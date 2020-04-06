Правительство Ярославской области опубликовало телефоны горячих линий для родителей. Позвонив на них, жители региона могут задать вопросы властям о дистанционном обучении в школах и организации дежурных групп в садиках.
Ярославль — (4852) 40-51-00, 40-51-43, 40-51-42
Рыбинск — 8 (4855) 22-23-30, 28-23-82
Рыбинский район — 8 (4855) 22-20-07
Городской округ Переславль-Залесский — 8 (48535) 3-25-05
Ростов — 8 (48536) 7-90-60
Ярославский район — (4852) 73-29-19
Брейтово — 8 (48545) 2-13-48, 2-19-87
Мышкин — 8 (48544) 2-12-87
Борисоглебский район — 8 (48539) 2-12-68
Данилов — 8 (48538) 5-19-45
Углич — 8 (48532) 5-02-45
Некоуз — 8 (48547) 2-14-35
Пошехонье — 8 (48546) 2-20-66
Некрасовский район — 8 (48531) 4-16-36
Первомайский район — 8 (48549) 2-13-73
Большое Село — 8 915 990-11-85
Гаврилов-Ям — 8 (48534) 2-40-51, 2-42-72
Любим — 8 (48543) 2-15-52
Тутаев — 8 (48533) 2-61-60