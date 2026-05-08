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Образование Отменят ли домашние задания из-за ИИ? Ответ Минпросвещения

Отменят ли домашние задания из-за ИИ? Ответ Минпросвещения

Публикуем мнение министерства

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Об отмене домашнего задания задумались в Рособрнадзоре | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUОб отмене домашнего задания задумались в Рособрнадзоре | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Об отмене домашнего задания задумались в Рособрнадзоре

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

Самостоятельная работа — обязательное условие качественных знаний и успешной сдачи экзаменов. Так считает министр просвещения России Сергей Кравцов.

Он выступил против отмены домашних заданий. Еще министр просвещения добавил, что школьники должны выполнять их самостоятельно, а не с помощью нейросетей.

«Здесь нужно очень аккуратно подходить к использованию искусственного интеллекта. Никогда искусственный интеллект не заменит традиционного учителя. А что касается домашних заданий: если школьник списывает, это неправильно, потому что домашние задания — это повторение пройденного материала. И очень важно для того, чтобы были качественные знания и подготовка к экзаменам, выполнять домашние задания самостоятельно, а не чтобы кто-то помогал», — отметил Кравцов в разговоре с ТАСС.

Об отмене домашнего задания и сокращении школьной программы ранее задумались в Рособрнадзоре. С таким заявлением выступил глава ведомства Анзор Музаев.

Причиной этих размышлений стали как раз нейросети. В Рособрнадзоре начали сомневаться в идее домашнего задания, так как ИИ решает задачи быстрее, чем ученик успевает открыть тетрадь.

Наши коллеги из MSK1.RU решили узнать, что думают по этому поводу известные педагоги. Разговор оказался куда интереснее, чем кажется на первый взгляд.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Школа Домашнее задание Учеба Образование Знания Нейросеть
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