогут послушать 16 августа в «Руки Вверх! Баре».

Билеты на выступление группы стоит от 1000 до 3500 рублей. Самые дешевые — на танцполе. От 2200 рублей стоят места за столами у сцены.

Схема зала, где выступит группа

Популярность группы «Корни» пришлась на начало нулевых. В 2002 году они стали победителями первого сезона телевизионного шоу «Фабрика звезд» (16+). В составе группы были Павел Артемьев, Александр Асташенок, Алексей Кабанов и Александр Бердников. Их творческий союз стал ярким стартом в мире музыки. Под руководством продюсера Игоря Матвиенко группа вплоть до конца 2000-х выпускала хит за хитом: «Ты узнаешь ее» (16+), «25-й этаж» (16+). «Корни» бесконечно гастролировали, снимались для глянца и только успевали разгребать деловые предложения. Однако всё прекратилось с окончанием контракта с продюсером.

Двое участников группы — Павел Артемьев и Александр Асташенок — покинули ее, уйдя в сольное творчество. Новым участником теперь уже трио стал Дмитрий Пакуличев. Громких хитов в новом составе у «Корней» так и не случилось. Тем не менее старые песни группы остаются популярными, с ними певцы и дают сольники.

Приезжает «плохая девочка»

Группа «Винтаж» выступит в Ярославле 9 августа

«Неистовый зверь, мой повелитель. Моя колыбель — твоя обитель». Тоже не смогли прочитать эти предложения, не подпевая? Значит, возможно, вы захотите посетить концерт группы «Винтаж» (18+). Музыканты выступят в Ярославле 21 сентября в «Руки Вверх! Баре».

Билеты на концерт стоят в районе от 1400 до 5200 рублей. По данным на 9 августа, большая часть зала пока не выкуплена. Самые дешевые места, стандартно, на танцполе. Дороже стоят сидячие за столами — от 2000 до 5200 рублей.

Схема зала, где выступит группа

Солистка группы «Винтаж», та самая «плохая девочка», Алена Плетнева стала популярной с первого же альбома. «Криминальная любовь» (18+), выпущенная в 2007 году, повлекла за собой гастрольный тур по России и первые витки популярности. Через два года после этого из каждого утюга россияне пели песни «Ева» (16+) и «Плохая девочка»(18+).

Второй виток популярности Плетнева получила в 2018 году. Тогда она выпустила обновленную версию своего главного хита:

— Да, благодаря новому звучанию песня [«Плохая девочка»] получила вторую жизнь. Но случилось всё не сразу, — рассказала певица в апреле 2024 года журналу Hello. — Два года назад я начала искать молодых музыкантов для сотрудничества, так как чувствовала, что немного «застряла». В итоге сделала несколько коллабораций и сняла дорогущий клип, который так и не выпустила — не почувствовала, что вот оно, то самое. С этими мыслями летела в самолете, когда ко мне подсел молодой парень и начал меня «кадрить». Он не знал, кто я. Мы общались, через какое-то время зашла речь о музыке. Он предложил послушать свой плейлист и протянул мне свои наушники. Я наткнулась на очень классный трек, который записал его 16-летний брат. Мы уже заходили на посадку, когда я раскрыла все карты и рассказала, что пою в группе «Винтаж». Парень тут же понял, что весь полет клеил «бабушку», поменялся в лице, перешел на «вы» и признался, что его мама слушает мои песни. Телефон его брата я всё же достала. (Улыбается) Так и стали работать. В итоге получилась та самая «Плохая девочка» с музыкантами ТРАВМА, SKIDRI и DVRKLXGHT. Было четыре варианта трека, но мы остановились на направлении фонк.

Так случайная встреча стала решающим в карьерах обоих. Музыканты получили известность, а Алена Плетнева снова оказалась на верхних строчках чартов.

Бизнес vs музыка

Фогель выступит в Ярославле 22 сентября

Исполнитель популярных у зумеров треков приезжает в Ярославль с концертом. Выступит Фогель (16+) 22 сентября в зале «Китайский летчик Джао Да». Сидячих мест за столами осталось немного — 9. Но пока есть билеты на танцполе. Места там стоят от 1500 рублей. Цена за билет варьируется от 1500 до 3500 рублей.

Схема зала, где выступит Фогель

Роберт Черникин, известный под псевдонимом Фогель, стал заниматься музыкой и обрел популярность в раннем возрасте. Уже в 17 лет он подписал контракт с крупнейшей звукозаписывающей компанией Warner Music. Выпустил с десяток хитов: «Выпускник» (16+), «Мальчик» (16+), «Стерва» (16+), «Пуля» (16+), «Остановите музыку» (16+) и другие. Секрет своего раннего успеха Фогель объяснил работой простой и достаточно логичной схемы в музыкальном бизнесе:

— Мой трек «Малолетняя любовь» (18+) мне не нравится, она неживая и коммерческая, я ее называю пластиковой. В альбоме больше живых песен, те, которые сделаны с душой. А «Малолетняя любовь» сделана очень быстро, но если бы не она, то не было бы этого интервью и много чего другого, — отметил певец в разговоре с The girl. — Так что хочу сказать начинающим артистам — можно делать некоммерческую музыку, но идти очень медленно, рано или поздно вы придете к своей цели. Можно сделать одну коммерческую песню, а потом вернуться к тому, что ты реально хочешь делать — этот путь просто немного быстрее.

По словам Фогеля, понимание бизнеса помогает ему грамотно выстраивать свою карьеру и выпускать коммерчески успешные треки.

Эмин в Ярославле

Эмин выступит в Ярославле 29 сентября

Один из самых состоятельных артистов страны выступит в Ярославле 29 сентября в КЗЦ «Миллениум» (6+). Эмин Агаларов певец и сын российского миллиардера Араза Агаларова — владельца группы компаний Crocus Group. В 2021 году Араз Агаларов занял 100-ю строчку в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России». На тот момент его состояние было оценено приблизительно в 1,2 миллиарда долларов.

Покорять мир музыки Эмин начал еще в 18 лет в США. Тогда он учился в штатах и выпустил свой первый альбом Still (16+). Он вышел в 2006 году. Песни были записаны на английском языке. После Эмин выпустил еще три пластинки. С 2007-го по 2009 год певец представил еще три пластинки.

Поездив по зарубежным странам, Эмин решил попробовать покорить российскую аудиторию. В 2013 году певец выпустил свой первый альбом на русском языке — «На краю» (16+). Тогда и началась музыкальная карьера Эмина. Позже он записал несколько дуэтов в известными исполнителями. В их числе Ани Лорак, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Сосо Павлиашвили.

Билеты на концерт Эмина в Ярославле стоят от 1700 до 7000 рублей. По данным на 9 августа, купленных билетов крайне мало, практически весь зал свободен.

Схема зала, где пройдет концерт Эмина

На какой концерт сходили бы?

На «Корни», конечно же
Хочу на «Винтаж»
Я — на концерт «Фогеля»
Люблю музыку Эмина
Я домосед. Никуда не планирую

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Концерты Группа Корни Фогель Эмин Винтаж Выступления Артисты Певцы
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Комментарии
7
Инженер1
13 августа 2024, 09:34
Пол Маккартни на свой 82 ДР зашел с кафе и спел для посетителей!
Гость
13 августа 2024, 08:44
Один из самых состоятельных артистов страны выступит в Ярославле 29 сентября в КЗЦ «Миллениум» (6+). Эмин Агаларов певец и сын российского миллиардера Араза Агаларова — владельца группы компаний Crocus" Я ему зачем концерты? Свое его потешить? Пел бы бесплатно на своих тусовках. Или там не хотят его слушать?🤣
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