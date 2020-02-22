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Образование Мнение

«Стесняюсь покупать трусы»: воспитатель детского сада рассказала о давлении со стороны родителей

Как профессия заставляет менять образ жизни

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В садике возишься с малышами, а в магазине — шарахаешься от их родителей

В садике возишься с малышами, а в магазине — шарахаешься от их родителей

Сегодня колонку для 76.RU написала девушка-воспитатель, которая работает в одном из детских садов Ярославля. В этом выпуске — о свободе воспитателя.

Меня нет в социальных сетях. Все страницы были удалены год назад. Нам на работе запретили вести активную жизнь в виртуальном пространстве. Причина тому — родители воспитанников. Они могут интересоваться личной жизнью педагога: посетить страницу и найти что-то неподобающее для их воображения. Намекнули на то, что в случае какого-то скандала — защищать нас (педагогов) никто не станет. У меня появился страх, и я решила, что лучше избавиться от этого, чем постоянно переживать.

Родители считают, что они обязаны знать, какой образ жизни ведет воспитатель или учитель у их ребенка. Чем живет, где живет, с кем живет, как отдыхает, какая у него кредитная история. Большинство из нас могут выложить фотографию с пляжа, на который ходим мы все, а воспитатель не может. При случае обратите внимание: на пляже, далеко от водоема, в самом скромном купальнике человек, которого никто не видит и не слышит, будет педагог.

Прийти на вечеринку в честь дня рождения подруги и выпить бокал вина, не оглядываясь, — чрезвычайно сложно. Увидевшие это родители могут пойти к заведующему и рассказать об увиденном, обсуждать с другими родителями: воспитатель-то наш — алкоголичка (пела, танцевала, пила вино). Можете представить, во что может вылиться один бокал вина через неделю обсуждений?! Это, по их мнению, не соответствует представлениям о педагоге...

Вы не подумайте, что я хочу ежедневно пить и аморально себя вести. Но даже если бы мне этого захотелось (на это по законодательству нет принципиальных запретов), то я так поступить не могу. Во мне живет чувство страха.

На улице даже по телефону с друзьями я говорю тихо, чтобы никто не услышал, о чем и с кем я разговариваю. Например, о своих планах на выходные или другое свободное от работы время.

Или, например, курение. Это ведь выбор каждого человека. Естественно, никто не курит на рабочем месте, это запрещено и наказуемо. И это правильно. Но если педагога увидят с сигаретой рядом с его домом или в любом другом месте в выходной, то это будет осуждаться. Даже выбор нижнего белья. Если я в магазине белья вижу родителя кого-то из воспитанников, то скажу «Здравствуйте», развернусь и уйду. Потому что я начну стесняться. Стесняться того, что ношу трусы. Хотя в этом ничего зазорного нет. Все люди носят нижнее белье.

И вот такими несколькими поступками можно полностью разрушить свой авторитет. Все просто. Меня увидели с сигаретой, я где-то потанцевала, а еще купила трусы. Все. Нет человека в Ярославле аморальнее, чем я.

Мне нравится работать педагогом, воспитывать детей. Я чувствую в этом свое призвание. На работе соответствую эталонам поведения взрослого человека для подрастающего поколения. Считаю, что воспитатель должен следить за своей речью, за своим поведением, за внешним видом и своими манерами.

Но я хочу жить, как обычный человек, и не бояться обсуждений и осуждений.

И я задаюсь вопросом — я выбрала себе профессию или образ жизни?

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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детский сад в Ярославлеобразование
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КОММЕНТАРИИ (4)

Анна
22 фев 2020 в 11:29

Отстаньте уже от учителей и воспитателей! У них должна быть своя, личная жизнь, если они себя ведут на работе подобающе, выполняют свои обязанности. Не ваше дело во что одет, с кем спит и как живет специалист образования! Мне абсолютно не важно как ведут себя педагоги ребёнка все детского заведения.

Гость
22 фев 2020 в 11:25

Это правда. Мамочки, которые сидят в декрете особенно, от ничегонеделания бесконечно что-то ищут негативное о воспитателях, сразу сливают все, что видят и думают в беседу в вайбер, Гиперболизируя все, что увидели, добавляя свою личную неприязнь, там подхватывают аналогичные Маман и начинается словесный понос. То ли от недостатка внимания со стороны общества, не понимаю откуда столько негатива в них, читать эти беседы в Вайбере порой просто невозможно. При том, что как правило, это мамочки, которые ведут сами далеко не ангельский образ жизни. Сочувствую воспитателям в этом отношении, поддерживаю их в том, что вне работы они должны быть обычными людьми, со своей историей и даже с недостатками. Призываю таких родителей в первую очередь присмотреться к себе и своему образу жизни и задуматься, а правильно ли вы себя ведёте?!

Гость
22 фев 2020 в 11:25

Смех какой-то, если какой-то родитель начал высказывать о личной жизни сотрудника гос детского сада - он может забрать своё чадо и идти либо в платный, либо самому доплачивать за моральный облик сотруднику. Воспитатели работают не за такую зп чтоб так самоуничижаться, ответственность такая.