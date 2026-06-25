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Образование Начальную военную подготовку в школах увеличат вдвое: чему там будут учить

Начальную военную подготовку в школах увеличат вдвое: чему там будут учить

Изменения наступят уже в сентябре

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Школьники будут изучать БПЛА и многое другое | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUШкольники будут изучать БПЛА и многое другое | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Школьники будут изучать БПЛА и многое другое

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В российских школах существенно расширят блок начальной военной подготовки — её объём увеличат вдвое. Об этом министр просвещения Сергей Кравцов рассказал в ходе спецпрограммы обучения кадров «Время героев», общаясь с участниками и ветеранами СВО.

«Особое внимание уделяется вопросам патриотического воспитания и подготовки молодежи. Для учащихся 6–11‑х классов введён предмет „Основы безопасности и защиты Родины“, в рамках которого около 20% учебного времени отводится на начальную военную подготовку. С 1 сентября её доля будет увеличена до 50%», — прокомментировал Сергей Кравцов.

Он также отметил, что школьники будут изучать беспилотные летательные аппараты, а еще их ждут учебные сборы. Глава ведомства подчеркнул, что школьная система образования опирается на традиционные духовно‑нравственные ценности. По его словам, это даёт хорошие результаты.

Кроме того, со следующего учебного года в школьную программу добавят предмет «Духовно‑нравственная культура России». В его рамках ученикам будут показывать фильмы об участниках СВО.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
БПЛА Школьник Военная подготовка
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