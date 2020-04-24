Второй набор родители получили на ближайшие две недели сразу из 17 наименований. Несмотря на богатый состав, где есть даже свежая картошка и две банки консервированной кукурузы, консервы из мяса и рыбы здесь снова старые.

Эта школа относится к ведению департамента образования Ярославской области, куда мы обратились с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ пришёл от организатора питания, который закупает продукты и развозит их по школам.

— В состав продуктового набора на сумму 500 рублей на одного обучающегося входит говядина тушеная, подсолнечное масло, сахарный песок, макароны, сгущенное молоко, рис. При закупках у поставщиков организаторы питания следят, чтобы до окончания срока годности продуктов было не менее трех месяцев. До истечения срока хранения мясных консервов из набора остается 5 месяцев. Стоит отметить, что одним из немаловажных факторов при закупках считается соотношение «цена-качество», кроме того, продукты предназначены для помощи семье в трудной ситуации и не рассчитаны на последующее долгое хранение, — прокомментировали в департаменте образования Ярославской области.