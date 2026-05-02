Школьные столовые ликвидируют? Что предлагают открыть вместо них

Школам хотят разрешить создавать собственные комбинаты питания Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

В России планируют большую реформу школьного питания. Госдума рассмотрит законопроект, который предложили в заксобрании Санкт-Петербурга. Если инициативу одобрят, регионы смогут создавать свои государственные предприятия для организации завтраков и обедов в школах. Авторы проекта считают, что так блюда станут качественнее и дешевле.

«Переход на модель госкомбинатов, по расчетам платформы Росинфра, позволит сократить расходы на закупку продуктов на 10–15% за счет оптовых контрактов и логистики… Создание госпредприятий школьного питания однозначно повысит качество еды для детей, что подтверждено экспериментом по централизации закупок в Чувашской республике, где удалось снизить число организаторов питания с 400 до 30», — пишут «Известия».

Предполагается, что улучшение качества не отразится на цене. Стоимость питания за счет оптимизации закупок может даже упасть на 5–7%.

В школьные меню намерены чаще добавлять рыбу и полезные функциональные продукты. А поставщиков, которые продают фальсификат или нарушают правила, хотят отстранять от работы со школами и детсадами.

По сведениям издания, сейчас только около 60% школ имеют собственные пищеблоки, при этом в большинстве случаев оборудование там сильно изношено. Остальные учебные заведения пользуются услугами аутсорсинга.

В 2025 году депутат Госдумы Ирина Филатова предложила главе Роспотребнадзора Анне Поповой ввести в школьных столовых систему питания «шведский стол». Политик посчитала, что именно так ученики смогут получать больше удовольствия от еды.