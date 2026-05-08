Отменят ли домашние задания из-за ИИ? Ответ Минпросвещения

Об отмене домашнего задания задумались в Рособрнадзоре Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Самостоятельная работа — обязательное условие качественных знаний и успешной сдачи экзаменов. Так считает министр просвещения России Сергей Кравцов.

Он выступил против отмены домашних заданий. Еще министр просвещения добавил, что школьники должны выполнять их самостоятельно, а не с помощью нейросетей.

«Здесь нужно очень аккуратно подходить к использованию искусственного интеллекта. Никогда искусственный интеллект не заменит традиционного учителя. А что касается домашних заданий: если школьник списывает, это неправильно, потому что домашние задания — это повторение пройденного материала. И очень важно для того, чтобы были качественные знания и подготовка к экзаменам, выполнять домашние задания самостоятельно, а не чтобы кто-то помогал», — отметил Кравцов в разговоре с ТАСС.

Об отмене домашнего задания и сокращении школьной программы ранее задумались в Рособрнадзоре. С таким заявлением выступил глава ведомства Анзор Музаев.

Причиной этих размышлений стали как раз нейросети. В Рособрнадзоре начали сомневаться в идее домашнего задания, так как ИИ решает задачи быстрее, чем ученик успевает открыть тетрадь.