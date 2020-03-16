Из-за угрозы коронавируса крупные ярославские вузы переходят на дистанционное обучение

Ярославский университет имени Демидова переходит на дистанционное обучение. В вузе сообщили, что такое решение они приняли из-за пандемии коронавируса COVID-19.
— Студенты будут учиться дистанционно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, — сообщили в ЯрГУ имени Демидова. — Мы опираемся на приказ министерства образования и науки. В ближайшее время мы оповестим студентов об этом и разъясним, как будет происходить процесс обучения.
Ведомство рекомендовало российским вузам перейти на дистанционное обучение для предотвращения распространения коронавируса. Соответствующий приказ подписал сегодня министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Также о приостановке очных занятий сообщили в техническом университете. С 16 по 29 марта студентов отправляют на дистанционное обучение.
Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области запустил горячую линию, куда можно обратиться по всем вопросам, касающимся коронавирусной инфекции.
На данный момент в Ярославле официально нет подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Как стало известно 76.RU, в настоящий момент ожидаются результаты анализов пациентки, которую увезли в инфекционную больницу в эти выходные с подозрением на новую инфекцию.
Ситуация с распространением по миру китайского коронавируса меняет планы людей. Так, ярославцы отказываются от путешествий за рубеж в этом году, кто-то даже сдаёт билеты. 76.RU опросил жителей Ярославля о том, как повлияла на их планы на отдых мировая пандемия.
Ура! Каникулы!