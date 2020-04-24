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Сроки годности у консервов уже на исходе&nbsp;

Сроки годности у консервов уже на исходе 

В коррекционной школе Ярославской области родителям выдали продуктовые наборы на детей с тушёнкой, срок годности которой истекает в мае этого года. Мясу в банке уже почти пять лет. Шокированные родители решили дождаться второго пайка, надеясь, что ситуация изменится — следующий набор оказался в два раза больше. Но банки со старой тушёнкой остались те же. К ним ещё добавились рыбные консервы с истекающим сроком годности.

— Тушенку выбросили. Собаке отдали — есть не стала, — рассказал один из родителей. — Как видите, у неё истекает срок годности и хранилась она уже 4 года 8 месяцев!

Так выглядит второй продуктовый набор, полученный на одного ребёнка-инвалида на 10 дней

Так выглядит второй продуктовый набор, полученный на одного ребёнка-инвалида на 10 дней

Второй набор родители получили на ближайшие две недели сразу из 17 наименований. Несмотря на богатый состав, где есть даже свежая картошка и две банки консервированной кукурузы, консервы из мяса и рыбы здесь снова старые.

Эта школа относится к ведению департамента образования Ярославской области, куда мы обратились с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ пришёл от организатора питания, который закупает продукты и развозит их по школам.

— В состав продуктового набора на сумму 500 рублей на одного обучающегося входит говядина тушеная, подсолнечное масло, сахарный песок, макароны, сгущенное молоко, рис. При закупках у поставщиков организаторы питания следят, чтобы до окончания срока годности продуктов было не менее трех месяцев. До истечения срока хранения мясных консервов из набора остается 5 месяцев. Стоит отметить, что одним из немаловажных факторов при закупках считается соотношение «цена-качество», кроме того, продукты предназначены для помощи семье в трудной ситуации и не рассчитаны на последующее долгое хранение, — прокомментировали в департаменте образования Ярославской области.

Сухие пайки для школьников Ярославля на дистанте во второй раз стали больше — смотрим по списку, что в них должно быть.

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