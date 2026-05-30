НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

облачно, без осадков

ощущается как +13

1 м/c,

сев.

 747мм 55%
Подробнее
5 Пробки
USD 71,02
EUR 82,64
Афиша на День города
День города: онлайн
Где россияне отдыхают в 2026 году?
Пять лет назад не стало Яна Левина
Как отметить свадьбу в Ярославле
На ребенка напала собака
Зарплаты хоккеистов
Концерты звезд
Рецензия на сериал «Когда горит огонь»
Образование Кого освободят от оценок за поведение: список исключений

Кого освободят от оценок за поведение: список исключений

Подробности из приказа Минпросвещения

71
Оценки будут выставлять по трехбалльной шкале | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUОценки будут выставлять по трехбалльной шкале | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Оценки будут выставлять по трехбалльной шкале

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Первоклассников освободили от выставления оценок за поведение, а детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) будут их выставлять с учетом особенностей психофизического развития и состояния. Об этом говорится в приказе Минпросвещения, который размещен на сайте Официального опубликования правовых актов.

«Положения настоящего абзаца не распространяются на обучающихся первых классов», — говорится в документе.

Также данные отметки не будут касаться учащихся 9–11-х классов. Для остальных учеников введут трехбалльную шкалу: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». В министерстве уточнили, что оценивать будут соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебную активность школьника.

Оценивать поведение школьников будет коллектив педагогов, а не отдельный учитель. В их число войдут советники директора по воспитанию, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-предметники.

Эксперимент по выставлению оценок за поведение уже проходит в 1–8-х классах 89 российских школ. В следующем учебном году оценку за поведение введут в десяти школах каждого из регионов.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Оценка за поведение Школа Минпросвещения Первоклассник
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Ничего не отвалилось»: автолюбитель год отъездил на китайском авто из салона — плюсы и минусы
Анатолий Кузнецов
Мнение
«За одного нашего сотню плохих парней дают»: почему фильм «Грязные деньги» можно смотреть, но нельзя обсуждать
Надежда Губарь
Мнение
«Кому он посвящает эти песни?»: почему группа «Комната культуры» так популярна — за ответом мы пошли на концерт
Сабина Сафронова
Мнение
«Одышка, боль в груди, головокружение»: кардиохирург объяснил, из-за чего и как отрывается тромб
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
«Буду всё закрывать и искать наем»: предприниматель рассказал, как 2026-й уничтожил бизнес, который кормил его 17 лет
Бизнесмен из Тюмени
Рекомендуем