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Образование Школьные столовые ликвидируют? Что предлагают открыть вместо них

Школьные столовые ликвидируют? Что предлагают открыть вместо них

Инициативу предложили из-за высокого износа оборудования в пищеблоках

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Школам хотят разрешить создавать собственные комбинаты питания | Источник: Станислав Соколов / NGS.RUШколам хотят разрешить создавать собственные комбинаты питания | Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

Школам хотят разрешить создавать собственные комбинаты питания

Источник:
Станислав Соколов / NGS.RU

В России планируют большую реформу школьного питания. Госдума рассмотрит законопроект, который предложили в заксобрании Санкт-Петербурга. Если инициативу одобрят, регионы смогут создавать свои государственные предприятия для организации завтраков и обедов в школах. Авторы проекта считают, что так блюда станут качественнее и дешевле.

«Переход на модель госкомбинатов, по расчетам платформы Росинфра, позволит сократить расходы на закупку продуктов на 10–15% за счет оптовых контрактов и логистики… Создание госпредприятий школьного питания однозначно повысит качество еды для детей, что подтверждено экспериментом по централизации закупок в Чувашской республике, где удалось снизить число организаторов питания с 400 до 30», — пишут «Известия».

Предполагается, что улучшение качества не отразится на цене. Стоимость питания за счет оптимизации закупок может даже упасть на 5–7%.

В школьные меню намерены чаще добавлять рыбу и полезные функциональные продукты. А поставщиков, которые продают фальсификат или нарушают правила, хотят отстранять от работы со школами и детсадами.

По сведениям издания, сейчас только около 60% школ имеют собственные пищеблоки, при этом в большинстве случаев оборудование там сильно изношено. Остальные учебные заведения пользуются услугами аутсорсинга.

В 2025 году депутат Госдумы Ирина Филатова предложила главе Роспотребнадзора Анне Поповой ввести в школьных столовых систему питания «шведский стол». Политик посчитала, что именно так ученики смогут получать больше удовольствия от еды.

Наверняка те, кто родился в СССР, прекрасно помнят еду в школьной столовой. Отказываться от нее мало кому приходило в голову. Наоборот, после второго или третьего урока толпа детей мчалась наперегонки из класса, чтобы не остаться голодными. Материал о том, чем кормили учеников в Советском Союзе, а также о пользе и вреде этих блюд, вы можете прочитать по этой ссылке.

ПО ТЕМЕ
Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Столовая Школьник Еда Блюдо Детское питание Шведский стол
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Комментарии
9
Гость
3 мая, 14:36
я-за
Гость
2 мая, 22:41
Вот и появится новый миллиардер, для того и делают.
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Гость
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