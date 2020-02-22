«Стесняюсь покупать трусы»: воспитатель детского сада рассказала о давлении со стороны родителей

В садике возишься с малышами, а в магазине — шарахаешься от их родителей Фото: Александра Савельева

Сегодня колонку для 76.RU написала девушка-воспитатель, которая работает в одном из детских садов Ярославля. В этом выпуске — о свободе воспитателя. Меня нет в социальных сетях. Все страницы были удалены год назад. Нам на работе запретили вести активную жизнь в виртуальном пространстве. Причина тому — родители воспитанников. Они могут интересоваться личной жизнью педагога: посетить страницу и найти что-то неподобающее для их воображения. Намекнули на то, что в случае какого-то скандала — защищать нас (педагогов) никто не станет. У меня появился страх, и я решила, что лучше избавиться от этого, чем постоянно переживать.



Родители считают, что они обязаны знать, какой образ жизни ведет воспитатель или учитель у их ребенка. Чем живет, где живет, с кем живет, как отдыхает, какая у него кредитная история. Большинство из нас могут выложить фотографию с пляжа, на который ходим мы все, а воспитатель не может. При случае обратите внимание: на пляже, далеко от водоема, в самом скромном купальнике человек, которого никто не видит и не слышит, будет педагог.

Прийти на вечеринку в честь дня рождения подруги и выпить бокал вина, не оглядываясь, — чрезвычайно сложно. Увидевшие это родители могут пойти к заведующему и рассказать об увиденном, обсуждать с другими родителями: воспитатель-то наш — алкоголичка (пела, танцевала, пила вино). Можете представить, во что может вылиться один бокал вина через неделю обсуждений?! Это, по их мнению, не соответствует представлениям о педагоге...

Вы не подумайте, что я хочу ежедневно пить и аморально себя вести. Но даже если бы мне этого захотелось (на это по законодательству нет принципиальных запретов), то я так поступить не могу. Во мне живет чувство страха.



На улице даже по телефону с друзьями я говорю тихо, чтобы никто не услышал, о чем и с кем я разговариваю. Например, о своих планах на выходные или другое свободное от работы время.

Или, например, курение. Это ведь выбор каждого человека. Естественно, никто не курит на рабочем месте, это запрещено и наказуемо. И это правильно. Но если педагога увидят с сигаретой рядом с его домом или в любом другом месте в выходной, то это будет осуждаться. Даже выбор нижнего белья. Если я в магазине белья вижу родителя кого-то из воспитанников, то скажу «Здравствуйте», развернусь и уйду. Потому что я начну стесняться. Стесняться того, что ношу трусы. Хотя в этом ничего зазорного нет. Все люди носят нижнее белье.

И вот такими несколькими поступками можно полностью разрушить свой авторитет. Все просто. Меня увидели с сигаретой, я где-то потанцевала, а еще купила трусы. Все. Нет человека в Ярославле аморальнее, чем я.

Мне нравится работать педагогом, воспитывать детей. Я чувствую в этом свое призвание. На работе соответствую эталонам поведения взрослого человека для подрастающего поколения. Считаю, что воспитатель должен следить за своей речью, за своим поведением, за внешним видом и своими манерами.



Но я хочу жить, как обычный человек, и не бояться обсуждений и осуждений.

И я задаюсь вопросом — я выбрала себе профессию или образ жизни?

