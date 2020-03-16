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Из-за угрозы коронавируса крупные ярославские вузы переходят на дистанционное обучение

Министерство образования и науки рекомендовало так поступить и другим учебным заведениям

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Студентам&nbsp;ЯрГУ имени Демидова в ближайшее время сообщат, как в дальнейшем будет проходить процесс обучения

Студентам ЯрГУ имени Демидова в ближайшее время сообщат, как в дальнейшем будет проходить процесс обучения

Ярославский университет имени Демидова переходит на дистанционное обучение. В вузе сообщили, что такое решение они приняли из-за пандемии коронавируса COVID-19.

— Студенты будут учиться дистанционно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, — сообщили в ЯрГУ имени Демидова. — Мы опираемся на приказ министерства образования и науки. В ближайшее время мы оповестим студентов об этом и разъясним, как будет происходить процесс обучения.

Ведомство рекомендовало российским вузам перейти на дистанционное обучение для предотвращения распространения коронавируса. Соответствующий приказ подписал сегодня министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Также о приостановке очных занятий сообщили в техническом университете. С 16 по 29 марта студентов отправляют на дистанционное обучение.

Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области запустил горячую линию, куда можно обратиться по всем вопросам, касающимся коронавирусной инфекции.

На данный момент в Ярославле официально нет подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Как стало известно 76.RU, в настоящий момент ожидаются результаты анализов пациентки, которую увезли в инфекционную больницу в эти выходные с подозрением на новую инфекцию.

Ситуация с распространением по миру китайского коронавируса меняет планы людей. Так, ярославцы отказываются от путешествий за рубеж в этом году, кто-то даже сдаёт билеты. 76.RU опросил жителей Ярославля о том, как повлияла на их планы на отдых мировая пандемия.

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коронавирусобразованиеЯрГУ
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КОММЕНТАРИИ (9)

Гость
16 мар 2020 в 13:49

Ура! Каникулы!

Гость
16 мар 2020 в 13:34

Давно пора. XXI век, а они всё толпы сгоняют в старые домины.

Гость
16 мар 2020 в 13:26

Студенты будут учиться на димстанционно???? Редакция, смените уже ваших недоучек. Жесть