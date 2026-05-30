Кого освободят от оценок за поведение: список исключений

Первоклассников освободили от выставления оценок за поведение, а детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) будут их выставлять с учетом особенностей психофизического развития и состояния. Об этом говорится в приказе Минпросвещения, который размещен на сайте Официального опубликования правовых актов.

«Положения настоящего абзаца не распространяются на обучающихся первых классов», — говорится в документе.

Также данные отметки не будут касаться учащихся 9–11-х классов. Для остальных учеников введут трехбалльную шкалу: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». В министерстве уточнили, что оценивать будут соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебную активность школьника.

Оценивать поведение школьников будет коллектив педагогов, а не отдельный учитель. В их число войдут советники директора по воспитанию, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-предметники.