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Образование

В Ярославской области 40 человек не сдали ЕГЭ по математике, литературе и географии

Опубликованы результаты экзаменов по трём предметам

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17 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по математике и литературе

Фото: Александра Савельева

Сегодня стали известны результаты ЕГЭ по литературе, географии, профильной и базовой математике. Максимум 100 баллов получили 17 выпускников.

— Ярославские школьники показывают достойный уровень знаний, — подчеркнула директор департамента образования области Ирина Лобода. — На ЕГЭ по профильной математике максимальный балл смогли набрать 11 участников. По сравнению с прошлым годом увеличилось и количество получивших на этом экзамене от 81 до 100 баллов — 305 человек из 3254 сдававших. Шесть человек набрали 100 баллов по литературе — это вдвое больше, чем в 2018 году.

На ЕГЭ по литературе, который сдавали 424 выпускника, 49 получили от 81 до 100 баллов. Не справились с заданием 18 человек.

На испытании по математике базового уровня отлично и хорошо у 1963 из 2218 сдававших. Количество участников, не преодолевших минимальный порог, — около 20 человек, всего 1% от общего числа.

По географии стобалльников нет. Из 112 человек, сдававших экзамен, шестеро получили от 81 до 100 баллов, двое не преодолели минимальный порог.

Для получения официальных результатов ЕГЭ следует обращаться в свою школу или в орган управления образованием, в котором проходила регистрация на экзамен. С предварительными результатами можно ознакомиться на специальных сервисах: Сheck.ege.edu.ru и Сoikko.ru.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Главный инженер
11 июн 2019 в 21:19

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