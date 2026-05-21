Образование В школьной программе анонсировали масштабные изменения: что ждет учеников и причем тут ИИ

Ребята будут меньше работать с учителем

155
Уроки по информатике будут отличаться в зависимости о уровня | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Темы, связанные с искусственным интеллектом, с 2027 года значительно расширят в рамках школьного курса информатики. Об этом сообщил руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева, эксперт Минпросвещения Максим Костенко.

По его словам, искусственный интеллект уже есть в программе старших классов, но с 2027 года его изучение серьезно углубят. На базовом уровне школьники узнают, что такое большие данные, как работают машинное обучение и нейросети. Они разберутся в видах обучения, задачах классификации, кластеризации и регрессии. Им расскажут о работе нейросетей, больших языковых моделях, об ошибках и «галлюцинациях» ИИ. Также научат правильно составлять запросы (промпты) и проверять ответы генеративных сетей.

Важное место в обновленном курсе займут вопросы информационной безопасности и этической ответственности. В их числе: как защищать личные данные и почему к результатам работы ИИ нужно относиться критически.

На углубленном уровне добавят экспертные системы, обработку текста, методы линейной регрессии и k-средних, градиентный спуск, сверточные сети, уточнил эксперт в беседе с ТАСС. Много внимания уделят практике и программированию — это поможет готовиться к профилю «Искусственный интеллект» на Всероссийской олимпиаде школьников.

При этом, подчеркнул Костенко, ключевой фигурой в обучении остается учитель. Цифровые технологии и системы ИИ — лишь его помощники. Они позволяют глубже раскрыть предмет и снизить рутинную нагрузку, но не заменяют живого общения и наставничества.

Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Искусственный интеллект Информатика Школьная программа
