В коррекционной школе Ярославской области родителям выдали продуктовые наборы на детей с тушёнкой, срок годности которой истекает в мае этого года. Мясу в банке уже почти пять лет. Шокированные родители решили дождаться второго пайка, надеясь, что ситуация изменится — следующий набор оказался в два раза больше. Но банки со старой тушёнкой остались те же. К ним ещё добавились рыбные консервы с истекающим сроком годности.
— Тушенку выбросили. Собаке отдали — есть не стала, — рассказал один из родителей. — Как видите, у неё истекает срок годности и хранилась она уже 4 года 8 месяцев!
Второй набор родители получили на ближайшие две недели сразу из 17 наименований. Несмотря на богатый состав, где есть даже свежая картошка и две банки консервированной кукурузы, консервы из мяса и рыбы здесь снова старые.
Эта школа относится к ведению департамента образования Ярославской области, куда мы обратились с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ пришёл от организатора питания, который закупает продукты и развозит их по школам.
— В состав продуктового набора на сумму 500 рублей на одного обучающегося входит говядина тушеная, подсолнечное масло, сахарный песок, макароны, сгущенное молоко, рис. При закупках у поставщиков организаторы питания следят, чтобы до окончания срока годности продуктов было не менее трех месяцев. До истечения срока хранения мясных консервов из набора остается 5 месяцев. Стоит отметить, что одним из немаловажных факторов при закупках считается соотношение «цена-качество», кроме того, продукты предназначены для помощи семье в трудной ситуации и не рассчитаны на последующее долгое хранение, — прокомментировали в департаменте образования Ярославской области.
Сухие пайки для школьников Ярославля на дистанте во второй раз стали больше — смотрим по списку, что в них должно быть.