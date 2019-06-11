В Ярославской области 40 человек не сдали ЕГЭ по математике, литературе и географии

— Ярославские школьники показывают достойный уровень знаний, — подчеркнула директор департамента образования области Ирина Лобода. — На ЕГЭ по профильной математике максимальный балл смогли набрать 11 участников. По сравнению с прошлым годом увеличилось и количество получивших на этом экзамене от 81 до 100 баллов — 305 человек из 3254 сдававших. Шесть человек набрали 100 баллов по литературе — это вдвое больше, чем в 2018 году.

Сегодня стали известны результаты ЕГЭ по литературе, географии, профильной и базовой математике. Максимум 100 баллов получили 17 выпускников.

На ЕГЭ по литературе, который сдавали 424 выпускника, 49 получили от 81 до 100 баллов. Не справились с заданием 18 человек.



На испытании по математике базового уровня отлично и хорошо у 1963 из 2218 сдававших. Количество участников, не преодолевших минимальный порог, — около 20 человек, всего 1% от общего числа.



По географии стобалльников нет. Из 112 человек, сдававших экзамен, шестеро получили от 81 до 100 баллов, двое не преодолели минимальный порог.



Для получения официальных результатов ЕГЭ следует обращаться в свою школу или в орган управления образованием, в котором проходила регистрация на экзамен. С предварительными результатами можно ознакомиться на специальных сервисах: Сheck.ege.edu.ru и Сoikko.ru.

