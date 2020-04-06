6 апреля понедельник
СЕЙЧАС +3°С
usd 77.73
eur 85.74
Тема дня +2 подозрительных теста на COVID-19 в Ярославле
СЕЙЧАС +3°С
usd 77.73
eur 85.74

Все новости

Все новости
В Ярославской области заработали горячие линии по дистанционному обучению и организации дежурных групп в садиках

В Ярославской области заработали горячие линии по дистанционному обучению и организации дежурных групп в садиках

Правительство Ярославской области опубликовало телефоны горячих линий для родителей. Позвонив на них, жители региона могут задать вопросы властям о дистанционном обучении в школах и организации дежурных групп в садиках.

Ярославль — (4852) 40-51-00, 40-51-43, 40-51-42

Рыбинск — 8 (4855) 22-23-30, 28-23-82

Рыбинский район — 8 (4855) 22-20-07

Городской округ Переславль-Залесский — 8 (48535) 3-25-05

Ростов — 8 (48536) 7-90-60

Ярославский район — (4852) 73-29-19

Брейтово — 8 (48545) 2-13-48, 2-19-87

Мышкин — 8 (48544) 2-12-87

Борисоглебский район — 8 (48539) 2-12-68

Данилов — 8 (48538) 5-19-45

Углич — 8 (48532) 5-02-45

Некоуз — 8 (48547) 2-14-35

Пошехонье — 8 (48546) 2-20-66

Некрасовский район — 8 (48531) 4-16-36

Первомайский район — 8 (48549) 2-13-73

Большое Село — 8 915 990-11-85

Гаврилов-Ям — 8 (48534) 2-40-51, 2-42-72

Любим — 8 (48543) 2-15-52

Тутаев — 8 (48533) 2-61-60

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

дистанционное обучениедежурные группыкоронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!