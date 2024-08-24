Бузова нашла свою любовь, а Дава женится: главные события уходящей недели из мира звезд

Звездные новости за прошедшую неделю Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Андрей Губин впервые за 19 лет вышел на сцену. Сын Тарзана и Наташи Королевой женился на стриптизерше. Лариса Долина планирует судиться с покупательницей своей квартиры. А Ольга Бузова намекнула на то, что ждет ребенка.

В мире знаменитостей всегда происходит что-то интересное. Давайте узнаем, какие события случились у звезд на этой неделе.

Андрей Губин впервые на сцене за 19 лет

Творческий вечер, посвященный певцу Андрею Губину, состоялся накануне, 23 августа, во время конкурса «Новая волна» в Сочи. В этот вечер звезды эстрады исполняли суперхиты Андрея Губина. На концерте выступили Григорий Лепс, Сергей Лазарев, ST, Богдан Титомир, Артур Пирожков, Александр Панайотов, Люся Чеботина, Хабиб, сообщает Фонтанка.ru.

Звезды поют песню «Мальчик-бродяга» Источник: МУЗ-ТВ \ T.me

Для многих стало неожиданностью, что на концерт приехал и сам Губин, он не появлялся на сцене много лет из-за проблем со здоровьем. По словам певца, последний раз он выступал в 2005 году.



Ольга Бузова намекнула на свою беременность

Певица дала понять, что ждет ребенка от тайного возлюбленного. Девушка сказала, что будет рада, если родится двойня.

— Самое главное, когда внутри живет что-то, — сказала Бузова и погладила свой живот.



Телеведущая уже не первый раз намекает на новые серьезные отношения. Недавно она выложила несколько фотографий с незнакомым мужчиной, которого скрывала картинкой льва. Также Ольга Бузова опубликовала в своих социальных сетях фотографии, на которых видно, что на ее безымянном пальце надето кольцо. Фанаты предположили, что оно может быть помолвочным.

Сын Тарзана и Королевой женился на стриптизерше

Женой 22-летнего Архипа (сын звездной пары) стала Мелисса Фокс (настоящая фамилия — Волынкина). Она профессиональная танцовщица на пилоне, сообщает издание «СтарХит». Молодые люди познакомились в стриптиз-баре, когда Мелисса там работала. Пара встречалась почти четыре года.

Глушко женился в день, когда его родители отмечали годовщину свадьбы. Брак Наташи Королевой и Тарзана длится уже 21 год. Новоиспеченная свекровь признается, что смогла найти общий язык с невесткой. По мнению Королевой, Мелисса — домашняя и хозяйственная.

Свадьба сына Тарзана и Наташи Королевой Источник: Super.ru \ T.me



Жена Глушко больше не работает стриптизершей, теперь она называет себя стилистом-визажистом.



Дава сделал предложение Краймбрери

Звездную пару уже давно подозревали в романе, недавно у певицы появилось кольцо с бриллиантом на безымянном пальце. Несколько лет Дава и Краймбрери уходят от ответов на вопросы о личной жизни. Однако артисты частенько выкладывают снимки и видео, где хоть и скрывают лица, но понять, что они вместе — несложно, сообщает издание «СтарХит».

По информации издания, блогер Дава действительно сделал предложение певице. Недавно пара даже опубликовала видео, где они вместе танцевали, а в конце ролика артисты обнялись. Фанаты в комментариях называют пару гармоничной и пишут, что очень ждали совместных снимков.

Долина будет судиться с покупательницей ее квартиры

Телефонные мошенники пытались захватить квартиру Ларисы Долиной 13 августа. Они убедили певицу продать квартиру в центре Москвы и перевести средства на их счет. Всего артистка потеряла около 200 миллионов рублей.

— Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия, — говорит Долина.

Что известно о скандале Источник: Городские порталы

Народная артистка подала иск в суд, чтобы вернуть свою квартиру. Долина хочет оспорить сделку.



Это не первая атака мошенников на певицу: в конце июля аферисты от ее имени заложили резиденцию в Подмосковье.



Скандал вокруг Wildberries продолжается

Муж основательницы Wildberries, Владислав Бакальчук, хочет зарегистрировать товарный знак «ВБ Владислав Бакальчук».

— ВБ — это не только Wildberries, названная по первым буквам моего имени, но и Владислав Бакальчук, — заявил он.



Товарный знак может помочь Бакальчуку получить доменное имя Wb.ru и права на строительный бизнес компании «ВБ Девелопмент», она занимается строительством складов маркетплейса.

Татьяна Бакальчук пообщалась с корреспондентом MSK1.RU и дала подробное интервью. По словам основательницы Wildberries, правильность решения объединить ее маркетплейс и Russ уже косвенно подтверждается.

Сейчас Татьяна и Владислав разводятся через суд и делят бизнес. Бизнесвумен назвала причину развода, по ее словам, это решение было принято обдуманно и не спонтанно.

Вандалы разгромили могилу Димы Пухляша

Неизвестные повредили могилу танцора Дмитрия Красилова, известного как Пухляш из Little Big. Об этом рассказала мама Дмитрия — Галина. Она сообщила, что вандалы сломали рамку с портретом, сожгли ленты и выбросили цветы.



— Сил нет говорить, что я увидела у Димы. Рамка портрета сломана, ленты сожжены, цветы выброшены... Портрет пытались порвать, но не получилось. Что же творится с людьми? Почему столько злости и ненависти? — написала она в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Вандалы разгромили могилу Пухляша из Little Big Источник: krasilova94 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











23 августа прошло ровно полгода после похорон танцора. Красилов скончался 18 декабря 2023 года, ему было всего 29 лет.

Звезда «Жуков» — о новом сезоне сериала и экстремальных шоу

Вячеслав Чепурченко последнее время активно участвует в экстремальных шоу. Сейчас он одновременно занят в нескольких проектах. Эксклюзивно для V1.RU актер рассказал о том, какие испытания ему приходилось преодолевать на съемках.

Чепурченко задействован не только в шоу. Весной этого года Вячеслав приступил к работе над следующим сезоном сериала «Жуки». В прошлом году создатели сериала заявили, что третий сезон станет последним. Но по просьбам фанатов проект решили продлить.

— Да, я был рад, что история «Жуков» стала законченной, завершенной, со своим финалом, но еще более я рад, что мы смогли создать сериал, который получил продолжение. Сейчас это будут не просто ситуации в деревне, нет, сейчас будет полноценная, жирная проблема и история, которая нависла над «Жуками», — говорит Чепурченко.

Актеры вернулись к съемкам «Жуков» Источник: пресс-служба «ТНТ»











Наставники в шоу «Голос. Дети»

Уже в сентябре выйдут первые серии нового сезона проекта. В настоящее время съемки продолжаются в Москве. Имена наставников стали известны еще до окончания съемок.



Одним из наставников будет певец Jony. Он уже много лет мечтает стать ведущим этого шоу. Также кресло наставника займет Юлианна Караулова. Певица и телеведущая тоже давно мечтала принять участие в этом проекте и поработать с детьми. Самой неожиданной звездой в вокальном конкурсе стала блогер Валя Карнавал. Она встанет вместе с Яной Чуриковой. А Дима Билан вновь вернется в кресло наставника.

В этом году участники шоу приедут со всего мира. Мы увидим ребят из Алматы, Астаны, Белгорода, Грозного, Минска и многих других городов.

Стилист про образы Анны Пересильд

В социальных сетях 15-летнюю Анну Пересильд критикуют за ее откровенные наряды. Стилист и тренд-аналитик Марина Воробьева проанализировала образы Анны Пересильд и высказала свое мнение.

Образы Пересильд Источник: Anka Peresild \ T.me