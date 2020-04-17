Министерство просвещения распорядилось перенести все всероссийские проверочные работы в школах на следующий год. В департаменте образования Ярославской области подтвердили, что изменение коснется и нашего региона.



— Всероссийские проверочные работы должны были в конце этого учебного года писать учащиеся 4, 5, 6, 7, 8, 10 и 11-х классов. После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года. При этом результаты этих работ в начале следующего учебного года не будут аттестацией самих школьников. За них не будут выставляться оценки. Они будут нужны для входной диагностики в начале учебного года с целью корректировки образовательного процесса. Такая диагностика должна показать уровень знаний школьников и выявить возможные пробелы в знаниях. После проведения этой диагностики школы, учителя получат соответствующие рекомендации и будет выстроена необходимая методическая работа, — пояснил министр просвещения России Сергей Кравцов.

