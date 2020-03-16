Из-за угрозы коронавируса крупные ярославские вузы переходят на дистанционное обучение

Студентам ЯрГУ имени Демидова в ближайшее время сообщат, как в дальнейшем будет проходить процесс обучения

Ярославский университет имени Демидова переходит на дистанционное обучение. В вузе сообщили, что такое решение они приняли из-за пандемии коронавируса COVID-19.



— Студенты будут учиться дистанционно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, — сообщили в ЯрГУ имени Демидова. — Мы опираемся на приказ министерства образования и науки. В ближайшее время мы оповестим студентов об этом и разъясним, как будет происходить процесс обучения.



Ведомство рекомендовало российским вузам перейти на дистанционное обучение для предотвращения распространения коронавируса. Соответствующий приказ подписал сегодня министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

