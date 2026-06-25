Начальную военную подготовку в школах увеличат вдвое: чему там будут учить

Школьники будут изучать БПЛА и многое другое Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В российских школах существенно расширят блок начальной военной подготовки — её объём увеличат вдвое. Об этом министр просвещения Сергей Кравцов рассказал в ходе спецпрограммы обучения кадров «Время героев», общаясь с участниками и ветеранами СВО.

«Особое внимание уделяется вопросам патриотического воспитания и подготовки молодежи. Для учащихся 6–11‑х классов введён предмет „Основы безопасности и защиты Родины“, в рамках которого около 20% учебного времени отводится на начальную военную подготовку. С 1 сентября её доля будет увеличена до 50%», — прокомментировал Сергей Кравцов.

Он также отметил, что школьники будут изучать беспилотные летательные аппараты, а еще их ждут учебные сборы. Глава ведомства подчеркнул, что школьная система образования опирается на традиционные духовно‑нравственные ценности. По его словам, это даёт хорошие результаты.